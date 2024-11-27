Не дайте стартапу провалиться: 7 критических ошибок с интеллектуальной собственностью, которые могут стоить дорого

Стартап отличается от стандартного бизнеса тем, что выходит на рынок с принципиально новой идеей, которую предстоит протестировать. Запуск стартапа невозможен без защиты основных разработок, украсть перспективные объекты могут в любой момент.

Интеллектуальная собственность стартапа — это товарные знаки, патенты, объекты авторского права, коммерческая тайна. Защищать эти объекты необходимо на самых ранних стадиях развития проекта, чтобы исключить конкуренцию, потерю прибыли и возможности работать в выбранном направлении.

Защита также положительно влияет на возможность привлечения инвесторов, которые порой жизненно необходимы проекту.

Меня зовут Юрий Горбачев. В этой статье я расскажу, какие ошибки совершают стартапы, на что обратить внимание, чтобы иметь возможность свободно и безопасно развиваться в долгосрочной перспективе.

Ошибка № 1. Откладывать получение патента на потом

В практике мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда основатель стартапа приходит за патентом спустя 1-2 года после запуска проекта или после появления конкурента и даже получения претензий о нарушении прав третьих лиц.

В этих ситуациях приходится долго разбираться. Как правило, фаундер теряет деньги: конкуренты начинают «забирать» клиентов себе, а порой нужно заплатить миллионы, потому что кто-то раньше запатентовал разработку. В последнем случае приходится также прекращать деятельность стартапа или менять направление.

Патент позволяет правообладателю единолично использовать разработку. Это исключает появление на рынке аналогов, значит, убирает прямых конкурентов. Развиваться в таких условиях легче.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются, когда откладывают получение патента — запатентовать объект нельзя, если он уже стал известен.

В таком случае довольно трудно потом запретить конкурентам производить аналогичную продукцию или развивать похожий проект.

Практика:

В середине 2024 года к нам обратился клиент, который разработал в 2021 году онлайн-сервис, аналогов которому на тот момент не было на рынке. Запуск произошел в 2022 году, но развитие шло медленно, денег на рекламу было немного.

В 2023 году аналогичное решение внедрила крупная российская компания, которая уже имеет репутацию и популярность. Разработка не была запатентована клиентом, а вот крупная корпорация получила патент как раз в 2023 году.

Клиенту продолжать свою деятельность стало просто опасно, он рисковал получить иск от той самой компании. Оспорить патент не получится, потому что каких-либо доказательств, что разработкой занималась команда клиента, не сохранилось.

Патентование в нашей стране не такая затратная процедура, как многие предполагают, тем более в 2024 году появились категории заявителей, в том числе организации, которые могут вообще не платить государственные пошлины или получить весомую скидку.

Есть программы, которые позволяют компенсировать до 100% расходов на зарубежное патентование. При этом патенты позволяют в буквальном смысле сэкономить миллионы.

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Как работают патентные тролли и кому сейчас грозит опасность

Ошибка № 2. Не оформлять договоры с исполнителями

Когда при разработке практически не уделяется внимание документальному оформлению процесса, понять, кто и какой вклад внес, становиться затруднительно. Люди работают командно на энтузиазме, а проблемы начинаются тогда, когда разработка приносит деньги.

Авторские и исключительные права становятся предметом споров между участниками проекта, что иногда делает невозможным использование разработки.

Практика:

К нам обратился клиент, который занимался разработкой дизайна для приложения. Приложение запустили, но произошел конфликт с заказчиком.

Дизайнер не захотел отдавать свои работы, у него были доказательства, что именно он разработал дизайн. Переход исключительных прав зафиксирован не был.

В итоге получилось добиться прекращения использования дизайна в приложении. Естественно, владелец приложения понес убытки, был вынужден убрать его из каталогов, переделывать дизайн.

Предъявить претензии автор может в любой момент, даже спустя 20 лет. Поэтому очень важно собрать исключительные права и сконцентрировать их у владельца разработки.

Может быть и по-другому. Дизайнер мог бы случайно или намеренно использовать свой авторский дизайн в другом или собственном проекте.

Если с вами не заключено соглашение о передаче исключительных прав, то вы ничего не сможете с этим сделать. А если переход зафиксирован, вы можете запретить использование и взыскать с автора компенсацию.

Ошибка № 3. Делать информацию о стартапе общеизвестной

Запатентовать разработку можно только в том случае, если сведения о ней не были известны. Даже если вы сами заявили о своем проекте публично, информация попала в общий доступ, при проверке заявки на патент эксперты могут противопоставить вам эти сведения.

Именно поэтому лучше сохранять ключевую информацию о стартапе и разработках в секрете до того момента, пока вы не получите официальное подтверждение, что объекты принадлежат вам.

Аналогично стоит поступать с названиями или логотипами, но не потому что потом Роспатент сочтет их неуникальными, а по причине того, что в реестре уже могут быть похожие товарные знаки, кто-то может подать заявку раньше вас, вы не сможете использовать название или логотип законно после этого.

Ошибка № 4. Получить «неполный» патент или зарегистрировать товарный знак не в тех классах МКТУ

При оформлении заявки на патент важно правильно составить формулу, чтобы получить полноценную защиту. Иначе у конкурентов получится обойти ваш патент и абсолютно законно использовать аналог.

Именно от указанных в формуле существенных признаков зависит полнота охраны. Сведения стоит указывать так, чтобы не сужать их до конкретного воплощения, а предусмотреть разные варианты. Лучше составлять заявку вместе с патентными поверенными, разбирающимися в вашей сфере.

Можно получить несколько патентов, которые предусматривают разные варианты реализации вашей идеи. Желательно перед подачей заявки убедиться, что вы будете использовать именно такой вариант разработки без существенных доработок.

Регистрация товарного знака также предполагает выбор тех видов деятельности, в отношении которых будет действовать охрана.

Если не зарегистрировать товарный знак в нужных классах, то обозначение останется без защиты в тех сферах деятельности, в которых вы реально работаете.

Практика:

Клиент зарегистрировал товарный знак в 25 классе МКТУ в отношении одежды, он оказывает услуги по пошиву. Спустя некоторое время он обнаружил, что кто-то работает под похожим товарным знаком и тоже в сфере пошива одежды.

Получается, можно подавать в суд, но оказалось, что в 40 классе МКТУ уже зарегистрирован товарный знак конкурента в отношении пошива одежды. Конкурент законно использует обозначение и даже может направить претензию клиенту.

Если бы он не подбирал классы МКТУ и не проходил регистрацию самостоятельно, возможно, ему бы удалось избежать этих проблем.

Ошибка № 5. Не изучить рынки

Часто стартапы со временем выходят за пределы российского рынка. Если получить патент в России или зарегистрировать товарный знак только в Роспатенте, защита будет действовать исключительно на территории нашего государства.

Если ваш проект получит популярность за рубежом, там могут появиться конкуренты, у которых получится свободно реализовать вашу идею.

Мы рекомендуем заранее предусмотреть, какие рынки для вас привлекательны, обеспечить защиту разработки в том числе там. Это фактически фундамент для будущего роста.

Если пока трудно выделить конкретные государства, начните с патентования в России, потом можно создать расширенную международную заявку по системе РСТ на основе базовой российской.

Ошибка № 6. Делиться с «другом»

Пока у вашей идеи нет воплощения, а у вас нет патента, не стоит рассказывать о ней даже в приватных беседах. Если уж очень хочется поделиться, заключите NDA. Иначе потеряете свой проект, так и не успев воплотить его в реальность.

Практика:

Предприниматель разработал новую технологию онлайн-продаж, поделился ею с партнером по бизнесу. Показал, как это должно работать, за счет чего получается желаемый результат.

Пока предприниматель приступал к конкретному воплощению и патентованию, партнер все сделал за него, но только тайно. Запатентовал разработку и вышел с ней на рынок.

Оказалось, технология действительно перспективная, от продажи прав на ее использование можно иметь хорошую прибыль.

Ошибка № 7. Создать то, что уже создано кем-то

Перед разработкой мало кто проводит патентный поиск, чтобы выявить аналогичные решения. А надо бы. Ведь для получения патента важно, чтобы аналогов не было не только в стране патентования, но и в мире.

Патентный поиск включает в себя изучение мировых баз, а также иных источников, в которых может быть информация об аналогах.

Практика:

Клиент обратился к нам за получением патента в 2021 году с полной уверенностью в уникальности своего решения. В ходе предварительного патентного поиска мы выявили, что информация об аналогичной разработке была опубликована в другой стране в 2018 году.

Запатентовать такое решение не получится, потому что оно не отвечает главному критерию — новизна.

Отсутствие патентного поиска и предварительной проверки товарного знака часто приводит к тому, что к стартапу приходят претензии и иски, приходится отказываться от своих объектов ИС и платить многомиллионные компенсации, которые на старте губительны.

Рекомендации