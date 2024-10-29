Можно ли учесть документы прошлого периода для налога на прибыль, если в текущем периоде получен убыток

Нередко бывает так, что документы прошлого периода не приходят вовремя. В таком случае они учитываются в текущем налоговом периоде. Рассказываем, можно ли учитывать документы прошлого периода, если в текущем был получен убыток.

Ситуация: по итогам 9 месяцев 2024 года компания получила убыток. В этом периоде были приняты к учеты документы прошлого года. Может ли компания учесть потерявшиеся документы, если в текущем году выходит убыток?

В п.1 ст. 54 НК указано так:

«Налогоплательщик вправе провести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый период, в котором выявлены ошибки, относящиеся к прошлым налоговым периодам, также и в тех случаях, когда допущенные ошибки привели к излишней уплате налога».

Если компания в 2023 году завысила сумму налога, то в текущем году она имеет право не исправлять документы и учитывать их в текущем году.

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