Налоговики рассказали в чем плюсы НДС на УСН по ставке 5%. 😤«Ночной бухгалтер» № 1815

Сегодня в выпуске:

ФНС назвала преимущества пониженной ставки НДС 5%.

Минстрой пересмотрит нормативы потребления коммунальных услуг.

СФР до сих пор не начислил ИП пенсионные баллы за 1-процентные взносы-2023.

В МФЦ начнут оказывать услуги без паспорта.

Основные налоговые «схемы» и последствия их применения.

Мем дня.

В чем плюсы НДС 5%

ФНС назвала четыри положительные стороны при переходе на УСН к уплате налога по пониженной ставке.

Конкруентоспособность — конечная стоимость предлагаемых товаров с учетом НДС будет ниже.

Плательщики УСН с объектом «доходы минус расходы» могут уменьшать базу по единому налогу на сумму НДС.

Более простой учет, чем на ОСНО — в книгу покупок необходимо вносить только отгрузки в счет авансов, возврат авансов.

Покупатели / заказчики могут предъявить входной НДС к вычету.

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Минстрой собирается пересмотреть нормы потребления услуг ЖКХ

Власти хотят, чтобы жильцы не переплачивали за то, чем не пользуются. Изменится порядок расчета нормативов потребления коммунальных услуг.

Вице-премьер Марат Хуснуллин призвал усилить контроль за расходом воды. Он заметил, что норматив потребления составляет 180 литров на человека. Фактически такой объем не используется, но жильцы должны его оплачивать.

СФР до сих пор не начислил ИП пенсионные баллы за 1-процентные взносы-2023

Сведения о фиксированных взносах за 2023 год отражены на ИЛС, и пенсионные баллы за них начислены. А вот по взносам 1% на ИЛС отражен лишь доход, с которого они начисляются. Но ни самой суммы взносов, ни пенсионных баллов за них нет.

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В МФЦ начнут оказывать услуги без паспорта, по биометрии

В Липецкой, Челябинской и Ленинградской областях запустят обслуживание в МФЦ по биометрии.

Кабмин определил список госуслуг, которые можно получить в МФЦ по биометрии.

Без паспорта можно получить или заменить водительское удостоверение, зарегистрировать автомобиль, оформить пенсию, пособие в связи с рождением ребенка и разрешение на строительство, подать заявление о расторжении брака.

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Основные налоговые «схемы» и последствия их применения: когда звать экспертов и специалистов

Авторы этой статьи рассказали, по каким принципам строятся претензии налоговиков, почему не стоит их бояться и как доказать, что «всевидящее око» ФНС ошиблось.

Написан пост простым понятным и даже ироничным языком — обязательно зачитаетесь. А еще узнаете больше об экспертизе и ее роли в спорах с налоговиками.

Мем дня

Спасибо, что дочитали выпуск № 1815 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша в очередной раз в шоке с налоговиков редакция