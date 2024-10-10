Как заполнить шапку трудового договора с директором ООО + пример формулировки

Если директор ООО является еще одним из учредителей, то не совсем понятно: как заполнить шапку трудового договора. Рассказываем, как это правильно сделать.

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 40 ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ трудовой договор с директором заключается от имени председателя общего собрания участников, на котором избран руководитель, если иное не предусмотрено протоколом общего собрания.

Председатель вправе перепоручить подписание трудового договора от имени ООО с директором другому участнику на основании доверенности.

Формулировка в преамбуле трудового договора может выглядеть так:

Общество с ограниченной ответственностью «Свет», именуемое в дальнейшем «Работодатель», «ООО», «Общество», в лице председателя общего собрания участником Общества Сидорова Ивана Петровича, действующего на основании Устава ООО, протокола общего собрания участников от 01.10.2024 № 1, с одной стороны и Ласточкин Вячеслав Игоревич, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Трудовой договор о нижеследующем.

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