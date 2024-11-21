Передача документов через ЭДО: в каком формате передавать и можно ли использовать pdf

Как подразделяют форматы документов в электронном документообороте
В электронном документообороте используются формализованные или неформализованные форматы документов.
Формат каждого формализованного документа утвержден приказами ФНС.
Какой формат используют формализованные документы
Это файлы с расширением XML. К формализованным документам относят:
счет-фактуру;
универсальный передаточный документ (УПД);
товарная накладная.
При отправке счетов-фактур и УПД можно сделать выгрузку в формате ПДФ и отправить такую выгрузку контрагенту в неформализованном формате.
В такой ситуации документ не будет юридически легитимным и при проверке со стороны ФНС возникнут проблемы с вычетами по НДС.
Это значит, что неформализованные форматы *.pdf — не принимает ФНС.
Рекомендуется акты приемо-сдаточных работ относить и оформлять как формализованные документы. Хотя они могут быть подписаны в любом формате.
Однако в этом случае, при проверке ИФНС с требованием о предоставлении документов, в налоговую инспекцию необходимо будет представлять бумажные копии электронных документов (актов, накладных) заверенные налогоплательщиком.
Какой формат используют неформализованные документы
Для неформализованных документов нет установленного формата. Файлы сохраняют с удобным расширением: DOC, PDF, JPEG, XLSX. В перечень неформализованных документов входят информационное письмо, реестр расходов и прочее.
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