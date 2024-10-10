Уведомление о невозможности удержать НДФЛ

Фирмы и предприниматели, выступающие налоговыми агентами, по общему правилу должны удерживать НДФЛ с доходов граждан. Однако на практике возникают ситуации, когда сделать это оказывается невозможно.

Как поступить в таком случае, чтобы избежать претензий со стороны контролирующих органов? В нашем материале разберем, как уведомить фискалов и гражданина о том, что отсутствует возможность удержать подоходный налог.

Налоговый агент не может удержать НДФЛ: что делать

Компании и коммерсанты в общем порядке должны удерживать НДФЛ со средств, причитающихся физлицам в качестве дохода. Если налог не был удержан или был удержан лишь частично, то до окончания года потребуется удержать оставшуюся часть с последующих денежных выплат гражданину. Такая ситуация может произойти, если закралась неточность при расчетах или же доход человеку платили в натуральном виде.

Если до завершения года налоговому агенту не представится возможность удержать рассматриваемый обязательный платеж целиком, к примеру, оплошность в расчетах будет выявлена лишь в декабре, то нужно проинформировать об этом физлицо, а также свою налоговую.

Чтобы передать такие сведения, законом установлен срок до 25 февраля года, идущего за годом, когда произошла выплата дохода, подоходный налог с которого не удержали (ст. 216, п. 5 ст. 226 НК).

Если можно было удержать подоходный налог при выплате работнику дохода на протяжении года, однако компания или предприниматель этого не сделали, то в такой ситуации п. 5 ст. 226 НК не будет применяться. В таком случае потребуется удержать подоходный налог при выплате очередных доходов в денежном виде и перевести его в бюджет. Кроме того, придется представить фискалам уточненный расчет 6-НДФЛ за предыдущий год.

На фирму или коммерсанта могут наложить штраф за то, что не было произведено удержание подоходного налога, но только если при выплате дохода гражданину у них имелась возможность это сделать, которой они не воспользовались.

Если же такая возможность не представилась, в том числе если доход был выплачен человеку в натуре, то привлечь к ответственности такого налогового агента не получится. Однако если до завершения года данная перспектива у компании или коммерсанта появилась, а налог по-прежнему не был удержан, то в этом случае субъекта могут оштрафовать (ст. 123 НК, п. 21 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57).

Если рассматриваемый обязательный платеж не был удержан с выплат сотруднику при окончательном расчете в связи с его увольнением, и до завершения года никаких средств ему не выплачивали, то этому сотруднику и налоговикам тоже потребуется направить сообщение об отсутствии возможности удержать НДФЛ (ст. 216, п. 5 ст. 226 НК).

Сообщение об отсутствии возможности удержать подоходный налог представляется в виде справки в составе расчета, подготовленного по форме 6-НДФЛ (п. 18 Порядка, утвержденного приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@). Справку нужно заполнить и направить ее налогоплательщику, а также налоговикам в составе расчета по форме 6-НДФЛ.

Предельный срок для направления сообщения, как уже отмечалось, установлен до 25 февраля года, идущего за годом выплаты дохода, подоходный налог с которого не удержан. Он переносится на следующий рабочий день, если эта дата выпадает на выходной, нерабочий или праздничный день (п. 7 ст. 6.1, п. 5 ст. 226, ст. 216 НК).

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Уведомление ИФНС о невозможности удержать НДФЛ

Налоговиков необходимо проинформировать о том, что нет возможности удержать подоходный налог. Для этого сообщение фискалам направляют по следующим правилам (п. 5 ст. 226, п. 2 ст. 230, п. 1 ст. 83 НК):

компании — по месту собственного нахождения . Если же данное уведомление подается относительно человека, работающего в филиале или подразделении фирмы, то сообщение нужно представить по месту нахождения такого обособленного подразделения. Когда несколько обособленных подразделений фирмы расположены в одном муниципалитете, отчитываться можно фискалам по месту учета любого из них. Если и компания, и ее обособленные подразделения находятся в одном муниципалитете, по ним тоже можно отчитываться в одну инспекцию. В приведенных ситуациях потребуется не позднее первого трудового дня налогового периода подать налоговикам уведомление о том, в какую конкретно инспекцию будут представляться отчеты по НДФЛ (п. 2 ст. 230 НК);

коммерсанты со статусом ИП — в инспекцию по собственному месту жительства. Относительно работников, занятых в облагаемой ПСН деятельности, уведомление представляют фискалам по месту постановки на учет, связанной с осуществлением указанной деятельности.

Для уведомления фискалов об отсутствии возможности удержать подоходный налог представляется справка в составе расчета по форме 6-НДФЛ (п. 18 Порядка, утвержденного приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@).

Направить ее можно только в цифровом виде, если на протяжении года налоговый агент выплатил доход десяти людям или большему их числу. Если получателей дохода было девять человек или меньше, справку можно подавать как в электронном виде, так и на бумаге (п. 2 ст. 230 НК).

Сообщение работнику о невозможности удержать НДФЛ

Налоговому агенту важно помнить, что об отсутствии возможности удержать НДФЛ по закону мы сообщаем не только налоговикам, но также физлицу, с доходов которого не был удержан НДФЛ (п. 5 ст. 226 НК).

Допускается направить такое сообщение любым способом, если при этом фирма или коммерсант в дальнейшем смогут подтвердить сам факт, а также дату его отправки. Какой-то определенный способ для этого не установлен Налоговым кодексом или другими законами.

Как вариант, сообщение можно направить ценным письмом, составив опись вложения. Допускается также передать уведомление непосредственно гражданину в руки и попросить сделать на копии документа отметку о его получении с проставлением росписи и даты вручения.