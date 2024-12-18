Можно ли принять на работу сотрудника во время новогодних каникул

Не секрет, что далеко не все компании уходят на отдых в период новогодних каникул. Есть те, кто продолжает работать в обычном режиме. И это не только организации, которые не могут приостановить свою деятельность по специфике работы. Нередко новогодние праздники сокращают или «отменяют» в компаниях решением коллектива или руководителя.

Источник: Бухгалтерия.ру

Если компания работает в новогодние праздники, она вправе решать свои текущие задачи в обычном режиме. В том числе и принимать на работу новый персонал. Дата приема на работу оговаривается сторонами и фиксируется в трудовом договоре (ст. 56 и 57 ТК).

Ограничений или запретов при приеме на работу в выходной день Трудовой кодекс не содержит.

Документом, который подтверждает наличие трудовых отношения и их начало является трудовой договор. Приказ, который как правило, оформляется в каждой фирме, будет «вторичным» документом. Его вообще можно не составлять.

Но если приказ о приеме на работу издается, но должен соответствовать условиям трудового договора. В приказе и в трудовом договоре должна быть указана одна дата начала работы.

То есть, дата подписания трудового договора и дата начала работы в трудовом договоре могут быть разными. Но дата начала работы в трудовом договора и в приказе должны совпадать.

Кроме трудового договора и приказа о приеме на работу дата начала работы указывается в графе 2 раздела «Сведения о работе» трудовой книжки работника или и в сведениях о трудовой деятельности работника.

Когда сдавать ЕФС-1, если работник принят на работу в выходной

Не позднее следующего рабочего дня после издания приказа о приеме на работу необходимо подать в СФР сведения о его трудовой деятельности по форме ЕФС-1. Если приказ о приеме не издавался — на следующий рабочий день после даты заключения трудового договора.

Если дата подписания договора – выходной день, подраздел 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1 нужно сдать в фонд в первый рабочий день после выходных. Если вы принимаете на работу нового сотрудника в период с 1 по 8 января 2025 года, сдать отчет нужно не позднее 9 января 2025 года.

Имейте в виду, при необходимости решить какие-то оргвопросы у вас есть еще три дня.

Что мы имеем в виду? Согласно статье 67 ТК (абзац второй) вы вправе фактически допустить работника к работе и оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня допуска к работе. Вы можете воспользоваться этой нормой, «растянуть оформление» на три дня, если работник по кадрам или бухгалтер в новогодние каникулы отдыхает, и некому сдать отчет в СФР.

При приеме на работу в период новогодних каникул вы вправе поступить так: