НДС упрощенцам придется платить, даже если это принесет убыток. 🤦‍♂️«Ночной бухгалтер» № 1784

Обязанность платить НДС на УСН для бизнеса с доходами более 60 млн рублей не учитывает уровень рентабельности. Даже если организация или ИП в результате начнут работать в убыток, налог платить все равно придется.

Сегодня в выпуске:

Убыточные тоже платят: НДС не зависит от наличия или отсутствия прибыли.

Совместителей не нужно включать в форму 18 для военкомата.

Таксистов будут оформлять по ТК.

Расширили критерии нарушений ТК при работе с самозанятыми.

Полезности бухгалтеру.

Мем дня.

Бизнес в убытках, а бюджет свое все равно получит

Уплата НДС не зависит от того получила компания прибыль или убыток. Для упрощенцев, которые будут платить налог по ставкам 5% или 7% без вычетов это катастрофа (фактически им придется увеличить стоимость товара на НДС и возможно терять покупателей или включать его в ту цену, которая есть сейчас и нести по сути дополнительные убытки).

Бухгалтеры работающие на ОСНО напоминают, что они тоже платят НДС независимо от получения прибыли. но упрощенцев это точно ее утешает.

Переходить же на НДС 20% мало кто хочет, далеко не все упрощенцы работают с поставщиками, которые выставляют НДС (но с 2025 года их явно станет больше).

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Форма № 18 для военкомата

Форма № 18 — карточка воинского учета организации. В нее вносятся и сведения осотрудниках. При этом данные на совместителей туда не включают. Об этом сказано в письме Минкультуры от 21.10.2015 № 344-01-39-ВА, которым доведена форма карточки и порядок ее заполнения.

О порядке ведения воинского учета, новом реестре, обязанностях работодателя и грозящих ему штрафах за неведение воинского учета будем говорииь на VI Всероссийской конференции «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг». Как всегда спикеры будут готовы ответить на ваши вопросы, а конференцию продлится в этот раз целых два дня!

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Таксопарки будут оформлять водителей в штат

Минтранс собирается запретить работать в таксопарках водителям без трудовых договоров. Это относится к самозанятым таксистам, которые арендуют машину в службах такси, а также к тем, кто и вовсе работает нелегально.

Власти ожидают, что такие поправки в КоАП позволят снизить число нелегальных мигрантов среди таксистов.

Работникам нужны соцгарантии, пенсионные отчисления и возможность выйти на больничный.

В то же время ведомство заявило, что как-то ограничивать самозанятых-таксистов не собирается, они по прежнему смогут заключать договоры с таксопарками.

В работе с самозанятыми появились новые критерии риска для переквалификации договоров

Вот кстати в тему о самозанятых — на федеральном портале опубликован проект Минтруда. В него вошли новые критерии риска (не только по самозанятым):

начисление зарплаты за каждый месяц предыдущего квартала ниже МРОТ 60 и более работникам, если их доля – от 50% штата;

сокращение квартального ФОТ на 80% при стабильной численности работников (при численности от 15 человек);

взаимодействие более чем с 35 самозанятыми с выплатами им в среднем более 35 тыс. руб. и продолжительностью работы более 3 месяцев , если доля доходов от данной организации или ИП в доходах самозанятого – от 90%.

снижение в предыдущем квартале зарплаты у 25% и более работников медорганизации.

Как видите, появился еще такой критерий как доля участия в доходах самозанятого. Т.е. если исполнитель преимущественно работает с одним заказчиком, то последнему грозят проверки и переквалификация договора с самозанятым в трудовой. Хотя, конечно, при этом должны присутствовать и иные признаки для такой переквалификации, но звоночек тревожный.

Полезности бухгалтеру

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Мем дня

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