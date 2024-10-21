Что будет, если бухгалтер не уходит в отпуск

Сгорит или нет
Неотгулянные отпуска не сгорают. В исключительных случаях при наличии согласия работника они могут быть перенесены на следующий рабочий год, и использованы не позднее 12 месяцев после окончания того периода (года), за который предоставляется (ст. 124 ТК).
Если же работник решит уволиться, не отгуляв положенные дни, то ему при увольнении полагается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска, причем независимо от оснований увольнения (ст. 127 ТК, постановление КС от 25.10.2018 № 38-П, письмо Минтруда от 25.01.2021 № 14-2/ООГ-521). Либо же, как вариант, он может написать заявление на отпуск с последующим увольнением (если работника увольняют не за виновные действия).
Что указывать в графике
В графике отпусков (например, по форме № Т-7) указывается общее количество дней отпуска, которые трудящийся может использовать за свой очередной рабочий год, в том числе неотгулянные (ст. 115, 120 ТК).
Неотгулянные отпуска предоставляются или по графику, или по заявлению сотрудника по согласованию с администрацией, причем в этом документе нет необходимости указывать, что используется неотгулянный отпуск. То есть просто указывается, например: «Прошу предоставить мне отпуск с 12 февраля 2024 года на 14 календарных дней».
Напомним, что график отпусков обязателен как для работника, так и для работодателя, а также что работодатель не обязан предоставлять работнику отпуск исключительно в удобное для него время.
Есть лишь несколько привилегированных категорий, которые вправе брать отпуск когда им нужно (многодетные родители детей до 18 лет, несовершеннолетние и т.п.)
Как бороться с отпускными «излишками»
Если неотгулянных дней очень много, например, более 56 дней отпуска, то это может вызвать недовольство ГИТ при проверке.
Такая задолженность может повлечь ответственность по КоАП (ч. 1 ст. 5.27, предупреждение или штрафы до 50 тыс. руб.). К тому же инспекторы ГИТ, как правило, выдают предписания ликвидировать задолженность, и, если его не исполнить, то последуют штрафы еще и за это (см. ч. 23 ст. 19.5 КоАП, до 200 тыс. руб.).
Поэтому стоит задействовать иные методы урегулирования, а не просто ставить перед фактом, просто ознакомив сотрудников с графиком отпусков под подпись и уведомив о начале отпуска не позднее чем за две недели до его начала.
Лучше не допускать накопления излишков. Прежде всего необходимо разъяснить сотрудникам отпускные правила, как минимум они не должны думать, что вместо отпуска можно получить деньги. Напомним, что компенсация может быть выплачена лишь при увольнении или же в качестве замены ежегодного оплачиваемого отпуска свыше 28 календарных дней, по письменному заявлению работника (ст. 126 ТК).
Если сотрудник уволился и требует компенсации
Ответ один: выплатить компенсацию за все дни неиспользованного отпуска. Период не важен, хоть два года, хоть пять, хоть восемь — как это имело место в деле, рассмотренным Седьмым кассационным судом общей юрисдикции (кейс № 88-7787/2023).
Главбух 8 лет не была в отпуске и при увольнении потребовала оплатить 217 календарных дней, «цена» вопроса: 270 813 руб.
Представитель работодателя утверждал, что главбух могла в любое время идти в отпуск, но не делала этого сама, причем без объяснения причин, злоупотребляя правами.
Однако суд вполне предсказуемо указал, что несмотря на то, что причины неиспользования отпуска в течение 8 лет неизвестны, это не освобождает от выплаты компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении.
Отметим, что этот кейс — не новость, и не особенности какого-то отдельного региона. Например, есть пример из практики ВС (кейс № 24-КГ19-8, определение от 06.04.2020), по которому главбуху удалось взыскать при увольнении компенсацию за неиспользованные в течение девяти лет отпуска.
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