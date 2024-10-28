Женщинам без детей не смогут отказать в трудоустройстве

Отказать в приеме на работу нельзя не только женщинам с детьми, но и бездетным соискателям, которые в перспективе могут уйти в длительный отпуск по уходу за ребенком.

В Госдуму внесли разработанный депутатами и сенатором законопроект, по которому работодатели не смогут женщинам без детей отказать в заключении трудового договора. Сейчас ст. 64 ТК запрещает отказывать в трудоустройстве по мотивам, связанным с беременностью и наличием детей.

Дополнительное условие понадобилось прописать, поскольку на практике некоторые компании не принимают на работу молодых женщин, опасаясь последующих сложностей с декретом и дополнительными выплатами.

«В целях исключения такого “буквального” толкования работодателями нормы части третьей статьи 64 ТК РФ законопроектом предлагается установить запрет для работодателей отказывать женщинам в заключении трудового договора по мотивам, связанным с отсутствием детей», — сказано в пояснительной записке.

Кроме того, законопроект предусматривает, что работодатель не сможет отозвать женщину из отпуска по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста трех лет. Сотрудница может использовать отпуск частично и выйти из него раньше по своему желанию, а не по инициативе начальства.