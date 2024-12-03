АУСН шагает по России, опять подняли штрафы, курьеры получают больше бухгалтеров.🚶🏽‍♂️«Ночной бухгалтер» № 1825

Сейчас применять АУСН можно в 4 регионах. С января 2025 года их будет уже 50, а с февраля — еще больше. Смотрите список, может и вам уже пора?

Сегодня в выпуске:

АУСН с 2025 года заработает в большинстве регионах страны.

Увеличены штрафы за утечку персданных.

У военкоматов появился доступ ко всем данными по военнообязанным.

Реорганизованные IT-компании смогут пользоваться налоговыми льготами.

Полезная подборка.

Зарплаты курьеров растут быстрее всех.

Мем дня.

+ 46

Еще 46 регионов подключаются к эксперименту по АУСН с начала 2025 года. Так что с 01.01.2025 применять АУСН сможет бизнес из 50 регионов.

А с февраля к АУСН планируют подключиться еще 4 региона. Полный список смотрите в нашей таблице.

Напомним, переходить с УСН и НПД на АУСН можно будет в середине года, а не только с 1 января.

Утечка дорожает

Увеличены штрафы за утечку персональных данных. Заработают они еще не завтра, а с 30 мая 2025 года, но от этого не легче.

Размеры штрафов будут такие:

максимальный размер штрафа для граждан составит 800 тыс. рублей;

для должностных лиц — 2 млн рублей;

оборотный штраф при повторной утечке баз данных установлен на уровне до 3% выручки.

🪖С запуском Единого реестра воинского учета «не отсвечивать» не получится

У военкоматов появился доступ ко всем данными по военнообязанным.

Сведения о военнообязанных автоматически подгружаются в реестр из различных источников, например, из ФНС, МВД, ГИБДД, ЗАГС.

И военкоматы с легкостью могут вычислять как уклоняющихся от призыва на военную службу сотрудников, так и компании, которые не встали на учет или ведут его с нарушениями.

«Не отсвечивать» больше не получится, и единственным результатом уклонения от воинского учета станут штрафы — до 500 000 ₽.

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Реорганизация льготам не помеха

В общем случае, если после 01.07.2022 в IT-компании прошла реорганизацию, льготная ставка налога на прибыль и пониженный тариф взносов не применяются.

Но теперь появились исключения для реорганизованных в 2024-2026 годах в форме выделения из них другого юрлица. Такие компании могут применять льготы.

Однако правило действует, только если было выделение из компании другого юрлица, а не наоборот. Если IT-компания № 1 создана в форме выделения из состава другой организации (№ 2), то льгот у компании № 1 не будет.

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