А ты настоящий бухгалтер? Докажи! Тест-проверка

А ты правда бухгалтер? А скажи что-нибудь на бухгалтерском? Да, ладно, не будем вас заставлять вспоминать всякие термины, но проверим, насколько бухгалтерия въелась в вашу голову ;)

Итак, вам нужно ответить на несколько вопросов, постарайтесь не вдумываться и выбирать именно то, что первым пришло в голову, чтобы все было честно!

Подсчитайте, сколько ответов приходится на варианты А, Б и В)))

Когда слышите слово «самолетик», что первое приходит в голову?

А

Б

В

Ваш друг говорит, что решил открыть свое дело и уже зарегистрировался как ИП. Ваша первая мысль:

А. Круто! Будет, наконец, нормально зарабатывать!

Б. Интересно, понаблюдаю как у него пойдет, но в результате сомневаюсь.

В. А заявление на УСН он подал?

Вы видите вот такой знак на дороге, о чем сразу подумали?

А. О, ограничение скорости.

Б. Знак, как от руки нарисовали, совсем что ли денег у дорожников нет.

В. Касса.

Собака стащила и сгрызла флэшку, которую вы оставили на столе🐶. Вот вы это прочитали и о чем сразу подумали?

А. Ну все, фоткам с отпуска конец.

Б. Хорошо, что у меня копия есть.

В. Капец, придется ЭЦП опять получать.

Делаете с ребенком домашку, нужно решить задачу: у Пети было 3 яблока, Саша дал ему еще одно, а Маша забрала два, сколько яблок осталось у Пети? Ваши мысли…

А. Вот бы сейчас в школу и такие задачки решать, а не это всё…

Б. 3+1-2=2

В. Интересно, а договоры дарения Петя с Сашей и Машей заключал?

Ну что, считайте ваши результаты. Каких ответов — А, Б или В у вас оказалось больше всего?

У вас больше ответов А

Вы, кажется, романтик, оптимист и вообще счастливый человек. Даже если вы работаете бухгатером, вы тяготеете к творчеству и возможно подумываете о смене профессии.

У вас больше ответов Б

Вы практичны и для вас стакан с водой это просто стакан с водой. Любите порядок и если вы — бухгалтер, то перфекционист и умеете сохранять хладнокровие даже при выездной проверке.

У вас больше ответов В (а тем более все)

Вы бухгалтер до мозга костей! Возможно, вы на ночь не овец считаете, а повторяете план счетов наизусть. Ваша профдеформация аукается в обычной жизни и иногда вы пытаетесь использовать калькулятор как телефон, а пульт от телевизора, как калькулятор.

P.S. Тест, конечно , шуточный! Но ведь и правда у бухгалтеров тоже есть своя профдеформация. Расскажите в комментариях, бывали ли у вас ситуации, когда бухучет вмешивался в ваши мысли и действия самым неожиданным образом?