Что будет, если бухгалтер не уходит в отпуск

Сгорит или нет

Неотгулянные отпуска не сгорают. В исключительных случаях при наличии согласия работника они могут быть перенесены на следующий рабочий год, и использованы не позднее 12 месяцев после окончания того периода (года), за который предоставляется (ст. 124 ТК).

Если же работник решит уволиться, не отгуляв положенные дни, то ему при увольнении полагается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска, причем независимо от оснований увольнения (ст. 127 ТК, постановление КС от 25.10.2018 № 38-П, письмо Минтруда от 25.01.2021 № 14-2/ООГ-521). Либо же, как вариант, он может написать заявление на отпуск с последующим увольнением (если работника увольняют не за виновные действия).

Что указывать в графике

В графике отпусков (например, по форме № Т-7) указывается общее количество дней отпуска, которые трудящийся может использовать за свой очередной рабочий год, в том числе неотгулянные (ст. 115, 120 ТК).

Неотгулянные отпуска предоставляются или по графику, или по заявлению сотрудника по согласованию с администрацией, причем в этом документе нет необходимости указывать, что используется неотгулянный отпуск. То есть просто указывается, например: «Прошу предоставить мне отпуск с 12 февраля 2024 года на 14 календарных дней».

Напомним, что график отпусков обязателен как для работника, так и для работодателя, а также что работодатель не обязан предоставлять работнику отпуск исключительно в удобное для него время.