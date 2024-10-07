Минтранс не будет ограничивать работу самозанятых в такси

Власти не планируют ограничивать возможности самозанятых при сотрудничестве с таксопарками.

В Минтрансе заявили, что не разрабатывают нормы, которые могут ограничить возможности самозанятых водителей при сотрудничестве с таксопарками.

«Минтранс не ведет разработку норм, которые бы ограничили возможности самозанятых и вводили бы дополнительные обязанности для так называемых "таксопарков", помимо уже предусмотренных Гражданским, Трудовым кодексами и федеральным законом о такси», — сказали в пресс-службе министерства.

Также там добавили, что все перевозчики, в том числе таксопарки, ведут деятельность согласно положениям этих кодексов и закона о такси. Между службами заказа такси и перевозчиками отношения строятся исключительно на договорной основе.

Недавно мы писали, что Минтранс собирается запретить самозанятым работать в такси без заключения трудовых договоров. Речь идет о водителях, которые арендуют автомобили в службах такси.