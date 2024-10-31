Как сформулировать и внести в трудовой договор условие о гибком графике работы

Режимы гибкого графика
Часто режим гибкого графика устанавливается так, что вообще отсутствует указание на фиксированные промежутки времени для работы. То есть для работодателя важен не процесс, а результат. Если трудовые отношения оформлены как следует — не подменены гражданско-правовым договором, то это допустимо.
Но предпочтительнее устанавливать именно классический гибкий график, с присутственными и «переменными» часами. То есть гибкий график подразумевает, что в договоре имеется как фиксированное, так и переменное время (определение ВС от 29.11.2003 № 89-Г03-5), указание на время:
рабочей недели (как правило, 40-часовая пятидневка);
когда сотрудник обязан присутствовать на рабочем месте – например, с 11:00 до 12.00, с 13:00 до 15:00;
начала и окончания трудового дня или смены, скажем, 08:30 по 19:00;
обеденного перерыва. Он обязателен для всех трудящихся, в том числе и тех, для кого установлен гибкий график.
Для корректного учета рабочего времени необходимо определить тип учетного периода, например, «суммированный учет рабочего времени с периодом — месяц».
Соглашение о гибком графике можно заключить на определенный срок, и без указания такового.
Когда обговаривать гибкий график?
Это можно сделать как при первоначальном заключении трудового договора, при приеме на работу (ст. 57 ТК), так и впоследствии.
Если, вы договорились с уже работающим у вас специалистом о том, что он будет трудиться на условиях гибкого графика, нужно составить дополнительное соглашение.
Вот пример формулировки:
«Изложить п. 1.5 Трудового договора в следующей редакции: «Работнику устанавливается режим гибкого рабочего времени по графику:
пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 (сорок) часов;
время обязательного присутствия на рабочем месте — с 11.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00;
время возможного начала и окончания рабочего дня с 6.00 до 20.00;
обеденный перерыв — с 12.00 до 13.00;
выходные дни — суббота и воскресенье».
Отметим, что выходные дни для работника на гибком графике могут отличаться от общепринятых (Апелляционное определение ВС Республики Саха от 24.09.2012 № 33-3228/12).
Обязательно ли вписывать график по часам в трудовой договор
Выше описаны оптимальные варианты оформления договоренностей о гибком графике, но допускается установление гибкого рабочего времени и приказом (распоряжением) работодателя (что не изменяет нормирования и оплаты труда, равно и порядка предоставления льгот и преимуществ, Апелляционное определение Волгоградского облсуда от 29.11.2012 № 33-12098/12).
Отметим также, что оформление графика работы при гибком рабочем времени не обязательно, и отсутствие его в трудовом договоре не свидетельствует об отсутствии трудовых отношений (определение Свердловского облсуда от 01.02.2011 № 33-1041/2011).
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