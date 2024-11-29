Когда лучше всего устраиваться на работу? Лучшее и худшее время для трудоустройства

Работа найдется, если знать, когда искать. Разбираемся, в какие месяцы рынок труда оживает, когда — замирает, в какое время года лучше искать работу и какие факторы, кроме сезонности, влияют на шансы получить место мечты.

Факторы, влияющие на рынок труда

Сезонность

Летом активность на рынке труда обычно снижается из-за отпусков, а осенью компании усиленнее всего ищут сотрудников. Подробнее мы рассмотрим эти процессы ниже.

Состояние экономики

В периоды экономического подъема растет спрос на рабочую силу, особенно в сферах строительства, технологий, производства. И наоборот, сталкиваясь с неопределенностью из-за стагнации или испытывая экономические трудности, компании «замораживают» процессы массового и запланированного найма, но продолжают искать сильных, опытных специалистов — для оптимизации процессов.

Отрасль или сфера деятельности

В агросекторе, строительстве и туризме наибольший спрос на сотрудников наблюдается весной и летом. Именно в это время (или чуть раньше) кандидатам проще всего найти работу.

На многих других секторах экономики сезонность сказывается меньше, но активнее искать сотрудников работодателей вынуждают другие факторы. Например, на госсектор влияют процессы формирования и утверждения бюджетов, на производственные предприятия и строительные компании — запуск новых направлений и объектов.

В условиях развития технологий спрос на IT-специалистов (особенно с узкой экспертизой и большим опытом) сохраняется круглый год.

Технологии и наука

Когда появляются новые технологии и совершаются крупные научные открытия — растет спрос на сотрудников с особыми навыками или специальным образованием. Например, если вы тренер искусственного интеллекта или специалист по кибербезопасности, стоит уже внимательно присматриваться к рынку труда: именно сейчас на эти специальности высокий спрос.

Ввиду развития новых технологий растет популярность дистанционного и гибридного форматов и появляется больше вакансий, позволяющих работать удаленно.

Внешние факторы

Из-за международных экономических санкций ограничиваются иностранные инвестиции и создание новых рабочих мест, особенно в отдельных отраслях, что может негативно отразиться на ваших перспективах трудоустройства.

Кроме того, когда из страны уходят международные бренды, высвобождается много квалифицированных сотрудников — конкуренция за перспективную и хорошо оплачиваемую работу обостряется.

С другой стороны, при усилении сотрудничества с какой-либо страной (например, с Китаем, Индией или одной из арабских), открытием совместных производств или обменом технологиями возрастает спрос на людей, знающих язык этой страны или с опытом работы в проектах и на предприятиях, имеющих к ней отношение.

Региональные особенности

Наиболее благоприятный момент для смены работы или должности — когда в регионе открывается крупное предприятие.

Если в регионе усиливается старение населения (из-за демографического спада и отъезда людей в мегаполисы на заработки), то у предприятий и бизнеса начинается кадровый голод — и в этот момент они особенно остро нуждаются в молодых, энергичных, ориентированных на развитие сотрудниках. Такая ситуация тоже благоприятна для поиска новой работы.

Форс-мажор

Во время пандемии резко упал спрос на специалистов сферы туризма и гостеприимства, при этом быстро и легко меняли работу курьеры, таксисты, сборщики заказов.

С началом СВО возникла острая нехватка людей в сфере транспорта и логистики, из-за чего выросли зарплаты водителей и экспедиторов, а требования — снизились.

Как влияет на трудоустройство сезонность

Январь

Плюсы Минусы Отделы рекрутинга приступают к поиску сотрудников, если на новый год бюджетами предусмотрен наем или запланированы амбициозные проекты Из-за долгих новогодних праздников процессы найма замедляются: вакансии есть, но рассматривают их долго, откладывая собеседования, составление офферов и подписание договоров на конец месяца Люди еще «раскачиваются» после новогодних праздников, поэтому откликов на вакансии меньше За праздники накапливаются письма в почте и сообщения в мессенджерах, из-за чего ваш отклик может затеряться

Нюансы

Активизируются соискатели, которым был нужен импульс для смены работы: начало нового года — это шанс начать новую жизнь.

Практически замораживается наем в некоторых сферах, например, в туризме, строительстве и сельском хозяйстве.

Не откладывайте смену работы на январь (или не подавайте заявление об уходе в этом месяце), если у вас накоплена небольшая финансовая подушка: поиск может затянуться, что приведет к трудностям с деньгами.

Многие компании утверждают бюджеты на наем еще в ноябре — декабре, но так происходит не везде. Как результат, возникает неприятная неопределенность: кадровые службы просто не знают, потребуются ли новые люди. Они уклончиво отвечают на вопросы соискателей и добавляют лишние этапы отбора, чтобы потянуть время.

Февраль

Плюсы Минусы Укомплектовываются команды, особенно в крупных компаниях с четко прописанными на наем бюджетами Конкуренция среди соискателей начинает расти У офисных специалистов появляется возможность оперировать в резюме и сопроводительных письмах цифрами из performance review, годовых отчетов (с учетом политики конфиденциальности) и позитивной обратной связи от руководителя по итогам предыдущего года Очень непросто изображать позитив и энтузиазм на собеседованиях, когда за окном мороз, световой день короткий и хочется под одеялко

Нюанс. Компании в сфере туризма, строительства, сельского хозяйства запускают активный поиск сотрудников, чтобы успеть закрыть как можно больше вакансий до начала сезона.

Весна (март — май)

Плюсы Минусы Организации ведут активный поиск сотрудников, появляются новые вакансии в различных сферах «Просыпаются» все кандидаты, которые планировали сменить работу в новом году, и активизируются те, кто откликается, чтобы оценить свою конкурентоспособность На рынок труда выходят студенты старших курсов, чтобы найти стажировку на лето или выйти на работу сразу после выпуска

Нюансы

Весной обычно наблюдается особый спрос на опытных специалистов и руководящие кадры, но и конкуренция среди кандидатов высокая.

Незадолго до майских праздников рынок труда замирает на две недели — аналогично новогодним каникулам. Людям интереснее в этот период ходить на шашлыки или лететь к теплому морю, чем искать работу (или оценивать отклики).

Лето (июнь — август)

Плюсы Минусы Снижается конкуренция среди соискателей: люди радуются солнцу и лету, берут заслуженные отпуска В некоторых компаниях планово сокращается количество вакансий Если компания все же ищет сотрудника, то вынуждена снижать требования, так как отклики приходят реже и среди соискателей пропорционально меньше блестящих кандидатов. Для амбициозных людей это отличный шанс совершить карьерный прорыв, например устроиться на руководящую позицию даже при недостатке навыков Кадровики, как и многие другие специалисты, заменяют отпускников и потому перегружены работой — они не стремятся размещать вакансии и собеседовать очереди желающих За вакансии с квалифицированными специалистами конкурируют студенты, которым компании могут платить меньше или не платить вовсе

Нюансы

Летний период — хорошее время для фрилансеров: они могут получить заказы или проектную работу. При желании у них есть шанс отлично зарекомендовать себя и осенью устроиться в штат.

Открывается много вакансий для сезонных сотрудников : продавцов мороженого, сборщиков ягод, вожатых в лагерях и т. д.

В случае форс-мажора (например, если уволился ключевой специалист) кадровики готовы искать сами — так что на всякий случай обновите резюме.

Осень (сентябрь — ноябрь)

Плюсы Минусы После летнего затишья компании начинают активно искать сотрудников, открываются новые вакансии. Руководители предварительно оценивают, удается ли достичь плановых показателей года, и в случае плохого прогноза пытаются «усилить» команду новыми людьми, особенно опытными специалистами Хорошо отдохнув летом, люди с энтузиазмом приступают к поиску работы — если планировали это. Конкуренция в этот период пиковая Многие организации планово открывают вакансии для выпускников вузов Осенью, как и весной, часто запускаются крупные проекты, под которые требуется много специалистов; активизируется массовый подбор| Отбирают, собеседуют и нанимают в этот период быстро

Нюансы

Осенью вновь становятся нужны сезонные работники , особенно в сельском хозяйстве.

Если вы линейный специалист (к вам не предъявляют завышенных требований, как к руководителям) — у вас велики шансы найти интересные вакансии, быстро пройти отбор и после одного собеседования устроиться на работу.

Декабрь

Плюсы Минусы Благодаря формированию бюджетов на следующий год открывается много интересных вакансий Девиз этого периода — «Давайте уже после праздников». Вакансии могут публиковаться, но рекрутеры будут лишь собирать пул подходящих кандидатов, а собеседования и решения отложат на конец января Конкуренция среди кандидатов сходит на нет: люди либо откладывают на «после праздников», либо дожидаются 13-й зарплаты и прочих бонусов, прежде чем думать об уходе и поиске нового места Кадровые службы перегружены подведением итогов, проведением мозговых штурмов и стратегическим планированием. Наем замораживается

Нюансы

В последний месяц года могут понадобиться временные сотрудники — для выполнения срочных задач или завершения проектов. Появляется много предложений о стажировках для молодых специалистов и студентов.

Активно нанимают людей компании, имеющие отношение к Новому году: производители новогодних подарков, агентства праздников, организаторы новогодних ярмарок.

В каких случаях сезонность не влияет на поиск работы

Вы опытный IT-специалист: IT-компании постоянно ищут разработчиков, тестировщиков, специалистов по аналитике и другим направлениям, независимо от времени года.

В сфере продаж сильным специалистам рады вне зависимости от сезона.

Если вы будущий выпускник, проявляйте активность вне зависимости от сезона: ваша задача — не пропустить удачную возможность.

Согласно опросу, проведенному порталом Работа.ру и сервисом СберПодбор, 29% работодателей уверены, что успешность поиска новых сотрудников не зависит от месяца, — и ведут поиск круглый год. Остальные учитывают сезонность. Активнее всего сотрудников ищут в октябре, сентябре и марте. Меньше всего внимания поиску уделяют в июне, июле и январе.

Особенности разных сфер

В корпоративном секторе сезонность найма связана с планированием бюджета, закрытием финансовых отчетов и запуском новых проектов. Вакансии чаще открываются в начале года (после новогодних праздников).

Возможен рост найма в сентябре, когда компании подводят предварительные итоги года и планируют дальнейшие шаги. Конкуренция среди кандидатов усиливается в марте — апреле и в сентябре — октябре.

Образовательные учреждения открывают больше всего вакансий под конец весны и летом — чтобы «запастись» кадрами к началу следующего учебного года. Тогда же усиливается конкуренция среди специалистов: на рынок труда выходят выпускники вузов; дождавшись окончания учебного года, решаются сменить работу опытные педагоги.

В сельском хозяйстве сезонность напрямую зависит от времени года: весной и летом требуется большое количество рабочих рук для посадок и сбора урожая.

В туристической сфере пиковые сезоны приходятся на лето и новогодние праздники — спрос на гидов, аниматоров и работников сферы обслуживания возрастает.

В розничной торговле активнее ищут людей в преддверии праздников (Новый год, 8 Марта, 1 сентября), а также распродаж («черная пятница», летние распродажи).

В строительстве спрос на специалистов увеличивается весной и летом, когда начинается сезон строительных работ.

В здравоохранении растет количество вакансий при эпидемиях и сезонных заболеваниях (грипп, ковид), а также незадолго до них (если медучреждение планово готовится к перегрузкам).

Какой день недели больше всего подходит для поиска работы

В идеальном мире вы выбираете «правильный» день, откликаетесь на вакансию, вам тут же перезванивают и зовут на собеседование, которое заканчивается оффером. В реальности — нужно отправить не один отклик и они распределяются по дням недели в зависимости от ваших жизненных обстоятельств.

Если вы в отпуске или временно не работаете — разумно будет откликаться каждый день на примерно одинаковое количество вакансий, чтобы не выгореть.

Если вы работаете — удобнее собирать интересные вакансии в течение недели , а откликаться на них в выходные.

Если вы верите в волшебную силу своего «счастливого» дня — обязательно используйте эту веру, чтобы подстегнуть свою мотивацию и смело откликаться на все интересные предложения.

Согласно опросу Работы.ру и СберПодбора, 29% работодателей не видят особой разницы в том, когда размещать вакансии. У остальных есть предпочтения, что, вероятно, влияет на количество публикуемых вакансий — и повышает ваши шансы найти подходящую.

Самые популярные у работодателей дни — понедельник и пятница; реже всего публикуются вакансии в среду и в выходные.

Худшее время для поиска работы

По возможности не уходите «в никуда» во время разгара экономического кризиса или экономического спада: компании сокращают бюджеты, замораживают наем и увольняют сотрудников.

Кроме того, неудачной будет идея поменять работу, если:

вы не знаете, какую роль хотите выполнять, в каком направлении развиваться;

вы не попадаете под требования рынка к аналогичным специалистам (то есть назрела необходимость учиться или переучиваться);

вы устроились на работу менее года назад;

вы переживаете личные трудности (проблемы в семье, со здоровьем), испытываете эмоциональное выгорание или сильный стресс;

вашей компании остро нужны люди (например, в пик сезона) — уход будет неэтичным и может навредить репутации;

вы не достигли в предыдущем отчетном периоде поставленных вам KPI или получили плохую обратную связь о работе от непосредственного руководителя;

у вас нет финансовой подушки, чтобы спокойно дождаться лучшего предложения.

Лучшее время для поиска работы — когда вы готовы к новым возможностям и уверены в своем решении. Важно учитывать внешние факторы, личные обстоятельства, мотивацию и способность принимать значимые карьерные решения.