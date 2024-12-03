Зарплаты курьеров и программистов растут быстрее всех. Но курьеры обгоняют

За 4 года зарплата курьера выросла на 100%, программиста — на 77%.

Средний рыночный заработок пеших курьеров за год вырос в мегаполисах на 12%, автокурьеров — на 15%.

За 4 года средняя рыночная заработная плата пеших курьеров в городах-миллионниках выросла на 121%, водителей-курьеров — на 84%.

В Москве зарплата пеших курьеров выросла с 2020 года в 2 раза. Для сравнения, в IT за тот же период медианная зарплата выросла на 77%. Этому способствовали развитие электронной коммерции, рост популярности доставки и распространение режима самозанятости, за счет которого сервисы доставки экономят на налогах.

Как сообщает сервис SuperJob, в Москве заработная плата пеших курьеров, доставщиков на самокатах и велосипедах за год выросла на 14% (с 70 до 80 тыс. руб.), автокурьеров — на 10% (со 100 до 110 тыс. руб.).

Зарплатный максимум пешего курьера на полную занятость при условии выполнения большого числа заказов сейчас может достигать 140 тыс. руб. в месяц, водителя-курьера — 220 тыс.

Вакансий служб доставки за год стало больше на 12%. Количество резюме увеличилось на 7%.

За месяц число вакансий выросло на 10%, резюме стало на 6% больше — сезонный рост характерен для рынка, так как сервисы доставки готовятся к периоду новогодних закупок.