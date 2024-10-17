Сквозные компетенции: что важно для сотрудников любой профессии

Что такое сквозные компетенции? Это компетенции, значимые для всех видов деятельности, для всех сотрудников. Актуальность сквозных компетенций не всегда очевидна для бизнеса. Чаще всего внимание концентрируется на тех компетенциях и навыках, которые необходимы для выполнения конкретных функций и задач на рабочем месте. Но в современных условиях этого явно недостаточно.

Олег Гамазин, преподаватель Русской Школы Управления (РШУ), бизнес-тренер для руководителей и собственников компаний, рассказывает о самых важных сквозных компетенциях, которые полезно развивать профессионалам, чтобы продуктивно работать.

Почему стоит обратить внимание на сквозные компетенции

Очевидно, что сейчас проблема номер один — это кадровый голод. Из-за этого сотрудники перегружены, работают в режиме многозадачности, выполняют работу «за себя и за того парня», выгорают и, как следствие, чаще меняют место работы.

Вторая значимая проблема, с которой сталкиваются на предприятиях — нестабильность. Перегрузки или простои производств, большое количество изменений, нестабильность отгрузок, задержки с поставкой и монтажом оборудования, отсрочка оплат по контрактам и многое другое. И, конечно, эти проблемы непосредственно влияют на ментальное состояние, мотивацию и поведение сотрудников компаний.

Чтобы «выжить» и адаптироваться к современным условиям, необходимо развивать сквозные компетенции у сотрудников.

Какие сквозные компетенции развивать

Есть несколько областей, на которые стоит обратить внимание в первую очередь.

Саморазвитие. Способность самому успешно осваивать новые знания и навыки. Уметь выявлять проблемные зоны или зоны потребности, формулировать цели развития, находить источники знаний, составлять планы развития, осваивать необходимые знания, оценивать свой уровень владения этими знаниями и применять эти знания на практике.

Самомотивация. Руководители все меньше уделяют внимание личному общению с сотрудниками и все реже дают обратную связь по итогам работы (отчасти из-за того, что во взаимодействии между людьми появилось много технологий).

Поэтому важно, чтобы сотрудники умели находить ключевые смыслы внутри себя, понимать, что для них действительно важно, от чего они получают на работе удовольствие, придумывать себе различные «плюшки» за достижение результатов. Образно говоря, они должны научиться любить то, что делают, и получать от этого удовольствие.

Межличностное взаимодействие. Необходимо уметь слышать и слушать, ясно выражать мысли, эффективно сотрудничать, вдохновлять и мотивировать, управлять конфликтами. Это важно не только в отношении коллег, но и клиентов, поставщиков. Для руководителей можно «подсветить» эту компетенцию для организации взаимодействия подчиненных в коллективе, особенно, если многие работают на удаленке.

Ментальная устойчивость. В этой области компетенций обратите внимание на эмоциональный интеллект, позитивное мышление, медитацию, заботу о физическом и ментальном здоровье, способность управлять своим гневом. Важно разобраться, что влияет на нашу устойчивость?

Внимание руководителей можно акцентировать на идеях нейтрализации токсичной среды и в целом на построении корпоративной культуры, которая, как минимум, не будет добавлять той самой токсичности в коллективе.

Компетенции в области IT или цифровые компетенции. Значение этих компетенций растет с каждым годом. Многие возрастные сотрудники, сопротивляющиеся цифровым трансформациям, не осознают, что сами лишают себя профессионального будущего. Имеет смысл помочь им осознать, что освоение новых технологий жизненно для важно, если они хотят быть востребованы на рынке труда.

Этот список можно значительно расширить, добавив в него лидерские компетенции, личную эффективность, аналитические навыки. Все зависит от ситуации. Главное, чтобы лидеры чаще обсуждали с командой, какие проблемы бизнеса можно решить через развитие сквозных компетенций и прислушивались к мнению сотрудников.