Трудовые отношения

Как сформулировать и внести в трудовой договор условие о гибком графике работы

Гибким называется такой график, при котором трудящийся самостоятельно – хотя и по согласованию с работодателем, – определяет, когда начинать рабочий день и когда его завершать (ст. 102 ТК).
Как сформулировать и внести в трудовой договор условие о гибком графике работы
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Режимы гибкого графика

Часто режим гибкого графика устанавливается так, что вообще отсутствует указание на фиксированные промежутки времени для работы. То есть для работодателя важен не процесс, а результат. Если трудовые отношения оформлены как следует — не подменены гражданско-правовым договором, то это допустимо.

Но предпочтительнее устанавливать именно классический гибкий график, с присутственными и «переменными» часами. То есть гибкий график подразумевает, что в договоре имеется как фиксированное, так и переменное время (определение ВС от 29.11.2003 № 89-Г03-5), указание на время:

  • рабочей недели (как правило, 40-часовая пятидневка);

  • когда сотрудник обязан присутствовать на рабочем месте – например, с 11:00 до 12.00, с 13:00 до 15:00;

  • начала и окончания трудового дня или смены, скажем, 08:30 по 19:00;

  • обеденного перерыва. Он обязателен для всех трудящихся, в том числе и тех, для кого установлен гибкий график.

Для корректного учета рабочего времени необходимо определить тип учетного периода, например, «суммированный учет рабочего времени с периодом — месяц».

Соглашение о гибком графике можно заключить на определенный срок, и без указания такового.

Когда обговаривать гибкий график?

Это можно сделать как при первоначальном заключении трудового договора, при приеме на работу (ст. 57 ТК), так и впоследствии.

Если, вы договорились с уже работающим у вас специалистом о том, что он будет трудиться на условиях гибкого графика, нужно составить дополнительное соглашение.

Вот пример формулировки:

«Изложить п. 1.5 Трудового договора в следующей редакции: «Работнику устанавливается режим гибкого рабочего времени по графику:

  • пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 (сорок) часов;

  • время обязательного присутствия на рабочем месте — с 11.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00;

  • время возможного начала и окончания рабочего дня с 6.00 до 20.00;

  • обеденный перерыв — с 12.00 до 13.00;

  • выходные дни — суббота и воскресенье».

Отметим, что выходные дни для работника на гибком графике могут отличаться от общепринятых (Апелляционное определение ВС Республики Саха от 24.09.2012 № 33-3228/12).

Обязательно ли вписывать график по часам в трудовой договор

Выше описаны оптимальные варианты оформления договоренностей о гибком графике, но допускается установление гибкого рабочего времени и приказом (распоряжением) работодателя (что не изменяет нормирования и оплаты труда, равно и порядка предоставления льгот и преимуществ, Апелляционное определение Волгоградского облсуда от 29.11.2012 № 33-12098/12).

Отметим также, что оформление графика работы при гибком рабочем времени не обязательно, и отсутствие его в трудовом договоре не свидетельствует об отсутствии трудовых отношений (определение Свердловского облсуда от 01.02.2011 № 33-1041/2011).

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