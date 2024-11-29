Расходы дистанционному работнику: как возместить без налоговых претензий

Какие расходы работодатели обязаны возмещать дистанционным сотрудникам

Согласно последним поправкам в ТК работодатели обязаны возмещать расходы своих сотрудников, работающих вне офиса (ст. 312.6 ТК).

Условно разделим их на две группы: компенсация за использование личного оборудования и возмещение текущих расходов: за интернет, электричество, мобильную связь, расходные материалы.

Работник и работодатель могут самостоятельно определить и закрепить в трудовом договоре порядок оплаты и размер расходов (ст. 188 ТК).

На практике чаще всего встречаются два варианта соглашений:

Работник использует свое собственное оборудование и ПО для выполнения трудовых обязанностей и получает за это компенсацию. Отдельно работнику компенсируются расходы на интернет, связь, электричество по счетам от поставщиков услуг.

Работник использует оборудование и ПО, предоставленное ему работодателем. Расходы работника на интернет, связь, электричество, бумагу и другие расходные материалы компенсируются работодателем по счетам от поставщиков услуг.

Как в налоговой базе по налогу на прибыль учитывать компенсационные выплаты удаленным работникам

С 31 августа 2023 года разрешено компенсационные выплаты удаленным работникам учитывать в налоговой базе по прибыли. Но, в пределах лимита: не более 35 рублей за каждый день выполнения трудовой функции дистанционно, либо в сумме документально подтвержденных расходов дистанционного работника (п. 11.1 статьи 264 НК).

Эта же сумма, в пределах лимита не облагается НДФЛ и страховыми взносами.

Если работодатель предоставил работнику оборудование фирмы, то компенсировать расходы не нужно.

Как компенсировать текущие расходы удаленного сотрудника

Компенсации подлежат только текущие расходы на оплату электричества, связи, интернета и расходных материалов, если они есть. Такие расходы удобнее компенсировать по факту, на основании первичных документов об оплате необходимых услуг.

Поскольку дистанционщик, который работает по трудовому договору, является штатным сотрудником, «покрывать» его текущие расходы можно выдачей денег под отчет с последующей сдачей им в бухгалтерию авансового отчета с приложением чеков об оплате.