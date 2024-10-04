📢 «В один момент лишили бизнеса, который создавался 9 лет»: гендиректор компании, предъявившей иск «Актиону» на 154 млн рублей, надеется на непредвзятость суда

Предыстория
«Клерк» публикует новость о подаче на «Актион» иска.
В редакцию поступает досудебная претензия с требованием новость удалить, иначе к нам будет предъявлен иск на 10 млн рублей.
Мы рассказали нашим читателям о претензии и устроили голосование — удалять ли новость? Получили вот такой результат:
61% за то, чтобы новость оставить. В комментариях (в том числе профессиональные юристы) отметили, что претензия странная и вряд ли будет поддержана судом, тем более на такую сумму. Был даже довольно подробный комментарий от пользователя, где он разбирает указанные «Актионом» аргументы.
Благодарим наших читателей за поддержку!
Неожиданное продолжение
Как оказалось, за нашими новостями наблюдал не только «Актион», но и другая сторона конфликта. На связь с редакцией вышла генеральный директор ООО «Справочно-правовой центр», Лариса Викторовна Дмитриева.
Она передала редакции полный текст иска к компании «Актион» и отметила, что хотела бы, чтобы дело получило огласку, ведь речь идет о бизнесе, который она создавала 9 лет.
Итак, вот собственно история конфликта глазами истца.
Как началось сотрудничество с «Актионом»
11 января 2016 года между ООО «Актион-диджитал продажи» и ООО «Справочно-правовой центр», находящегося в Москве, был заключен договор о поставках Комплекта Систем для продажи. Аналогичные договоры были заключены на 2017, 2018, 2019 годы.
09 января 2020 года между партнерами был заключён новый договор о том, что «Актион» предоставляет ООО «СПЦ» неисключительную лицензию на использование Комплекта Систем, договор был пролонгирован 19 декабря 2023 года на весь 2024 год.
По договору «Актион» обязался передать ООО «СПЦ» неисключительные лицензии согласно количеству регистраций продаж, за что партнер должен оплачивать лицензионное вознаграждение и после передачи пользователю лицензии осуществлять его сервисное обслуживание.
Т.е. ООО «СПЦ» находит клиентов, получает для них неисключительные лицензии и далее обслуживает.
Регистрация продаж, ведение реестра пользователей ООО «СПЦ», а также их сервисное обслуживание осуществлялось через специализированный сайт – единое рабочее место, который является страницей в интернете, принадлежащей ООО «Актион-диджитал продажи».
Из-за чего возник конфликт
5 июля 2024 года всем сотрудникам ООО «СПЦ» доступ к рабочему месту на сайте был закрыт. База клиентов СПЦ перестала быть доступной.
8 июля 2024 года клиенты ООО «СПЦ» получили электронное письмо с подписью директора по продажам ООО «Актион-диджитал продажи» Люлина М.Ю., информирующее, что ООО «Актион-диджитал продажи» прекратило сотрудничество с ООО «СПЦ» и что всех клиентов в дальнейшем будут сопровождать (обслуживать) организации ООО «Актион 360 Премиум» и ООО «Актион 360 Оптима».
При этом СПЦ не получал никакого уведомления о том, что ООО «Актион-диджитал продажи» прекратило с ним сотрудничество.
ООО «СПЦ» посчитало, что «Актион», закрыв доступ к сайту и переведя клиентов на других партнеров, совершило односторонний отказ от исполнения договора, что нарушает положения ст. 310 ГК.
По состоянию на 5 июля количество клиентов СПЦ составляло 945 компаний, с которыми заключены договоры на общую сумму более 77 млн рублей.
ООО «СПЦ» направило в адрес контрагента несколько обычных и электронных писем, в частности, обратившись к генеральному директору Силютину К.В., директору партнерской сети Люлиной М.Ю., региональному менеджеру Снитниковой Н.А. с просьбой восстановить доступ.
На письма «Актион» не ответил.
Кстати, «Клерк» попросил дать комментарий по сложившейся ситуации и сторону «Актиона», но пока ответа не получил.
15 июля 2024 года ООО «СПЦ» направило письменную претензию в адрес ООО «Актион-диджитал продажи», на которую также не получило ответа.
Откуда сумма в 154 млн?
Согласно пункту 26.1 Единых правил работы с клиентами, утверждённых ООО «Актион-диджитал продажи», в случае передачи клиентов другому партнёру на сопровождение, пострадавшему (потерпевшему) партнёру выплачивается компенсация в размере текущего чека клиента, умноженного на коэффициент 1,5.
Таким образом компенсация в адрес СПЦ составляет: 116 960 907, 77 (77 937 938,51 рублей * коэф.1,5).
Средняя выручка, которую мог бы получить СПЦ, продолжая сотрудничество, за 6 месяцев второго полугодия 2024 года составила бы 27 801 557,37 рублей.
В связи с тем, что ООО «Актион-диджитал продажи» закрыло доступ в ЕРМ, ООО «СПЦ» не смогло выполнить свои обязательства перед клиентами по передаче доступов к системам на общую сумму 4 313 407,91 рублей, что является реальным ущербом истца.
Кроме того, СПЦ не сможет выполнить госконтракт на оказание услуг по предоставлению неисключительных лицензий на право использования электронных баз данных для нужд ЦИК России. Цена контракта составила 1 499 489, 04 рублей. Это приведет не только к потере в финансовом плане, но и в репутационном — ООО «СПЦ» внесут в реестр недобросовестных поставщиков.
В качестве компенсации всех этих потерь, в том числе репутационных, истец и просит взыскать с ответчика порядка 154 млн рублей в своём иске.
Комментарии генерального директора СПЦ
— Лариса Викторовна, на сегодня — 4 октября изменилось ли что-то в ситуации, ответил ли вам «Актион», как-то отреагировал на претензии или нет?
— Нет, ничего не изменилось. Они не ответили ни на одно письмо. На предсудебную претензию тоже не было ответа. В определении о назначении судебного заседания суд установил им срок отзыва на исковое до 09.10 — его тоже нет до сих пор, видимо выкатят в последний день.
— Как оцениваете шансы на выигрыш в суде?
— Шансы не берусь оценивать, но очень хочется верить в непредвзятость суда и что суд вникнет в это специфическое дело.
«Клерк» надеется на мирное законное разрешение конфликта (заседание суда состоится 16 октября, с материалами процесса можно ознакомиться здесь).
Также обращаемся к представителям компании «Актион» — мы готовы услышать и вашу версию событий, свяжитесь с нами через почту editor@klerk.ru.
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