Как оформить на работу гражданина Таджикистана: документы, налоги, взносы

Разбираем, как работодателю принять на работу гражданина Таджикистана с оформленным патентом.

Общий порядок приема на работу граждан Таджикистана такой же, как и у россиян. Необходимы:

паспорт;

трудовая книжка (в случае ее ведения);

сведения о трудовой деятельности (кроме случаев, когда он устраивается на работу впервые);

иные документы (кроме документов воинского учета), указанные в ч. 1 ст. 65 ТК.

Дополнительные документы

Дополнительно при приеме на работу такого работника вам необходимо:

1. Запросить у него специальные документы (в данном случае патент).

Патент действует только в том регионе, в котором он получен, это надо иметь ввиду. И если в патенте указана должность, то принимать на другую должность иностранца нельзя.

2. Указать данные о патенте в трудовом договоре.

3. Уведомить о приеме на работу такого работника территориальный отдел Главного управления по вопросам миграции МВД России.

Адрес территориального отдела ГУВМ МВД России вы можете узнать на сайте мвд.рф.

Срок подачи уведомления — не более трех рабочих дней со дня заключения с ним трудового договора (абз. 1 п. 8 ст. 13 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ).

Уведомление о приеме на работу гражданина Таджикистана заполняется по форме, утвержденной приказом МВД от 30.07.2020 № 536.

В законодательстве этого не предусмотрено, но рекомендуется собирать чеки по оплате патента. Иначе работодатель не сможет проконтролировать, своевременно ли иностранец оплачивает патент.

Сведения о приеме представьте в СФР в установленном порядке. Взносы в СФР такие же, как за граждан России.

НДФЛ

Есть особенности по НДФЛ. Поскольку у иностранца патент, то ставка НДФЛ 13%. Но если он налоговый нерезидент, то никакие вычеты по НДФЛ не предоставляются.

Чтобы уменьшить НДФЛ иностранца, работающего по патенту, на фиксированные платежи (п. 6 ст. 227.1 НК):

1. Возьмите у работника заявление об уменьшении НДФЛ и платежный документ об уплате фиксированного авансового платежа. Фиксированный авансовый платеж – это оплата патента.

2. Получите уведомление от налогового органа.

Для получения уведомления о подтверждении права на уменьшение налога обратитесь в инспекцию с заявлением по утвержденной форме (форма 1110055).

Уведомление налоговый орган обязан выдать в срок, не превышающий 10 рабочих дней после получения заявления (п. 6 ст. 227.1 НК).

В выдаче уведомления может быть отказано, если в этом году уведомление в отношении данного иностранца уже выдавалось. Потому что только один налоговый агент в календарном году может получить такое уведомление.

НДФЛ в течение года работодатель уменьшаете так: при исчислении НДФЛ с каждого дохода из полученной суммы налога нужно вычесть фиксированный авансовый платеж. Если фиксированный платеж оказался больше, чем исчисленный НДФЛ, остаток можно учесть при расчете НДФЛ со следующих выплат внутри одного года (письмо ФНС от 23.09.2015 № БС-4-11/16682@).