Скользящий график работы: что это, чем он отличается от гибкого. И как оплачивается

Слова «скользящий» и «гибкий» относительно рабочего графика часто считаются синонимами. На самом деле между этими режимами есть разница — в том числе в системе оплаты. Рассказываем, что такое скользящий график, чем он отличается от гибкого и что важно о нем знать.

Что такое скользящий график работы

Скользящий график — это один из вариантов сменного. При таком режиме выходные выпадают на разные дни недели, а в сутки сотрудник может работать больше стандартных восьми часов. Важно: хотя бы раз в неделю выходные должны длиться не меньше 42 часов подряд.

Два через два, сутки через трое — вот распространенные варианты скользящего графика. Если у человека фиксированные смены, но отдыхает он в одни и те же дни недели, это не является скользящим графиком. Так могут работать, например, врачи: ведя прием в разные смены по будням и отдыхая на выходных.

Обычно скользящий график устанавливают компании, которые работают круглосуточно или по выходным.

Это частая история в торговле, общепите, бьюти-индустрии, отельном бизнесе — и других сферах, где нужно постоянно быть в доступе для клиентов.

При таком графике меняется и учет рабочего времени. По ТК нормальная продолжительность работы — 40 часов в неделю. Но если из-за специфики компании соблюсти эту норму не получается, работодатель может считать часы за другой период, например, за месяц. Максимально допустимый учетный период — год; для тех, кто работает во вредных или опасных условиях, — три месяца.

Количество часов, которые сотрудник отрабатывает за период, зависит не от работодателя. Норму считают исходя из того, сколько времени человек работал бы при стандартном графике. Формула следующая:

40 часов в неделю ∶ 5 рабочих дней × количество рабочих дней за период

Перед праздниками рабочий день сокращается на час. Если такое произошло в учетном периоде, это время вычитается из общего количества рабочих часов.

Для некоторых категорий сотрудников норма рабочих часов в неделю меньше: например, люди с инвалидностью первой и второй группы могут работать максимум 35 часов вместо 40. В этом случае формула корректируется.

Предположим, учетный период в компании — месяц. В декабре 2024 года при стандартной пятидневке 168 рабочих часов. И это максимальная норма для тех, кто работает по скользящему графику.

Смена может длиться 12 часов вместо восьми — нарушением это не будет. Но если в этом месяце человек, к примеру, отработает 180 часов вместо 168, 12 часов ему должны оплатить как переработку.

В чем разница между скользящим и гибким графиком

При гибком графике сотрудник сам решает, когда начинать и заканчивать рабочий день. Например, он договаривается с работодателем, что будет приезжать в офис в промежуток с 10 до 11 утра, или же работает на удаленке в удобное для себя время, синхронизируясь по графику с коллегами только на созвонах.

Главное — отрабатывать норму часов за день, неделю, месяц или другие учетные периоды. А если руководитель доволен результатами, он может и этого не требовать.

Скользящий график таких вольностей не подразумевает. Здесь фиксированные начало и конец рабочего дня, а также продолжительность смены.

Кроме того, выходные выпадают на разные дни; при гибком графике же сотрудники обычно отдыхают как все — в субботу, воскресенье и праздники.

Есть и еще одно различие. Гибкий график подходит для удаленки, а скользящий обычно устанавливают тем сотрудникам, которые в принципе не могут работать дистанционно, например, официантам и охранникам.

Скользящий график Гибкий график Рабочий день начинается и заканчивается в фиксированное время. Сотрудник сам выбирает, когда начать и закончить работу. Учетный период, за который нужно отработать норму часов, обычно минимум месяц. Учетный период, за который нужно отработать норму часов, — день, неделя или более длительный срок. Смена может выпасть на выходной или праздник. Обычно сотрудники отдыхают так же, как и при стандартном графике. График может быть прописан в трудовом договоре, но часто его утверждают на учетный период (например, на каждый месяц). График прописан в трудовом договоре.

Как оплачивается работа при скользящем графике

В целом система оплаты зависит от политики работодателя. Он может установить почасовую оплату, дневную ставку, оклад — каждый решает этот вопрос по-своему. Спорные моменты могут возникнуть с оплатой переработок, работы ночью и в праздники. Как это должно оплачиваться по закону:

Работа в субботу и воскресенье при стандартной пятидневке оплачивается минимум в двойном размере. Но при скользящем графике они могут и не быть выходными, поэтому оплачиваются как обычные дни. А вот праздников это не касается: если человек работает в праздничный день, ему должны доплатить.

Переработки оплачиваются как при обычной пятидневке: минимум в полуторном размере за первые два часа и в двойном — за остальные часы. Напомним: если в вашем трудовом договоре написано, что вы работаете, к примеру, 12 часов в день, то переработкой будут считаться часы сверх именно этого времени, а не стандартных восьми часов.

Работа в ночное время — с 22:00 до 6:00 — тоже оплачивается дополнительно. Минимальная доплата — 20% от обычной ставки за каждый час работы.

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