НДС при УСН с 2025 года — что нужно сделать в 1С: Бухгалтерии

Что нужно делать после того, как доходы плательщика УСН за 2024 год превысят 60 млн рублей
1. Программа сообщит о том, что произошло превышение. Такую надпись можно увидеть в форме банковской выписки.
В 2025 году упрощенцы станут плательщиками НДС, одного из самых сложных налогов для бухгалтера. Чтобы изменения налоговой реформы-2025 не стали причиной кризиса в компании, подготовку нужно начинать уже сейчас. На нашем новом онлайн-курсе «НДС на УСН — 2025» вы узнаете, как выбрать ставку по налогу, кому положены льготы и как их получить, сможете вести налоговый учет и составлять отчетность по новым формам. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 25%.
2. Переходим в раздел «Главное» — «Налоги и отчеты» и на самой первой вкладке устанавливаем галочку «НДС», изменения должны вступить в силу с января 2025.
3. В форме настройки появляется вкладка «НДС», на которой нужно выбрать ставку и порядок регистрации счетов-фактур на аванс (рекомендуем выбирать первый или второй вариант из списка).
4. После выполнения настроек при вводе документа реализации за 2025 год появляется возможность указать НДС в табличной части, в том числе выбрать ставку 5%.
5. Документ формирует стандартные проводки по НДС, как по счетам бухгалтерского учета, так и по регистру «НДС продажи».
А вот регламентные операции и заполнение декларации по НДС при УСН пока не автоматизированы, здесь нужно подождать.
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