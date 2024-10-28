Доначислят ли налоги на основании свидетельских показаний в 2024 году

Налоговики вправе вызвать для дачи свидетельских показаний любых лиц, осведомленных об обстоятельствах, которые имеют значение для налогового контроля. Но сами по себе свидетельские показания мало что доказывают, и арбитражные суды не всегда принимают их по налоговым спорам. Разберем, когда суды встают на сторону налогоплательщика.

Свидетельские показания по поводу «серой» зарплаты

С 1 января 2020 года физическим лицам, с доходов которых налоговые агенты не удержали НДФЛ, не грозит взыскание этого налога за их собственный счет.

Это нередко порождает злоупотребления: работники, которые не возражали против такой «оптимизации», обращаются с жалобами в ГИТ или напрямую в ИФНС. Но если в суде выяснится, что за исключением свидетельских показаний нет доказательств «конвертных» выплат, то велика вероятность того, что суд сочтет необоснованными выводы о занижении НДФЛ и страховых взносов. В том числе потому, что доначисление приблизительных сумм незаконно и необоснованно (решение АС Уральского округа от 26.10.2023 № Ф09-6701/23, ФАС СЗО от 14.08.2009 № А66-9458/2008).

Имеет значение и то, кто именно дает показания: как правило, к свидетельствам бывших сотрудников, к тому же уволенных «по статье», за нарушения трудовых обязанностей, суды воспринимают критически.

Так, например, налоговики доначислили НДФЛ за выплаты в конвертах, на основании лишь свидетельских показаний бывших сотрудников, среди которых был и прогульщик (уволенный п. 6 ст. 81 ТК). ФАС Поволжского округа счел недоказанным факт правонарушения (постановление от 05.03.2008 № А72-5786/07).

Показания, полученные в ходе оперативно–розыскных мероприятий

В отсутствие иных веских доказательств свидетельские показания, полученные налоговиками за рамками налоговых проверок, — как правило, такое имеет место при проведении контролерами оперативно-розыскных мероприятий, — суды не принимают свидетельские показания.

В особенности если их дают бывшие сотрудники, уволенные за грубое нарушение трудовой дисциплины (негативно настроенные), отрицающие наличие отношений с проверяемым (пocтaнoвлeния ФAC C3O oт 16.06.2008 № A42-167/2007, от 09.06.2009 № А45‑12799/2008).

Показания и иные доказательства: практика неоднозначна

Если наряду со свидетельскими показаниями имеются и иные доказательства, то спрогнозировать решение суда сложно.

Возьмем дела по «конвертным» зарплатам. Если кроме протоколов допросов свидетелей имеются реестры o доходах физических лиц зa пpoвepяeмый пepиoд, лoкaльныe документы, «пoдпoльные» ведомости с подписями сотрудников, то, скорее всего, суд сочтет претензии налоговиков обоснованными.

Но если в тех же «серых» ведомостях имеются лишь Ф.И.О. и суммы — без подписей в получении, то не исключено, что суд сочтет недоказанным факт выдачи «серой» зарплаты (постановления ФАС ЗCО от 15.06.2010 № А67-7586/2009, ФАС ЗО от 19.04.2010 № А66-7523/2009). Или если в ведомостях нет доказательств того, что они вообще относятся к проверяемому лицу — например, нет наименования организации, подписей главбуха, руководителя (постановление ФАС ВВО от 26.08.2010 № А11-15006/2009).

А вот если экспертиза подтвердила, что в «серой» ведомости записи вели именно руководитель или главбух, то суд, скорее всего, встанет на сторону налоговиков (постановление АС Восточно-Сибирского округа от 27.12.2023 № А33-7122/2022).

Итоги

Свидетельские показания — важное, но не единственное доказательство, которое может сыграть свою роль лишь наряду с иными допустимыми материалами. Доначисления исключительно на основании свидетельских показаний вполне реально оспорить в суде.