Минтранс обяжет таксопарки оформлять водителей по ТК

Большинство водителей, которые работают на арендованных автомобилях, зарегистрированы как самозанятые. Власти хотят вернуть им социальные гарантии и нормированный рабочий день.

Минтранс собирается запретить работать в таксопарках водителям без трудовых договоров. Это относится к самозанятым таксистам, которые арендуют машину в службах такси, а также к тем, кто и вовсе работает нелегально.

Власти ожидают, что такие поправки в КоАП позволят снизить число нелегальных мигрантов среди таксистов. Сейчас их доля составляет 40%. Об этом пишут «Известия».

«По результатам года работы закона "О такси" мы обсуждали проблему трудовых прав водителей на расширенном межфракционном заседании. Работодатели научились скрывать трудовые отношения», — сказал заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

Сейчас подавляющее большинство таксопарков работает с самозанятыми водителями из-за налоговой выгоды, облегчения отчетности и быстрого решения споров. С самозанятыми легко разорвать отношения и заблокировать в приложении агрегаторов такси.

Дмитрий Гусев считает, что таксисты должны пользоваться всеми правами, которые предусмотрены ТК. Им вернут рабочий день по часам, социальный пакет, пенсионные отчисления и выплаты по больничным листам. Зачастую водители вынуждены перерабатывать и брать смены по 12 часов, из-за чего повышается риск ДТП.

«Водитель-арендатор сначала должен отбить платежи за автомобиль, отдать деньги посредникам за путевые листы с отметками о прохождении медосмотра и техосмотра, комиссию агрегатору и только потом что-то заработать для себя», — объяснил президент Объединения самозанятых России (ОСР) Игорь Жмакин.

В «Яндекс.Такси» заявили, что к концу 2024 года в отрасли будет не хватать около 130 тыс. водителей. Таксопарку с трудоустроенными водителями придется повышать тарифы с 40 до 70 рублей за 1 км. Стоимость поездок для пассажиров может вырасти в два раза.