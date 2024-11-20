Оплата работы в выходной день внутреннему совместителю в 1С:ЗУП ред. 3.1

Работа в выходной день внутреннему совместителю оплачивается так же, как и основному работнику. Обычно ее оплачивают не менее чем в двойном размере либо в одинарном с предоставлением работнику отгула. Вид компенсации выбирает работник. Но могут быть исключения. Подробнее читайте в статье.

Если вы заключили с внутренним совместителем трудовой договор на срок до двух месяцев, то за работу в выходной день ему полагается только оплата не менее чем в двойном размере (отгул не предоставляется).

Это следует из ч. 1, 4 ст. 153, ч. 2 ст. 287, ч. 2 ст. 290 ТК. В 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 не автоматизирован расчет оплаты выходных дней или отгулов, поэтому считаем все вручную и добавляем сумму в документ начисления зарплаты.

А вот в 1С: ЗУП ред. 3.1 есть автоматизация этого процесса, однако надо соблюсти один маленький нюанс, чтобы получить верный результат расчета.

Привлекая внутреннего совместителя к работе в выходной день, учтите те же ограничения, что и для основных работников (например, нельзя привлекать беременных).

Внутреннего совместителя можно привлечь к такой работе не больше чем на четыре часа, а если он свободен на основной работе — на полный день.

Если вам нужно привлечь его к работе на полный день, а по основной работе у него рабочий день, то работник может взять отпуск без сохранения зарплаты по основному месту.

Комплект документов, оформляемый при такой ситуации, стандартный: получите согласие сотрудника на такую работу (за редким исключением), оформите приказ о привлечении к ней.

Если у работника есть право отказаться от такой работы, например, он инвалид, ознакомьте его с этим правом под подпись.

Если выход на работу в выходной связан лишь с одной из работ, то в таком случае все компенсации предоставляются только по ней в обычном порядке.

Например, если у сотрудника основное место работы — менеджер, а внутреннее совместительство — слесарь, и в выходной его вызвали как слесаря из-за аварии на производстве, то двойную оплату он получит только как слесарь.

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Алгоритм действий бухгалтера при начислении оплаты за работу в выходной день внутреннего совместителя в 1С:ЗУП ред. 3.1

Приведем практический пример: сотрудник Фигуркин принят по основному месту работы с окладом 40000 руб., а по внутреннему совместительству работает на 0,5 ставки с окладом 60000 руб.

23 ноября (суббота) он отработал полный рабочий день и указал в заявлении повышенную оплату труда в качестве компенсации.

Первым делом убедитесь, что у вас включены необходимые настройки программы.

В разделе меню «Настройка» перейдем в пункт «Расчет зарплаты».

В открывшемся окне нажмите на синюю гиперссылку «Настройка состава начислений и удержаний».

Далее на вкладке «Учет отсутствий» проверьте наличие галочек «Отгулы» и «В том числе внутрисменные»,

а на вкладке «Прочие начисления» посмотрите, стоит ли галочка в строке «Работа в праздничные и выходные дни».

Далее нам необходимо создать документ «Работа в выходные и праздники» в разделе меню «Зарплата».

И вот мы подошли к главному нюансу.

Если работник работает у вас в выходной день и по основной работе, и по совместительству, то в документ «Работа в выходные и праздники» в табличную важно добавить обоих сотрудников: и основного, и совместителя.

К сожалению, именно тут чаще всего допускают ошибку, добавляя лишь одного сотрудника в документ.

Если вы откроете справочник «Сотрудники» или «Все кадровые документы» в разделе меню «Кадры», то увидите, что основной работник и совместитель у вас представлены двумя строками, несмотря на то, что это один и тот же человек.

Каждая строка имеет свою должность и свой табельный номер, так получилось в результате приема на работу по внутреннему совместительству, и это корректное поведение программы.

Согласно нашего примера вносим обоих сотрудников в документ «Работа в выходные и праздники», указываем день работы, выбираем способ компенсации и обязательно ставим галочку, что согласие на работу в выходной день получено.

Если в качестве способа компенсации выбрана «Повышенная оплата», то программа рассчитает суммы в двойном размере.

Если же выбран «Отгул», то оплачиваете только работу в выходной (нерабочий праздничный день) в одинарном размере (ч. 4 ст. 153 ТК). Сам отгул работнику за работу в выходной или нерабочий праздничный день оплачивать не нужно.

Но учитывайте, что, по мнению Роструда, день отгула нужно исключить из нормы рабочего времени месяца, когда работник использовал отгул.

Предоставление такого отгула работнику, который получает оклад, не должно уменьшать заработную плату (оклад) в том месяце, в котором вы его предоставили (письма Роструда от 18.02.2013 № ПГ/992-6-1, от 17.05.2022 № ПГ/10843-6-1, разд. 5 рекомендаций Роструда от 02.06.2014).

Сохраняем документ.

Далее необходимо выполнить начисление зарплаты за ноябрь 2024 г. в разделе меню «Зарплата» — «Начисление зарплаты и взносов».

По кнопке «Заполнить» программа автоматически рассчитала и оклад за месяц, и оплату за работу в выходной день как основному работнику, так и внутреннему совместителю.

Давайте проверим цифры.

В ноябре 2024 г. 21 рабочий день, поэтому расчет будет такой:

Основное место работы:

40000/21=1904,76 руб. — оплата в день в ноябре по основному месту работы

1904,76*2=3809,52 руб. — оплата в день по основному месту работы в выходной день в двойном размере.

Совместительство: