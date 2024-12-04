НДС при УСН с 2025 года — что нужно сделать в 1С: Бухгалтерии

Вышел релиз 3.0.165 программы 1С: Бухгалтерия, в котором появилась возможность учитывать НДС по ставкам 5% и 7% для организаций и ИП на УСН. Начинаем разбираться с новым функционалом.

Что нужно делать после того, как доходы плательщика УСН за 2024 год превысят 60 млн рублей

1. Программа сообщит о том, что произошло превышение. Такую надпись можно увидеть в форме банковской выписки.

В 2025 году упрощенцы станут плательщиками НДС, одного из самых сложных налогов для бухгалтера. Чтобы изменения налоговой реформы-2025 не стали причиной кризиса в компании, подготовку нужно начинать уже сейчас. На нашем новом онлайн-курсе «НДС на УСН — 2025» вы узнаете, как выбрать ставку по налогу, кому положены льготы и как их получить, сможете вести налоговый учет и составлять отчетность по новым формам. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 25%.

2. Переходим в раздел «Главное» — «Налоги и отчеты» и на самой первой вкладке устанавливаем галочку «НДС», изменения должны вступить в силу с января 2025.

3. В форме настройки появляется вкладка «НДС», на которой нужно выбрать ставку и порядок регистрации счетов-фактур на аванс (рекомендуем выбирать первый или второй вариант из списка).

4. После выполнения настроек при вводе документа реализации за 2025 год появляется возможность указать НДС в табличной части, в том числе выбрать ставку 5%.

5. Документ формирует стандартные проводки по НДС, как по счетам бухгалтерского учета, так и по регистру «НДС продажи».

А вот регламентные операции и заполнение декларации по НДС при УСН пока не автоматизированы, здесь нужно подождать.