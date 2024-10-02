Учет платежей в систему «Платон» при УСН и ОСН в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

«Платон» (сокращение от словосочетания «плата за тонну») — это автоматическая система, которая взимает плату с автомобилей с целью компенсации за причиняемый ущерб дорожному полотну. Под действие системы попадают автомобили массой свыше 12 тонн за исключением транспортных средств спецслужб, а также пассажирских фургонов.

Законодательство предусматривает, что для возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжелыми транспортными средствами, взимается определенная плата (ст. 31.1 закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ), поэтому бухгалтеры многих организаций столкнулись с необходимостью отражать такие операции у себя в учете. Как это сделать в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 при УСН и ОСН расскажем в этом материале.

Налог на прибыль

Организации, применяющие общую систему налогообложения, могут учесть всю сумму платежей в систему «Платон» в составе прочих расходов по налогу на прибыль (п. 1 пп. 49 ст. 264 НК, письмо Минфина от 06.10.2015 № 03-11-11/57133).

При этом, по общему правилу расходы должны быть документально подтверждены и произведены для деятельности, направленной на получение дохода (п. 1 ст. 252 НК).

В качестве подтверждающих документов можно использовать отчет оператора с указанием маршрута следования автомобиля, времени и даты движения, а также первичные документы самой организации, которые могут подтвердить использование автомобиля на указанном маршруте (письмо Минфина № 03-03-РЗ/64 от 11.01.2016).

НДС

Плата в счет возмещения вреда является обязательным публичным платежом неналогового характера, внесение платы не относится к операциям, признаваемым объектом налогообложения по налогу на добавленную стоимость, таким образом, налог на добавленную стоимость не начисляется и не уплачивается.

УСН

Организации на УСН также могут учесть платежи в систему в полном объеме с целью уменьшения налога. Однако это относится только к тем организациям, которые используют объект «Доходы минус расходы» (п. 1 пп. 37 ст. 346.16 НК). Не забывайте, что при этом расходы должны быть оплачены и подтверждены документально (п. 2 ст. 346.16 НК, п.1 ст. 252 НК).

Организации, применяющие упрощенную систему с объектом «Доходы» не вправе учитывать сумму платежей в «Платон» (п.1 ст. 346.18 НК) для целей налогообложения.

Транспортный налог

С момента запуска системы в 2015 году и до 31.12.2018 года была предусмотрена льгота, которая позволяла уменьшить транспортный налог на сумму произведенных платежей в «Платон». Позднее такое послабление было отменено, поэтому, начиная с января 2019 года транспортный налог рассчитывается в общем порядке.

Перейдем к рассмотрению практических примеров в программе 1С.

Пример № 1 — учет платежей в систему «Платон» организацией, применяющей УСН с объектом «Доходы минус расходы»

Операции, которые следует отразить в программе:

01.08.24 ООО «Росток» произвела перечисление денежных средств в качестве предоплаты оператору системы «Платон» в размере 8 000 руб.;

31.08.24 оператор системы «Платон» предоставил отчет за август 2024 года на сумму 8 000 руб.

Шаг 1 — перечисление предоплаты оператору

Перейдем в раздел «Банк и касса» и выберем пункт «Банковские выписки».

Активируем кнопку «Списание» для регистрации нового документа.

В поле «Вид операции» выберем «Прочие расчеты с контрагентами», укажем получателя, сумму и договор.

Договор имеет вид «Прочее».

Выберем счет учета 76.09, а в поле «Расходы УСН» выберем значение «Не принимаются», поскольку мы не можем учесть в расходах по налоговому учету платежи, внесенные авансом. Проведем документ.

Перейдем к проводкам документа. На вкладке «Бухгалтерский и налоговый учет» видим, что денежные средства в размере 8 000 руб. списаны с расчетного счета в пользу оператора, проводка Д 76.09 К 51.

В регистре «Книга учета доходов и расходов (раздел I)» видим, что сумма платежа отражена только в колонке «Расходы всего», а это значит, что на данный момент расходы не учтены в КУДиР с целью исчисления налога.

Шаг 2 — отражение расходов по бухгалтерскому учету

Для отражения расходов по оплате платежей в систему «Платон» в программе предусмотрен документ «Отчет оператора системы «Платон» в разделе «Покупки».

Если вы не обнаружили в разделе «Покупки» данного пункта меню, вероятнее всего, у вас некорректно сделана запись документа «Регистрация транспортных средств».

Для проверки перейдите в раздел «Главное» и выберите пункт «Налоги и отчеты».

На вкладке «Транспортный налог» перейдите по ссылке «Регистрация транспортных средств».

Зайдите в документ регистрации нужного автомобиля.

Обратите внимание, здесь должен быть установлен флаг «Зарегистрировано в реестре системы «Платон».

Теперь вернемся в раздел «Главное» — «Налоги и отчеты» и перейдем по ссылке «Способы отражения расходов».

А здесь мы зафиксируем счет учета и статью затрат, на которые будут отнесены платежи оператору «Платон», поскольку в документе «Отчет оператора системы «Платон» не предусмотрена возможность их выбора.

По кнопке «Создать» регистрируем новый документ, выбираем автомобиль, счет учета расходов, подразделение и статью затрат.

Обратите внимание, в статье затрат «Транспортный налог и Оплата системы Платон» в поле «Использование по умолчанию» мы выбрали вариант «Основная статья затрат». При такой настройке после проведения документа «Отчет оператора системы «Платон» проводки будут сформированы с аналитикой по выбранной статье затрат.

Итак, после действий, описанных выше, документ «Отчет оператора системы «Платон» станет доступен в меню программы в разделе «Покупки».

Нажимаем кнопку «Создать».

Указываем дату документа и выбираем оператора в поле «Контрагент». Далее используем команду «Заполнить» — «Заполнить зарегистрированными транспортными средствами».

Нам останется внести только сумму в одноименном поле. Проведем документ.

Обратимся к проводкам документа. Первая проводка регистрирует зачет аванса по счету 76.09. Вторая проводка относит сумму платежа на счет 44 по статье затрат «Транспортный налог и Оплата системы Платон». При этом, как вы видите, регистр «Книга учета доходов и расходов (раздел I)» не сформирован, а значит, пока расходы все еще не попали в КУДиР.

Еще один важный нюанс: поправьте вручную время документа «Отчет оператора системы Платон» на любое иное.

Документы, сформированные пользователем в последний календарный день месяца, не должны иметь время 23:59:59, так это время предназначено только для автоматических регламентных операций закрытия месяца. Поэтому обязательно поправьте время на любое другое, кроме 23:59:59.

Шаг 3 — отражение расходов по налоговому учету

Перейдем в раздел «Операции» и выберем пункт «Записи книги доходов и расходов УСН».

По кнопке «Создать» перейдем к заполнению нового документа. Внесем данные в табличной части — укажем дату и номер первичного документа, содержание операции, сумму платежа в колонке «Расходы» и «Расходы всего». Не забудьте выбрать вариант «Принимаются» в колонке «Расходы». Нажимаем «Провести и закрыть».

Также обратите внимание на дату и время документа: он выписан в последний календарный день месяца. Время у него должно быть любое, кроме 23:59:59.

Сформируем книгу доходов и расходов по УСН в разделе «Отчеты» — «Книга доходов и расходов УСН».

Таким образом, мы убедились, что расходы учтены для расчета налога.

Пример № 2 — учет платежей в систему «Платон» организацией, применяющей ОСН

Операции, которые следует отразить в программе:

01.08.24 ООО «Четыре колеса» перечислила аванс оператору системы «Платон» ООО «РТИТС» в размере 8 000 руб.;

31.08.24 оператор системы «Платон» ООО «РТИТС» предоставил отчет на сумму 8 000 руб. за август 2024 года.

Шаг 1 — перечисление предоплаты оператору

Перейдем в раздел «Банк и касса» и выберем пункт «Банковские выписки».

Используя кнопку «Списание», перейдем к заполнению документа «Списание с расчетного счета».

В поле «Вид операции» выберем значение «Прочие расчеты с контрагентами». Ниже выберем получателя, договор и укажем сумму.

Договор с оператором системы «Платон» имеет вид «Прочее».

Вернемся к документу и выберем счет расчетов 76.09. Для сохранения нажимаем «Провести».

Перейдем в проводки документа и увидим, что денежные средства в размере 8 000 руб. списаны с расчетного счета организации в уплату оператору системы «Платон» ООО «РТИТС».

Шаг 2 — начисление платы по системе «Платон»

Учет расходов по системе «Платон» в программе отражается документом «Отчет оператора системы «Платон».

Данный документ станет доступен в программе в разделе «Покупки» после того, как в документе «Регистрация транспортного средства» («Главное» — «Налоги и отчеты» — «Транспортный налог» — «Регистрация транспортных средств») будет установлен флаг «Зарегистрировано в реестре системы «Платон».

Итак, перейдем в раздел «Покупки» и выберем пункт «Отчеты оператора системы «Платон».

Нажимаем «Создать».

Указываем дату документа, выбираем контрагента – оператора. Далее воспользуемся командой «Заполнить» — «Заполнить зарегистрированными транспортными средствами». После этого в документ будут добавлены все транспортные средства, зарегистрированные в разделе «Главное» — «Налоги и отчеты» и имеющие в документе «Регистрация транспортного средства» установленный флаг «Зарегистрировано в реестре системы «Платон».

Укажем сумму в соответствии с представленным отчетом оператора. Проведем документ.

При проведении видим, что первой проводкой программа произвела зачет аванса по предварительной оплате. А вторая проводка относит расходы на счет 44. Однако, обратите внимание, что в проводке отсутствует аналитика по статье затрат.

Давайте перейдем в раздел «Главное» — «Налоги и отчеты» и на вкладке «Транспортный налог» перейдем по ссылке «Способы отражения расходов».

При проведении документа «Отчет оператора системы «Платон» расходы были отнесены на счет 44 без аналитики по статье затрат, так как на данный момент у нас в программе зафиксированы следующие настройки:

При помощи кнопки «Создать» мы зарегистрируем настройки для конкретного автомобиля.

Переведем переключатель «Для основного средства», выберем автомобиль, укажем организацию, а ниже выберем счет, подразделение и статью затрат.

При этом в карточке статьи затрат в поле «Использование по умолчанию» следует выбрать значение «Основная статья затрат». Далее нажимаем «Записать и закрыть».

Теперь перепроведем документ «Отчет оператора системы «Платон».

Таким образом, мы отразили в расходах платежи в систему «Платон» с аналитикой по статье затрат.

Еще один важный нюанс: поправьте вручную время документа «Отчет оператора системы Платон» на любое иное.

Документы, сформированные пользователем в последний календарный день месяца, не должны иметь время 23:59:59, так это время предназначено только для автоматических регламентных операций закрытия месяца. Поэтому обязательно поправьте время на любое другое, кроме 23:59:59.