Как должен быть оформлен электронный УПД

Электронный УПД должен быть оформлен в формате xml. Рассказываем, какие еще требования законодательство предъявляет к такому документу.

Ситуация: поставщик прислал УПД 1: в строке 12 отсутствует подпись, должность и ФИО сотрудника, но в строке 15 все данные есть. Будут ли проблемы с вычетами НДС в случае такого заполнения документа?

Электронный УПД выставляется в таком же порядке, что и электронный счет-фактура. УПД 1 необходимо подписывать усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации или лица, которое уполномочено на подписание счетов-фактур.

В приказе ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@, который утверждает электронные форматы документов, не указано более одного поля для передачи информации о подписантах.

А в приложении к письму ФНС от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ говорится, что если УПД со статусом «1» подписало лицо, уполномоченное подписывать счета-фактуры и первичные документы, то в иных строках подписи ставить не обязательно.

Так как УПД по ЭДО передается в форматах xml, в них не предусмотрены поля для заполнения нескольких подписантов. Такой порядок не противоречит общей концепции подписания УПД.

Препятствием для вычета может быть только передача такого документа в формате, отличном от xml.

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