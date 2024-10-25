Прием на работу граждан Казахстана в 2025 году

В Россию приезжает большое количество трудовых мигрантов. Особенности оформления трудовых отношений зависят от страны, из которой приехал работник, а также его статуса в РФ. Кадровики опасаются ошибиться при приеме иностранца на работу, поскольку штрафы высоки. В статье рассмотрим особенности оформления трудовых отношений с работниками из Казахстана.

Прием на работу гражданина Казахстана: особенности трудоустройства

Процедура оформления сотрудников из Казахстана аналогична приему на работу россиян. Как правило, все ограничивается единственным дополнительным действием, которое нужно совершить работодателю: сообщить в МВД о приеме в штат иностранного специалиста.

Дело в том, что Казахстан входит в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), к гражданам государств-членов которого не применяют меры защиты национального рынка, за исключением установленных соглашением о создании ЕАЭС (п. 1, п. 2 ст. 97 Договора о ЕАЭС).

Поэтому для работников из Казахстана не требуется ни разрешение на работу, ни патент, а работодателям не нужно получать разрешение для найма иностранных специалистов.

Отметим, что при желании граждане Казахстана могут оформить статус временно пребывающего или временно проживающего зарубежного гражданина. Это делают те иностранцы, которые планируют получить гражданство РФ.

Тогда в зависимости от текущего статуса у них будет один из двух документов: разрешение на временное пребывание или вид на жительство, который нужно будет предоставить работодателю. Он, в свою очередь, укажет информацию о них в направляемом в МВД уведомлении о подписании трудового договора (ТД) с иностранцем. На оформлении на работу это никак не скажется.

Если работодатель предоставляет иностранцу жилье, ему нужно поставить такого работника на миграционный учет в РФ.

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Прием на работу гражданина Казахстана: документы

При оформлении ТД потребуются стандартные документы, перечисленные в ст. 65 ТК:

национальный паспорт гражданина Казахстана;

трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности (СТД-Р), если для работника это не первое место работы;

документ о регистрации в системе персонифицированного учета (СНИЛС или АДИ-РЕГ).

Если иностранец не зарегистрирован в системе персонифицированного учета, то работодатель ставит его на учет (ст. 15 закона № 27-ФЗ).

Для этого не позднее рабочего дня, следующего за днем приема на работу, нужно направить в фонд социального страхования анкету АДС-1 (п.10 порядка ведения персонифицированного учета, утвержденного приказом Минтруда от 03.04.2023 № 256н).

К вакансии могут предъявляться дополнительные требования. В этом случае помимо перечисленных выше бумаг понадобятся документы об образовании, водительское удостоверение, справка об отсутствии судимости, справка о том, что лицо не подвергнуто административной ответственности за потребление наркотических или психотропных веществ.

Документы об образовании, выданные учебными заведениями Казахстана, принимают в РФ наравне с российскими документами.

Исключения установлены лишь для медиков и фармацевтов. Работники из Казахстана могут вести такую деятельность в России только после процедуры признания документов об образовании (ч. 3 ст. 97 Соглашения о ЕАЭС). Порядок ее проведения установлен статьей 107 закона об образовании от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

Если работник получил статус временно проживающего в РФ, он должен представить разрешение на временное проживание, а граждане Казахстана, получившие статус постоянно проживающих в РФ, представляют вид на жительство (абз. 4, 5 ст. 327.3 ТК).

Одно из последних нововведений заключается в том, что с 1 января 2023 года для трудоустройства иностранного гражданина не нужен полис ДМС или договор о предоставлении платных медицинских услуг. Исключение составляют временно пребывающие высококвалифицированные работники.

При этом срок действия полиса должен соответствовать сроку действия трудового договора, так как окончание срока полиса является основанием для отстранения от работы или увольнения (абз. 6 ст. 327.5, п. 8 ч. 1 ст. 327.6 ТК).

Вместо представления работником полиса ДМС работодатель может заключить с медицинской организацией договор о предоставлении высококвалифицированному специалисту из Казахстана платных медуслуг.

Что касается документов воинского учета, о которых говорится в абз. 5 ст. 65 ТК, то у поступающих на работу граждан Казахстана их запрашивать не нужно, поскольку они не являются военнообязанными (п. 7 ст. 327.3 ТК).

Порядок приема на работу гражданина Казахстана

Отметим, что не на каждую работу можно принимать иностранцев.

Например, государственными служащими и сотрудниками ведомственной охраны могут быть только граждане РФ (ст. 13 закона о государственной гражданской службе от 27.07.2004 № 79-ФЗ, ст. 6 закона о ведомственной охране от 14.04.1999 № 77-ФЗ).

Отдельными законами установлены и иные ограничения, поэтому перед заключением трудового договора проверьте, можете ли принять иностранца.

В целом порядок приема на работу иностранца из Казахстана аналогичен процедуре трудоустройства гражданина РФ с небольшим, но важным исключением, о котором мы расскажем ниже.

После того как принято решение об оформлении в штат работника из Казахстана, нужно выполнить следующие действия:

1. Получить необходимые для приема на работу документы. Формально закон не обязывает работодателей проверять документы на подлинность (письмо Минтруда от 04.12.2018 № 14-2/В-966). Ответственность за представление подложных документов лежит на работнике. Однако советуем внимательно изучить представленные документы.

Проверьте, сколько времени прошло с момента увольнения иностранца с предыдущей работы в РФ. Если гражданин Казахстана въехал в Россию более 90 суток назад, то принять его работу можно, только если с момента увольнения с прежнего места работы прошло не более 15 дней.

В противном случае это будет нарушением миграционного законодательства, так как по истечении указанного срока иностранный гражданин обязан был покинуть территорию Российской Федерации (п. 9 ст. 97 Договора о ЕАЭС).

И хотя в настоящее время отсутствует судебная практика о привлечении работодателя к административной ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан в описанной ситуации, работодатель рискует неожиданно лишиться работника, что также может стать причиной финансовых потерь.

К представленным для заключения ТД документам, составленным на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный надлежащим образом.

2. Оформить трудовым договором прием на работу. Требования к порядку его заключения и содержанию такие же, как и к трудовым договорам, заключаемым с гражданами РФ. Внимание стоит обратить только на следующие моменты:

Заявление работника и приказ о приеме на работу не являются обязательными документами, но многие работодатели используют их в кадровом делопроизводстве.

Аналогичная ситуация и с личной карточкой работника (форма Т-2 или самостоятельно разработанная работодателем форма).

Что обязательно нужно сделать, так это ознакомить работника с локальными нормативными актами работодателя (правилами внутреннего трудового распорядка, обработки персональных данных, положением об оплате труда и премировании и другими) и коллективными договорами, если они имеются. Сделать это нужно до подписания трудового договора (ч. 3 ст. 68 ТК).

Если при оформлении работник предоставил бумажную трудовую книжку, то не позднее 5 рабочих дней после приема на работу в нее вносится соответствующая запись (п. 9 порядка ведения трудовых книжек, утвержденного приказом Минтруда от 19.05.2021 № 320н).

Торопиться сделать запись сразу же после подписания трудового договора не стоит (абз. 3 ст. 66 ТК).

Запись о приеме нужно сделать и в том случае, если работник принес бумажную трудовую книжку, но хочет перейти на электронную. При этом не забудьте получить у работника заявление о переходе на электронную трудовую книжку, сделать запись об этом в бумажной, а затем выдать последнюю на руки работнику (письмо Минтруда от 31.07.2023 № 14-6/ООГ-5052).

Если гражданин Казахстана впервые устраивается на работу, его трудовая книжка сразу будет вестись в электронном виде. Заявление о выборе электронной трудовой книжки не понадобится.

3. Сообщить в СФР о приеме нового сотрудника. Не позднее следующего рабочего дня после издания приказа о приеме на работу или подписания трудового договора работодатель подает в СФР сведения о трудовой деятельность подраздел 1.1 ЕФС-1 (пп. 2 п. 5 ст. 11 закона об индивидуальном (персонифицированном) учете от 01.04.1996 № 27-ФЗ).

4. Сообщить в МВД о заключении трудового договора с гражданином Казахстана. Пожалуй, это самое важное отличие при приеме на работу работника из Казахстана по сравнению с гражданами РФ. Подробнее о порядке уведомления МВД мы расскажем в следующем разделе.

Граждане Казахстана подлежат постановке на миграционный учет по месту их пребывания в России. Если работодатель является принимающей стороной, то есть предоставляет иностранцу жилье, именно на него ложится обязанность ставить своих работников на учет.

В этом случае работодатель должен представить в территориальный орган МВД уведомление о прибытии иностранного гражданина, а также ряд документов (в том числе копию трудового договора), а иностранному гражданину передать отрывную часть бланка уведомления (пп. 2 п. 2 ст. 22 закона о миграционном учете от 18.07.2006 № 109-ФЗ).

По общему правилу граждане Казахстана могут находиться в России до 30 дней с момента въезда без постановки на миграционный учет по месту пребывания (п. 6 ст. 97 Договора о ЕАЭС).

Также работодатель может столкнуться с необходимостью поставить своего работника на учет в налоговых органах. Такая обязанность возникает, если иностранец не имеет на территории РФ места жительства или места пребывания, недвижимого имущества или транспортных средств, то есть отсутствуют основания для его автоматической постановки на налоговый учет на основании сведений, поступивших из других государственных органов в РФ (п. 7.4 ст. 83 НК).

Налоговый орган ставит иностранца на учет по месту нахождения работодателя на основании представленных им сведений.

Уведомление о приеме на работу гражданина Казахстана

Работодатель обязан сообщить о заключении трудового договора с гражданином Казахстана в органы МВД на территории того субъекта РФ, где иностранец ведет свою трудовую деятельность (п. 8 ст. 13 закона о правовом положении иностранных граждан от 25.07.2002 № 115-ФЗ).

Эти сведения необходимы для миграционного учета иностранных работников.

Напомним, что неработающие граждане Казахстана могут находиться в нашей стране не более 90 суток с момента въезда на ее территорию. Если же иностранный гражданин поступил на работу, находиться в РФ он вправе в течение всего срока действия трудового договора (п. 5 ст. 97 Договора о ЕАЭС).

У работодателя есть всего три дня для подачи сведений в МВД. Исчисляются они с даты подписания трудового договора, а не с даты приказа о приеме на работу (п. 8 ст. 13 закона о правовом положении иностранных граждан в РФ от 25.07.2002 № 115-ФЗ, п. 2 порядка подачи работодателями или заказчиками работ (услуг) уведомлений о заключении и прекращении (расторжении) трудового договора, утвержденного приказом МВД от 30.07.2020 № 536).

Указанный срок исчисляется в рабочих днях.

Для подачи сведений нужно использовать актуальную утвержденную МВД форму уведомления, приведенную в приложении № 7 к приказу МВД от 30.07.2020 № 536.

В уведомлении указывают:

наименование территориального органа МВД, куда подаются сведения;

информацию о работодателе;

сведения об иностранном работнике из Казахстана: Ф.И.О. (отчества может не быть), дату рождения, реквизиты удостоверяющего личность документа, сведения о разрешении на работу или патенте (если они есть у работника);

информацию о трудовом договоре (дата его заключения, место осуществления трудовой деятельности, профессия (специальность, должность) в соответствии с заключенным трудовым договором);

информацию о лице, подающем уведомление от имени работодателя (Ф.И.О., паспортные данные, должность лица, реквизиты доверенности).

Если уведомление подает представитель организации или ИП, его полномочия должны быть подтверждены доверенностью, реквизиты которой также вписывают в уведомление.

Подать уведомление можно как на бумаге территориальный орган МВД либо заказным письмом с уведомлением, так и в электронной форме, в том числе через портал «Госуслуги» (п. 8 порядка, утвержденного приказом МВД от 30.07.2020 № 536). Если уведомление подают в электронной форме, используется простая или усиленная неквалифицированная электронная подпись.

Настоятельно рекомендуем сохранить документ, подтверждающий направление уведомления в установленный срок. Это может быть справка МВД о приеме уведомления, извещение о вручении почтового отправления или сообщение о приеме электронного сообщения.

Если работодатель не сообщит в МВД о приеме на работу сотрудника из Казахстана либо нарушит срок подачи уведомления, его могут привлечь к административной ответственности за незаконное привлечение иностранца к трудовой деятельности.

Штраф за данное нарушение установлен ч. 3 ст. 18.15 КоАП. Это один из самых значительных по размеру штрафов, установленных КоАП. Его размер для организаций составляет от 400 до 800 тыс. рублей. Также деятельность организации или предпринимателя может быть приостановлена сроком от 14 до 90 суток.

Индивидуальные предприниматели в целях применения статьи 18.15 КоАП приравниваются к организациям (прим. 1 к ст. 18.1 КоАП). Штраф для должностных лиц организаций меньше — от 35 до 50 тыс. рублей, но его указанные лица вносят в бюджет не за счет организации, а за счет собственных денежных средств.

Обратите внимание, что если правонарушение совершено в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге или Ленинградской области, то работодатель привлекается к ответственности не по ч. 3, а по ч. 4 ст. 18.15 КоАП, верхний порог штрафных санкций по которой существенно выше.

Так, размер штрафа для организаций увеличен до 1 млн рублей, а для должностных лиц — до 70 тыс. рублей.

Штраф по статье 18.15 КоАП налагается за нарушение в отношении каждого иностранного гражданина в отдельности (прим. 2 к ст. 18.15 КоАП).

Поэтому если организация не уведомила МВД о заключении трудовых договоров с несколькими работниками из Казахстана, то она рискует получить штраф за каждый договор.