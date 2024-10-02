Увольнение работника в связи с призывом на срочную службу осенью 2024 года

Указом Президента от 30.09.2024 № 822 объявлен осенний призыв на срочную службу в армию с 1 октября 2024 года. Призыв на срочную военную службу является основанием для увольнения работника по статье 83 ТК.

Источник: Бухгалтерия.ру.

Призыв на срочную военную службу граждан, не пребывающих в запасе, проводится дважды в год: весной и осенью. Осенний призыв в большинстве регионов России начинается в 1 октября и заканчивается 31 декабря. В отдельных районах Крайнего Севера призыв проводится с 1 ноября по 31 декабря.

Призыву на службу в армию подлежат молодые мужчины от 18 до 30 лет, которые не находятся в запасе и числятся на воинском учете (ст. 22 закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ).

Если молодому человеку еще нет 30 лет, но он уже находится в запасе, его не призовут. Это касается всех, кого зачислили в запас по достижении верхней границы призывного возраста по старым правилам, — то есть те, кому до 31 декабря 2023 года включительно исполнилось 27 и больше лет.

Планировалось, что с 2023 года введут электронные повестки. Но из-за технических сложностей этого не произошло. Осенний призыв 2024 года будет проходить по привычным правилам. Основным документом для явки в военкомат останется бумажная повестка.

Срок военной службы по призыву не изменился и составит 12 месяцев.

Отсрочка от осеннего призыва

Для специалистов, работающих в аккредитованных IТ-компаниях, действует отсрочка. За 50 дней до начала призыва работодатель вносит своих работников в список и отправляет его в Минцифры, Минцифры — в Минобороны.

Чтобы получить отсрочку, нужно иметь диплом о высшем образовании по специальностям, указанным в постановлении Правительства № 490; стаж работы в IТ-компании не менее 11 месяцев. Если стажа нет, право на отсрочку получают лишь трудоустроившиеся в течение года после окончания вуза.

Правильно вести воинский учет в компании научим на курсе повышения квалификации «Воинский учет в организации в 2024 году: ведение, заполнение документов и работа в 1С». Сейчас курс стоит 6 600 рублей вместо 16 500 рублей. Обучение началось 1 октября — присоединяйтесь!

Свободный день для медкомиссии

Призыв на срочную службу в армию предполагает, что сначала призывник проходит медкомиссию, затем по ее результатам призывается на службу. То есть, работнику, нужно дважды посетить военкомат. И получит он не одну, а две повестки.

Для прохождения призывной комиссии. Для отправки к пункту прохождения военной службы.

Первый визит для прохождения медкомиссии занимает, как правило, один день, и работник возвращается на работу до того дня, когда ему нужно прибыть в военкомат для отправки в пункт сбора уже по новой повестке.

Как оформить кадровые документы по работнику, призванному на срочную службу

Документом, на основании которого компания обязана предоставить работнику свободный день для явки в военкомат осенью 2024 года останется бумажная повестка.

Прохождение призывной медкомиссии

На основании повестки из военкомата на время медицинского освидетельствования работнику нужно предоставить свободный день.

Это день или дни должны оплачены в размере среднего заработка.

Увольнение срочника

Призыв на срочную военную службу дает право работодателю уволить работника по статье 83 ТК — в связи с призывом на военную службу.

Коммерческие компании не обязаны сохранять за призванным в армию сотрудником его рабочее место. Рабочее место сохраняется за призывником только в госучреждениях, куда он может вернуться в 3-месячный срок после прохождения службы в армии (п. 5 ст. 23 закона «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 № 76-ФЗ).

Основанием для расторжения трудового договора по п.1 статьи 83 ТК является повестка из военкомата, выданная по специальной форме, которая утверждена в приложении № 30 к приказу Минобороны от 02.10.2007 № 400. Повестка должна быть подписана военным комиссаром и заверена печатью.

Приказ об увольнении издается по обычной форме № Т-8 или № Т-8а. С ним нужно ознакомить работника под роспись. Заявление на увольнение сотрудник может написать по желанию — это необязательно.

Работник, призванный в армию, вправе уволится сразу после вручения ему повестки на службу, не отрабатывая две недели. В любом случае трудовой договор с ним должен быть прекращен не позднее срока (даты явки), указанного в повестке о явке на призывной пункт для отправки к месту военной службы.

Днем прекращения трудового договора является последний день работы, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК или иным федеральным законом сохранялось место работы (ст. 84.1 ТК).

В последний рабочий день работнику нужно выдать трудовую книжку (если она ведется на бумаге), внести запись в личную карточку и произвести расчет.

Что писать в трудовой книжке

Увольнение работника, призванного на срочную военную службу, оформляется по п. ч. 1 ст. 83 ТК: «в связи с призывом на военную службу». Это и нужно вписать в трудовую книжку работника

Образец записи в трудовой книжке при увольнении при увольнении по ст. 83 ТК.

№ записи дата Сведения о приеме на работу, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении (с указанием причин и ссылкой на стать, пункт закона) Наименование, дата и номер документа, на основании которого внесена запись число месяц год Трудовой договор прекращен в связи с призывом на военную службу, пункт 1 части 1 статьи 83 Трудового кодекса РФ. Директор Рогов С.А. Рогов Приказ от 05.10.2024 №58 8 05 10 2024

Не забудьте про Сведения о трудовой деятельности — это подраздел 1.1. раздела 1 формы ЕФС-1. Его нужно сдать в Соцфонд не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа об увольнении.

Согласно п. 3 ст. 10 закона № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» время прохождения военной службы по призыву засчитывается в общий трудовой стаж — один день военной службы за два дня работы.

В страховом стаже служба по призыву относится к нестраховым периодам, когда работник не подлежал обязательному социальному страхованию, но эти периоды тем не менее включаются в его страховой стаж и, соответственно, влияют на размер пособия по временной нетрудоспособности.

Выплаты призывнику-срочнику

Работнику, призванному на срочную военную службу, кроме стандартных выплат при увольнении, полагается еще и пособие в размере двухнедельного среднего заработка на основании ст. 178 ТК.

Важный момент: если призывник отгулял отпуск «авансом», удерживать с него образовавшийся долг из-за неотработанных дней отпуска нельзя. Это прямо запрещено законодательством.

В день увольнения работнику-призывнику нужно выплатить:

зарплату за отработанный период;

пособие в размере двухнедельного среднего заработка;

отпускные за неиспользованные дни отпуска;

компенсации, предусмотренные трудовым договором.

С произведенных выплат нужно уплатить НДФЛ и страховые взносы.

Служба по контракту — это не призыв

Не путайте увольнение из-за призыва в армию, которое проводится согласно п. 1 ст. 83 ТК, со службой по контракту. Контрактная служба приравнивается к трудоустройству у другого работодателя. Если работник подписывает контракт на военную службы, из организации он увольняется по своей инициативе либо по соглашению сторон.

Что указать в табеле учета рабочего времени

Специального кода для призыва нет. Вы можете ввести свой собственный код, чтобы отмечать этот период. Например, введите буквенный код «ПР» или цифровой «43» либо указать код «23».

Учет и налоги

С выплат, произведенных призывнику-срочнику, нужно уплатить НДФЛ и страховые взносы. Выплаченные сотруднику суммы, как и все остальные зарплатные выплаты, учитывают в составе расходов на оплату труда.