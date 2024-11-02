А ты настоящий бухгалтер? Докажи! Тест-проверка

Итак, вам нужно ответить на несколько вопросов, постарайтесь не вдумываться и выбирать именно то, что первым пришло в голову, чтобы все было честно!
Подсчитайте, сколько ответов приходится на варианты А, Б и В)))
Когда слышите слово «самолетик», что первое приходит в голову?
Ваш друг говорит, что решил открыть свое дело и уже зарегистрировался как ИП. Ваша первая мысль:
А. Круто! Будет, наконец, нормально зарабатывать!
Б. Интересно, понаблюдаю как у него пойдет, но в результате сомневаюсь.
В. А заявление на УСН он подал?
Вы видите вот такой знак на дороге, о чем сразу подумали?
А. О, ограничение скорости.
Б. Знак, как от руки нарисовали, совсем что ли денег у дорожников нет.
В. Касса.
Собака стащила и сгрызла флэшку, которую вы оставили на столе🐶. Вот вы это прочитали и о чем сразу подумали?
А. Ну все, фоткам с отпуска конец.
Б. Хорошо, что у меня копия есть.
В. Капец, придется ЭЦП опять получать.
Делаете с ребенком домашку, нужно решить задачу: у Пети было 3 яблока, Саша дал ему еще одно, а Маша забрала два, сколько яблок осталось у Пети? Ваши мысли…
А. Вот бы сейчас в школу и такие задачки решать, а не это всё…
Б. 3+1-2=2
В. Интересно, а договоры дарения Петя с Сашей и Машей заключал?
Ну что, считайте ваши результаты. Каких ответов — А, Б или В у вас оказалось больше всего?
У вас больше ответов А
Вы, кажется, романтик, оптимист и вообще счастливый человек. Даже если вы работаете бухгатером, вы тяготеете к творчеству и возможно подумываете о смене профессии.
У вас больше ответов Б
Вы практичны и для вас стакан с водой это просто стакан с водой. Любите порядок и если вы — бухгалтер, то перфекционист и умеете сохранять хладнокровие даже при выездной проверке.
У вас больше ответов В (а тем более все)
Вы бухгалтер до мозга костей! Возможно, вы на ночь не овец считаете, а повторяете план счетов наизусть. Ваша профдеформация аукается в обычной жизни и иногда вы пытаетесь использовать калькулятор как телефон, а пульт от телевизора, как калькулятор.
P.S. Тест, конечно , шуточный! Но ведь и правда у бухгалтеров тоже есть своя профдеформация. Расскажите в комментариях, бывали ли у вас ситуации, когда бухучет вмешивался в ваши мысли и действия самым неожиданным образом?
Комментарии16
Тест - огонь! Интересно посмотреть результаты коллег)))
Слууууушай, друг) Тыжбухгалтер)) Помоги мне тут)
Тебе чо, сложно?
бросить бы всё и уехать в Урюпинск
Любопытно, Вы знаете, что Урюпинск это Волгоградская область? ))
конечно же... нет.
Из анекдотного фраза.
Что за анекдот?
не ко мне вопрос. только вот - "Урюпинск это Волгоградская область" - это новое знание как должно повлиять на Архимеда? дальше до абсурда - урюпинск гордится тем что он в волгоградской (не к зиме будет сказано) области, или область дорожит тем, что в ее составе (или входит в нее??) урюпинск? (двоемыслие вызвало то, что и У и В с заглавной буквы... Гадя потерялася.... (смеется))
Тут дело не в гордости, а в том, что вопрос от меня Архимеду ))
Про двоемыслие не поняла, извините 🙄
Вам даже погуглить лень? Даже если никогда и не слышали. Хотя... можно ли было не слышать ЭТОТ анекдот!??
Почти уже было открыл ссыль первую попавшуюся, но тут рядом оказалась ссылка на статью и про город , и про анекдот его прославивший!
Оказывается , они даже этому анекдоту памятник у себя поставили!!! - вот этого точно до сего дня не знал.
Как анекдот прославил город
https://dzen.ru/a/ZO_ChXWE4UpZE1ox
про двоемыслие. не получилось разобраться - область входит в урюпинск или наоборот. Дальше только вы и архимед.-))))