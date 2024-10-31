Как сформулировать и внести в трудовой договор условие о гибком графике работы

Гибким называется такой график, при котором трудящийся самостоятельно – хотя и по согласованию с работодателем, – определяет, когда начинать рабочий день и когда его завершать (ст. 102 ТК).

Режимы гибкого графика

Часто режим гибкого графика устанавливается так, что вообще отсутствует указание на фиксированные промежутки времени для работы. То есть для работодателя важен не процесс, а результат. Если трудовые отношения оформлены как следует — не подменены гражданско-правовым договором, то это допустимо.

Но предпочтительнее устанавливать именно классический гибкий график, с присутственными и «переменными» часами. То есть гибкий график подразумевает, что в договоре имеется как фиксированное, так и переменное время (определение ВС от 29.11.2003 № 89-Г03-5), указание на время:

рабочей недели (как правило, 40-часовая пятидневка);

когда сотрудник обязан присутствовать на рабочем месте – например, с 11:00 до 12.00, с 13:00 до 15:00;

начала и окончания трудового дня или смены, скажем, 08:30 по 19:00;

обеденного перерыва. Он обязателен для всех трудящихся, в том числе и тех, для кого установлен гибкий график.

Для корректного учета рабочего времени необходимо определить тип учетного периода, например, «суммированный учет рабочего времени с периодом — месяц».

Соглашение о гибком графике можно заключить на определенный срок, и без указания такового.

Когда обговаривать гибкий график?

Это можно сделать как при первоначальном заключении трудового договора, при приеме на работу (ст. 57 ТК), так и впоследствии.

Если, вы договорились с уже работающим у вас специалистом о том, что он будет трудиться на условиях гибкого графика, нужно составить дополнительное соглашение.

Вот пример формулировки:

«Изложить п. 1.5 Трудового договора в следующей редакции: «Работнику устанавливается режим гибкого рабочего времени по графику: пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 (сорок) часов;

время обязательного присутствия на рабочем месте — с 11.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00;

время возможного начала и окончания рабочего дня с 6.00 до 20.00;

обеденный перерыв — с 12.00 до 13.00;

выходные дни — суббота и воскресенье».

Отметим, что выходные дни для работника на гибком графике могут отличаться от общепринятых (Апелляционное определение ВС Республики Саха от 24.09.2012 № 33-3228/12).

Обязательно ли вписывать график по часам в трудовой договор

Выше описаны оптимальные варианты оформления договоренностей о гибком графике, но допускается установление гибкого рабочего времени и приказом (распоряжением) работодателя (что не изменяет нормирования и оплаты труда, равно и порядка предоставления льгот и преимуществ, Апелляционное определение Волгоградского облсуда от 29.11.2012 № 33-12098/12).

Отметим также, что оформление графика работы при гибком рабочем времени не обязательно, и отсутствие его в трудовом договоре не свидетельствует об отсутствии трудовых отношений (определение Свердловского облсуда от 01.02.2011 № 33-1041/2011).