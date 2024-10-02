5 принципов надежного партнерства и 7 факторов, гарантирующих конфликт интересов 

Вы только начинаете свой бизнес или прошли этапы становления, но понимаете, что в одиночку долго не протянете — не хватает свежих идей и наработок более опытного игрока.

Но как не промахнуться с выбором партнера и не остаться без того, что уже заработали? Учитесь доверять, разделять и предвидеть, поясняет Евгений Глухоедов, СЕО АО ГК «Обонато» и совладелец федеральной розничной сети «Икорный».

Принцип №1. Доверять сразу и полностью, не боясь плохих последствий

Чтобы проверить нового человека «на вшивость», необходимо просто начать ему доверять как можно быстрее. Не частично, а полностью.

Что это дает?

Относительно быстрое понимание, что новый партнер надежен или, наоборот, что совместного бизнеса с ним не построить. Чем быстрее выяснится его истинная сущность и намерения, тем меньше вы потеряете и тем незначительнее будут последствия для компании.

Если сегодня вы не доверяете ему на 100% и дозированно передаете важную информацию или делитесь не всеми идеями, он понимает, что этих кусочков недостаточно для того, чтобы пазл сложился. Ему надо больше, и он умеет ждать. Будет ждать сколько надо, чтобы завоевать доверие. И весь этот период питаться вами: пользоваться вашими ресурсами, расходовать ваше время.

В случае, если вы связались с иудой, получится отрицательный результат: когда вы поднимете бизнес на новую ступень развития и начнете полностью доверять тому, кто все это время тихо сидел в засаде, вы рискуете потерять гораздо больше, чем несколькими месяцами ранее — теперь и обороты компании значительнее, и технологии сложнее, и ответственность намного больше.

Согласен с Эйнштейном, который говорил: «Лучше верить, чем не верить, потому что с верой все становится возможным». Считаю, что долго присматриваться к человеку, применяя методики из психологии, — впустую тратить свое время. Лучше сразу довериться и обмануться, потерять что-то в моменте, в небольшом размере, но не доводить до серьезных потерь.

Недоверие способно разрушить отношения и с надежным человеком, который обязательно его почувствует. С порога видеть в каждом врага — губительно для бизнеса.

К тому же любые отношения оформляются документально. Когда все подробно прописано в договоре, риски сводятся к минимуму.

Принцип №2. Выбрать самого главного, четко распределить паи и зоны влияния

Распределение конкретных участков работы в соответствии с возможностями и предпочтениями и персональная ответственность каждого совладельца за свою сферу деятельности освобождает других от необходимости тратить время на тот же функционал, повышает личную эффективность и в целом ускоряет развитие. Не менее важно определить размер распределяемых долей.

Самый надежный вариант, когда выбирается старший партнер, мажоритарный акционер или главный учредитель — он получает большую долю в компании и право принимать окончательное решение.

Но при этом несет большую ответственность и большие финансовые риски в случае непредвиденных издержек — доходы и расходы распределяются в соответствии с паями, что вполне логично и позволяет избежать разногласий по поводу зон ответственности, размеров вознаграждений и компенсаций.

В нашем договоре закреплено, что выплата дивидендов идет пропорционально долям. Есть также несколько соглашений об их распределении в зависимости от сферы бизнеса: ежемесячно, ежеквартально или раз в год. Например, в ритейле какие-то месяцы по прибыли нулевые, убыточные или сверхприбыльные. Делить минусы бессмысленно. Поэтому распределяем дивиденды в конце года.

Опять же, смотря какое направление бизнеса — где-то забираем 100%, где-то оставляем часть прибыли на развитие и компенсацию рисков — например, 40 процентов. Остальное отходит в дивиденды. Можно и по-другому, главное, чтобы все учредители пришли к единому соглашению.

Принцип №3. Прописать правила поведения в спорных ситуаций

Когда люди решают объединить свои усилия и вступить в партнерство, они иногда не предполагают, что оно может скоропостижно закончиться из-за разнообразных жизненных обстоятельств. Эти риски и соглашения о том, как их избежать, нужно обязательно фиксировать документально. Важно предусмотреть все возможные сценарии на случай разрыва отношений.

Их может быть несколько: один из партнеров решит выйти из совместного бизнеса, захочет продать долю, создать компанию, где он станет единоличным владельцем, может лишиться трудоспособности или погибнуть, развестись, заключить брачный договор и т.д. В таких ситуациях сразу возникает много вопросов касательно его доли и правообладания.

Например, получат ли наследники возможность только владеть акциями и забирать дивиденды или станут принимать активное участие в управлении компанией? Как оценить долю через несколько лет, когда бизнес из мелкого вырос в крупный и стоит совсем других денег? Нужно ли устанавливать запреты на переманивание сотрудников компании и клиентов при создании фирмы с аналогичным профилем?

Все эти вопросы нужно задавать и получать на них ответы еще до того, как вступать в бизнес-отношения.

И, конечно, все решения закреплять в договоре. Иначе часть компании может перейти не в те руки, и дело начнет развиваться по худшему сценарию.

Чтобы снять все спорные вопросы с наследованием и правом претендовать на часть компании при разводе, мы сразу определились, что доли не будут наследоваться кем-то из родственников или переходить бывшим женам. Единственными правоприемниками могут выступать оставшиеся учредители или акционеры. Они автоматически должны выкупить акции или пай у наследников.

Также мы задокументировали запрет на создание фирм-конкурентов, разглашение коммерческой тайны и использование нашей клиентской базы в случае, если кто-то покидает холдинг и уходит в одиночное плавание.

Принцип №4. Усвоить, что неприемлемо в личном общении, и строго соблюдать границы

Люди могут иметь разные взгляды и убеждения. Если в одной компании оказались слишком непохожие друг на друга компаньоны по бизнесу, это еще не повод сводить общение к чисто деловому. Но в человеческих отношениях между партнерами важно соблюдать дистанцию, проявлять уважение к принципам и ценностям друг друга. Нужно сразу определить границы и поставить запрет на темы, которые не стоит затрагивать.

Большая удача, если принципы и взгляды на жизнь совпадают, партнеры имеют схожие интересы, увлечения и у обоих примерно одинаковый уровень финансовых потребностей. Если они еще и приятельствуют: проводят вместе свободное время, дружат семьями — двойное везение.

Но может сложится по-другому: один зациклен на социальном статусе, ему важны соответствующие атрибуты — «Роллс-ройс» или «Феррари», посиделки и банкеты в пятизвездочных ресторанах, пафосные корпоративы. А второму удобнее пользоваться метро и столовой.

Если нет паритета в каких-то вопросах, нужно наложить табу на соответствующие темы, допустим, не обсуждать политические взгляды и вопросы религии, семью и детей, внешность и вкусы — у каждого свои триггеры. И никогда не позволять себе шутить по этому поводу. У бизнеса, который возглавляют разные люди, есть будущее при условии, что один не обращает другого в свою веру и не высмеивает его собственную.

Лет 6 назад мы вместе с двумя знакомыми открыли оптовую торговую компанию. Я обладал навыками организатора, второй человек выступил инвестором, а третий оказался опытным продажником. Решили, что наших компетенций достаточно, быстро нашли деньги, запустились, но просуществовали вместе лишь полгода.

Партнерство распалось по двум причинам: мы заранее не разграничили зоны ответственности и полномочия, не договорились, кто у руля, какие у кого финансовые ожидания от результата. Но, что особенно важно, мы больше не могли общаться, утратив человеческие отношения — поведение одного перестало быть приемлемым для других.

Принцип №5. Не строить совместный бизнес с друзьями, если нет желания потерять дружбу

Друзьям легко и весело вместе, при встрече они отпускают те проблемы, которые возникают на работе, просто отдыхают, радуясь общению, или занимаются одним делом, не привязанным к зарабатыванию денег. Их объединяют общие интересы, доверие и личная привязанность друг к другу.

В бизнесе, на первый взгляд, то же самое: есть общие интересы, доверие, совместное времяпровождение (иногда оно превышает время, которое человек проводит с семьей и друзьями — фактически круглосуточная «любовь»), но прибавляется большая ответственность, необходимость строго соблюдать договоренности, в некоторых ситуациях быть жесткими, принимать сложные решения, которые помогут сохранить бизнес, отодвигая мягкосердечие на второй план.

Как в поговорке: ничего личного, просто бизнес. Поэтому вероятность, что, заходя в совместное предприятие друзьями, вы выйдете оттуда в лучшем случае чужими людьми, приближается к 100%.

В основе дружбы и бизнеса лежат разные цели и ценности. Зато вполне реально стать другом с партнером.

Все союзы, даже те, что уже распались, можно считать удачными, если они подарили людей, которые могут оставаться полезными друг другу. Ошибка многих бизнесменов в том, что они часто относятся к партнерству как к проходящему явлению и не предпринимают усилий для его сохранения и развития, не стараются в него вкладываться. Между тем это круглосуточный бизнес-проект, который без активного участия и грамотно выстроенного менеджмента закончится провалом.

Если уделять партнерству должное внимание и выстраивать отношения в расчете на долгое сотрудничество, совместное дело будет процветать и приносить нескончаемые дивиденды.

Когда сотрудничество не получится, а конфликт интересов неизбежен

Вероятность успешного партнерства исчезающе мала в следующих случаях.