📢 «В один момент лишили бизнеса, который создавался 9 лет»: гендиректор компании, предъявившей иск «Актиону» на 154 млн рублей, надеется на непредвзятость суда

5 июля 2024 года всем сотрудникам ООО «СПЦ» доступ к рабочему месту на сайте был закрыт. База клиентов СПЦ перестала быть доступной.

8 июля 2024 года клиенты ООО «СПЦ» получили электронное письмо с подписью директора по продажам ООО «Актион-диджитал продажи» Люлина М.Ю., информирующее, что ООО «Актион-диджитал продажи» прекратило сотрудничество с ООО «СПЦ» и что всех клиентов в дальнейшем будут сопровождать (обслуживать) организации ООО «Актион 360 Премиум» и ООО «Актион 360 Оптима».

При этом СПЦ не получал никакого уведомления о том, что ООО «Актион-диджитал продажи» прекратило с ним сотрудничество.

ООО «СПЦ» посчитало, что «Актион», закрыв доступ к сайту и переведя клиентов на других партнеров, совершило односторонний отказ от исполнения договора, что нарушает положения ст. 310 ГК.

По состоянию на 5 июля количество клиентов СПЦ составляло 945 компаний, с которыми заключены договоры на общую сумму более 77 млн рублей.

ООО «СПЦ» направило в адрес контрагента несколько обычных и электронных писем, в частности, обратившись к генеральному директору Силютину К.В., директору партнерской сети Люлиной М.Ю., региональному менеджеру Снитниковой Н.А. с просьбой восстановить доступ.

На письма «Актион» не ответил.

Кстати, «Клерк» попросил дать комментарий по сложившейся ситуации и сторону «Актиона», но пока ответа не получил.

15 июля 2024 года ООО «СПЦ» направило письменную претензию в адрес ООО «Актион-диджитал продажи», на которую также не получило ответа.