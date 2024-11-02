Бухгалтеры

А ты настоящий бухгалтер? Докажи! Тест-проверка

А ты правда бухгалтер? А скажи что-нибудь на бухгалтерском? Да, ладно, не будем вас заставлять вспоминать всякие термины, но проверим, насколько бухгалтерия въелась в вашу голову ;)
А ты настоящий бухгалтер? Докажи! Тест-проверка
Иллюстрация: создано с помощью ИИ recraft © Вера Ревина/Клерк.ру

Итак, вам нужно ответить на несколько вопросов, постарайтесь не вдумываться и выбирать именно то, что первым пришло в голову, чтобы все было честно!

Подсчитайте, сколько ответов приходится на варианты А, Б и В)))

Когда слышите слово «самолетик», что первое приходит в голову?

А
Б
В

Ваш друг говорит, что решил открыть свое дело и уже зарегистрировался как ИП. Ваша первая мысль:

А. Круто! Будет, наконец, нормально зарабатывать!

Б. Интересно, понаблюдаю как у него пойдет, но в результате сомневаюсь.

В. А заявление на УСН он подал?

Вы видите вот такой знак на дороге, о чем сразу подумали?

А. О, ограничение скорости.

Б. Знак, как от руки нарисовали, совсем что ли денег у дорожников нет.

В. Касса.

Собака стащила и сгрызла флэшку, которую вы оставили на столе🐶. Вот вы это прочитали и о чем сразу подумали?

А. Ну все, фоткам с отпуска конец.

Б. Хорошо, что у меня копия есть.

В. Капец, придется ЭЦП опять получать.

Делаете с ребенком домашку, нужно решить задачу: у Пети было 3 яблока, Саша дал ему еще одно, а Маша забрала два, сколько яблок осталось у Пети? Ваши мысли…

А. Вот бы сейчас в школу и такие задачки решать, а не это всё…

Б. 3+1-2=2

В. Интересно, а договоры дарения Петя с Сашей и Машей заключал?

Ну что, считайте ваши результаты. Каких ответов — А, Б или В у вас оказалось больше всего?

У вас больше ответов А

Вы, кажется, романтик, оптимист и вообще счастливый человек. Даже если вы работаете бухгатером, вы тяготеете к творчеству и возможно подумываете о смене профессии.

У вас больше ответов Б

Вы практичны и для вас стакан с водой это просто стакан с водой. Любите порядок и если вы — бухгалтер, то перфекционист и умеете сохранять хладнокровие даже при выездной проверке.

У вас больше ответов В (а тем более все)

Вы бухгалтер до мозга костей! Возможно, вы на ночь не овец считаете, а повторяете план счетов наизусть. Ваша профдеформация аукается в обычной жизни и иногда вы пытаетесь использовать калькулятор как телефон, а пульт от телевизора, как калькулятор.

P.S. Тест, конечно , шуточный! Но ведь и правда у бухгалтеров тоже есть своя профдеформация. Расскажите в комментариях, бывали ли у вас ситуации, когда бухучет вмешивался в ваши мысли и действия самым неожиданным образом?

Комментарии

16
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Вот бы сейчас в школу и такие задачки решать, а не это всё…

    бросить бы всё и уехать в Урюпинск

      • 1337452@

        не ко мне вопрос. только вот - "Урюпинск это Волгоградская область" - это новое знание как должно повлиять на Архимеда? дальше до абсурда - урюпинск гордится тем что он в волгоградской (не к зиме будет сказано) области, или область дорожит тем, что в ее составе (или входит в нее??) урюпинск? (двоемыслие вызвало то, что и У и В с заглавной буквы... Гадя потерялася.... (смеется))

          • Arhimed0
            Главный бухгалтер

            Что за анекдот?

            Тут дело не в гордости, а в том, что вопрос от меня Архимеду ))

            image.png

            Вам даже погуглить лень? Даже если никогда и не слышали. Хотя... можно ли было не слышать ЭТОТ анекдот!??

            Почти уже было открыл ссыль первую попавшуюся, но тут рядом оказалась ссылка на статью и про город , и про анекдот его прославивший!

            Оказывается , они даже этому анекдоту памятник у себя поставили!!! - вот этого точно до сего дня не знал.

            Как анекдот прославил город

            https://dzen.ru/a/ZO_ChXWE4UpZE1ox

          • 1337452@

            про двоемыслие. не получилось разобраться - область входит в урюпинск или наоборот. Дальше только вы и архимед.-))))