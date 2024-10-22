Как оформить трудоустройство инвалида

Если работодатель впервые оформляет инвалида, то ему нужно учесть много факторов: сокращенное рабочее время, льготы по взносам на травматизм и удлиненный отпуск. Рассказываем, как это правильно сделать.

Как оформить работника

Оформление инвалида любой группы происходит так же, как и оформление других сотрудников. Если работник представит справку об инвалидности и ИПРА (Индивидуальная программа реабилитации и абилитации), особенности условий труда можно зафиксировать в трудовом договоре. Однако работник не обязан представлять эти документы и сообщать об установлении инвалидности.

Продолжительность рабочего времени инвалида 1 и 2 группы составляет не более 35 часов в неделю, 3 группы — не более 40 часов, как и у обычных работников.

Длительность ежедневной работы инвалида может быть указана в медицинском заключении, а виды деятельности и условия труда — в ИПРА. При необходимости инвалиду нужно оборудовать специальное рабочее место согласно ст. 24 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ.

Отпуска

Инвалиду любой группы положен ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней и отпуск без сохранения зарплаты до 60 календарных дней в году согласно ст. 115 и ст. 128 ТК.

Дополнительный оплачиваемый отпуск, а также ежегодный отпуск в удобное время положен только некоторым инвалидам, например чернобыльцам, инвалидам боевых действий.

Больничные инвалиду оплачиваются в общем порядке, но не более 5 месяцев в течение календарного года. В качестве длительности одного месяца признается промежуток в 30 календарных дней в соответствии с письмом МРО ФСС от 18.02.2020 № 14-15/7710-140л.

НДФЛ и страховые взносы

Взносы на травматизм с выплат инвалидам составляют 60% тарифа, по остальным взносам льгот нет.

Инвалидам 1 и 2 групп положен стандартный вычет по НДФЛ в размере 500 рублей в месяц. Чтобы получить вычет необходимо представить справку об инвалидности и заявление.

Вычет военным инвалидам и инвалидам-чернобыльцам составляет 3 000 рублей. Для оформления такого вычета помимо основных документов нужны удостоверение ветерана боевых действий или удостоверение ликвидатора-чернобыльца согласно письму ФНС от 19.05.2009 № ВЕ-17-3/94@.

Увольнение

Чтобы уволить инвалида 1 или 2 группы по медицинским показаниям нужно, чтоб его признали полностью нетрудоспособным.

Инвалида 1, 2 или 3 группы, нуждающегося в переводе на другую работу более чем на 4 месяца, надо уволить, если он отказался от перевода или в случае, если такой работы нет. При этом неважна степень ограничения трудоспособности.

В таких случаях инвалиду необходимо выплатить двухнедельное выходное пособие согласно ст. 77 и ст. 83 ТК.

При увольнении инвалида любой группы по собственному желанию нет никаких нюансов — оно происходит в общем порядке.