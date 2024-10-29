Покупатель и поставщик не обязаны синхронизировать восстановление и вычет НДС по авансам. 📌«Ночной бухгалтер» № 1800

ФНС, наконец, подтвердила, что покупатель должен восстанавливать НДС с предоплаты не ориентируясь на продавца. Если продавец отгрузил товары в одном налоговом периоде, а покупатель принял их на учет в другом, то последний восстановливает НДС в периоде принятия на учет.

Сегодня в выпуске:

Минфин признал, что покупатель и поставщик не обязаны синхронизировать восстановление и вычет НДС по авансам.

Компанию ликвидировали — кто оплатит больничный?

Уведомление по НДФЛ с ошибочным ОКТМО надо обнулять.

Юрист уверена, что женщин без детей не спасут от отказазов в трудоустройстве даже новые поправки.

ФНС сделало письмо с рекомендациями по применению налоговой амнистии дробления бизнеса.

Единый электронный реестр воинского учета — как подготовиться работодателю.

Мем дня.

Разобрались с «авансовым» НДС

При заявлении к вычету НДС с аванса, перечисленного поставщику, покупатель восстанавливает НДС в том квартале, когда получены товары и наступило право на вычет по этой покупке.

В ситуации, когда отгрузка продавцом и принятие покупателем товара происходит в разных кварталах, покупатель восстанавливает НДС именно при принятии товара на учет. Но ФНС предупреждает, что это правило не касается позднего получения документов. Если отгрузка в марте, принятие на учет в апреле, а документы вообще пришли в июле, то это не значит, что надо восстанавливать НДС в июле.

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К кому идти с больничным, если организация ликвидирована

Пока вы были на больничном ваш работодатель ликвидировал бизнес. И куда теперь идти за выплатами?

Ваш больничный электронный и его Соцфонд, конечно увидит, но вот оплачивать не станет, пока не получит ответ работодателя (а его, естественно не будет). Поэтому для получения денег нужно обращаться непосрественно в СФР. Фонд доожен помочь вам бесплатно разобраться со всеми документами и помочь все оформить.

Вам необходимо представить сведения и документы, необходимые для назначения и выплаты пособий и сведения о застрахованном лице.

Само по себе уведомление с ошибочным ОКТМО по НДФЛ не обнулится

Если при отправке уведомления по НДФЛ вы допустили ошибку в ОКТМО, не надейтесь, что подача расчета 6-НДФЛ «затрет» эту оплошность.

Указанный вами налог «повиснет» на ошибочном ОКТМО и с вас взыщут налог по сути дважды - по уведомлению и по 6-НДФЛ. Может возникнуть недоимка. Ну или ее не будет, потому что НДФЛ закроют за счет сальдо на ЕНС из-за приоритета в очереди списания, а значит за счет других налогов и тогда недоимка возникнет по ним.

Чтобы исправить ошибку, нужно подать новое уведомление с указанием тех же реквизитов (ошибочных), но с нулевой суммой.

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Отказы не исчезнут: юрист о поправках в ТК

Согласно проекту, работодатель не сможет отказать в приеме на работу не только женщинам с детьми, но и бездетным соискателям.

Юрист прокомментировала эту новость, она уверена — отказов меньше не станет.

«Письменный отказ требуют не все соискатели, скажу из личного опыта. А если и требуют, то потенциальный работодатель указывает формулировку, соответствующую всем нормам законодательства. Я не встречала случаев, чтобы отказали в приеме на работу именно в связи с беременностью женщины. Напишут, что ее опыт работы не соответствует будущей должности, профессии, месту работы», — говорит Елена Гудина, юрист с опытом в создании систем юридической защиты МСП более 25 лет.

ФНС собрала вопросы и ответы об амнистии по дроблению бизнеса в одном письме

Это письмо ФНС от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@ с Рекомендациями по применению налоговой амнистии дробления бизнеса в виде 22 вопросов-ответов. Видимо налоговикам зашла такая практика. Подобное письмо они составили по вопросам, связанным с НДС на УСН.

Работодатели готовятся к работе с реестром воинского учета

Пошли первые разъяснения, как подготовиться к подаче сведений в реестр и чего вообще ждать от нового взаимодействия с военкоматами.

Многие работодатели до сих пор не наладили ведение воинского учета, бросили все на самотек и надеются, что все штрафы и проверки пройдут мимо. Мы бы так оптимистичны не были.

Восстанавливайте ВУ, приводите документы в порядок, если собственных сил не хватает, можно передавать ведение воинского учета на аутсорсинг. Главное уже наконец все организовать и не дожидаться, когда придет «письмо счастья». С реестром вычислять нерадивых работодателей станет намного проще, а значит стоит ожидать и роста претензий со стороны военкоматов.

Мем дня

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