Как сменить генерального директора в ООО: подробная инструкция

Как принимается решение о смене директора в ООО
Если в организации лишь один учредитель, то для смены гендиректора необходимо только его письменное решение. Решение единственного учредителя о смене нынешнего генерального директора ООО и о выборе нового оформляется в письменном виде.
Если в обществе больше одного учредителя, то следует созвать общее собрание участников, итогом которого станет протокол.
Если директор откажется созывать собрание, то любой из участников, имеющих более 10% доли, может собрать всех учредителей самостоятельно.
Когда оформлять увольнение директора ООО
Если в уставе не закреплен способ принятия и подтверждения решений, то для удостоверения решения нужно обратиться к нотариусу, который удостоверит факт принятия решения единственным участником и выдаст соответствующее свидетельство.
Если решение учредителей (единственного учредителя) было оформлено в законном порядке, то далее можно приступить к оформлению кадровых документов об увольнении директора по п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК и провести с ним окончательный расчет.
После нужно оформить принятие на работу нового директора и после оформления трудовых документов на него нужно зарегистрировать изменения в государственных органах.
Как внести в ЕГРЮЛ сведения о новом руководителе юридического лица
Для внесения в ЕГРЮЛ сведений о новом руководителе юридического лица предоставьте в ФНС не позднее 7 рабочих дней с момента принятия решения о смене директора заявление по форме № 13014.
Помимо титульного листа и листа П нужно заполнить лист И — сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юрлица.
Один лист И нужно заполнить в отношении директора, полномочия которого прекращаются, а второй — в отношении лица, на которого полномочия возлагаются.
Как подать заявление в ЕГРЮЛ
Заявление можно подать:
лично или через МФЦ заявителем или его представителем по нотариально удостоверенной доверенности с приложением такой доверенности или ее копии, верность которой засвидетельствована нотариально;
по почте с объявленной ценностью и описью вложения;
в электронном виде через интернет-сервис на сайте ФНС, через Госуслуги.
В случае успешной регистрации на руки новому директору или на электронную почту фирмы выдадут лист записи о внесении изменений в ЕГРЮЛ. Не забудьте уведомить об этом банки и своих контрагентов.
Начать дискуссию