Материнский капитал в 2025 году: кому положен, в каком размере и на что можно потратить

Какой размер материнского капитала в 2025 году
Сумма материнского капитала тем, каким по счету родился ребенок и в каком году это произошло. Размеры маткапитала в 2025 году выглядят следующим образом:
Условия получения
Размер выплаты
Первый ребенок родился до 1 января 2020 года, а второй — после этой дат
912 162,09 руб. на второго ребенка
Оба ребенка родились раньше 1 января 2020 года
690 266,95 руб. на второго ребенка
Единственный ребенок родился после 1 января 2020 года
690 266,95 руб.
Первый ребенок родился после указанной даты, а затем появился второй
690 266,95 руб., за второго ребенка — еще 221 895,14 руб.
Первые два ребенка родились до 2007 года, а третий — после 2020 года
912 162,09 руб. на третьего ребенка
Размер материнского капитала в конкретных ситуациях можно узнать с помощью сервиса «Калькулятор федерального маткапитала» на портале «Госуслуги».
Достаточно ввести количество детей, дату рождения первого ребенка и возможные планы на детей.
Кроме федерального маткапитала, отдельные регионы предоставляют дополнительную региональную поддержку при появлении ребенка. Конкретные условия зависят от региона проживания семьи.
Подробнее ознакомиться с правилами начисления регионального материнского капитала можно в местных органах социальной защиты населения.
О том, как получить пособие по беременности и родам, а также по уходу за ребенком, и единое пособие, мы рассказывали в статье Детские пособия в 2025 году: что изменилось, кто может получить.
Региональный капитал
Одним из наиболее популярных видов помощи выступает региональный материнский капитал, сумма которого варьируется в зависимости от особенностей каждого региона и ежегодно индексируется с поправкой на инфляцию.
Условия предоставления региональной выплаты:
Общее требование: все члены семьи обязаны иметь гражданство РФ.
Требования к детям: ребенок должен родиться либо быть усыновленным после запуска соответствующей программы.
Кроме того, существуют дополнительные критерии, определяемые регионом самостоятельно:
Постоянное проживание. Большинство регионов предъявляет требования к длительности проживания семьи на территории субъекта, чтобы избежать злоупотреблений в виде временной регистрации лишь для получения выплаты.
Соблюдение сроков подачи заявлений. Региональные администрации устанавливают конкретные сроки подачи документов на получение капитала. Пропуск установленных временных рамок лишает семью права на выплату.
Уровень дохода семьи. Отдельные субъекты предоставляют региональную поддержку преимущественно семьям с низким доходом, которые испытывают материальные трудности.
Средства регионального материнского капитала чаще всего используют для:
Улучшения жилищных условий.
Погашения ипотечных обязательств.
Оплаты образовательных услуг ребенка.
Обустройства комфортной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Некоторые регионы дополнительно разрешают использование капитала на покупку автомобилей или выделение ежегодных денежных пособий семье на личные расходы. Однако важно учитывать, что приобретение жилья с использованием региональных средств обязует собственников выделить доли каждому члену семьи — родителям и детям.
На что можно потратить маткапитал в 2025 году
Материнский капитал можно потратить сразу, или подождать 3 года с момента возникновения права на сертификат и использовать его для других целей.
Потратить сразу
Потратить через 3 года
Улучшение жилищных условий с привлечением заемных средств. Недвижимость должна перейти в совместную собственность взрослых и несовершеннолетних детей, причем выделение долей осуществляется в течение 6 месяцев после приобретения недвижимости либо окончания строительных работ
Покупка или строительство жилья за свой счет. Жилье должно находиться в России и быть оформлено в общую собственность родителей и детей, в течение 6 месяцев после покупки или завершения строительства выделены доли
Расходы на детское дошкольное обучение и уход за ребенком — оплата детских садов, школ раннего развития и частных педагогов
Любое образование детей, в том числе дополнительное. Например, частный детский сад, музыкальная школа, репетиторы, занятия на онлайн-платформах.
Ежемесячная выплата на ребенка до 3-х лет семьям с доходом менее двух региональных прожиточных минимумов на душу населения
Накопительная пенсия одного из родителей. Средства будут включены в пенсионные накопления владельца сертификата.
Получить средства можно единовременно или несколькими пенсионными выплатами после назначения пенсии
Компенсация за покупку товаров и услуг для детей-инвалидов. Приобретаемые товары и услуги должны быть включены в программу реабилитации ребенка, разработанную врачом
Единовременная выплата остатка капитала, если сумма составляет менее 10 тыс. руб.
До выхода на пенсию средства маткапитала можно отозвать и использовать на:
улучшение жилищных условий;
образование детей;
приобретение товаров и услуг для детей‑инвалидов.
Для распоряжения средствами материнского капитала необходимо подать соответствующее заявление, которое можно оформить разными методами.
Допускается использование сертификата целиком либо частично. К примеру, можно сначала воспользоваться частью суммы для регулярных выплат, а оставшуюся сумму пустить на закрытие ипотечного кредита.
Как распорядиться материнским капиталом в 2025 году
Распоряжение средствами материнского капитала осуществляется путем подачи заявления одним из способов:
Через портал «Госуслуги»: введите необходимые сведения на странице услуги и при необходимости предъявите оригиналы документов в отделении СФР в течение 3-х рабочих дней после отправки заявки. Необходимость представления бумаг будет указана в процессе заполнения формы.
Лично в офисе СФР или МФЦ.
В банке, если планируете использовать капитал для погашения ипотечного займа.
Решение по заявлению орган СФР принимает в течение 10 рабочих дней, после чего оно направляется заявителю в личном кабинете портала. Перечисление средств производится в пятидневный срок после принятия положительного решения.
Если после выдачи сертификата произошли изменения в персональных данных владельца (например, смена фамилии), при подаче заявления необходимо приложить соответствующий подтверждающий документ (например, свидетельство о браке). Онлайн подача таких изменений на Госуслугах невозможна — потребуется обратиться лично в СФР или МФЦ.
Аннулировать заявление может сам обладатель сертификата или уполномоченный представитель. Для этого необходимо подать специальное заявление об отмене. Отзыв возможен, если с момента регистрации документа органом власти прошло не более 10 рабочих дней и средства еще не были выплачены.
На что можно обналичить материнский капитал
Прямой вывод денег с материнского капитала невозможен — он предназначен исключительно для целевого использования согласно законодательству. Нарушение порядка вывода средств грозит уголовной ответственностью.
Тем не менее, существуют легальные ситуации, позволяющие получить наличные деньги по сертификату.
Основания получения наличных
Как можно потратить
Самостоятельное строительство жилья
После подтверждения выполненных работ возможна единовременная выплата половины суммы, а вторая выплачивают спустя 6 месяцев
Низкий уровень доходов семьи
В таком случае родителям доступна ежемесячная денежная компенсация из материнского капитала на содержание ребенка до исполнения ему 3-х лет
Наличие ребенка с ограниченными возможностями здоровья
Родители могут компенсировать траты на реабилитационные товары и услуги для ребенка-инвалида
Остаток средств на сертификате составляет менее 10 тыс. руб.
Такой небольшой остаток разрешается снять, направив заявление через портал госуслуг
Можно ли использовать материнский капитал на покупку квартиры в 2025 году
Расширить жилищные условия благодаря средствам материнского капитала возможно такими путями:
купить жилое помещение (квартиры, комнаты или доли);
построить собственный дом или купить готовый;
реконструировать текущий дом с целью увеличения жилой площади;
отремонтировать дома блокированного типа, например, дуплексов, таунхаусов или линейных домов, имеющих общий фасад и индивидуальные выходы.
Воспользоваться материнским капиталом для решения жилищного вопроса сразу после рождения или усыновления ребенка разрешается лишь при привлечении заемных средств, например, при оформлении ипотеки.
Сертификат также позволяет досрочно закрыть действующий ипотечный займ независимо от времени заключения договора. Главное требование — объект недвижимости обязательно должен располагаться на территории РФ.
Другие варианты улучшения жилищных условий, такие как самостоятельное строительство или прямая покупка жилья за собственные деньги, станут доступны только спустя 3 года после возникновения права на получение сертификата.
Вы можете одновременно применить весь капитал на одно направление расходов или распределить его между несколькими целями. Если объема средств недостаточно, допускается комбинирование — оплату можно произвести как из материнского капитала, так и собственными или заемными ресурсами.
Основные требования к приобретаемому жилью:
недвижимость должна находиться исключительно в пределах России;
право собственности оформляется совместно родителями и всеми детьми;
жилье не относится к категории ветхого или аварийного;
каждому члену семьи, включая несовершеннолетних, необходимо выделять долю в течение 6 месяцев после оформления сделки или окончания строительных работ.
При заключении кредитного договора или соглашения купли-продажи необходимая информация о недвижимости загружается автоматически из базы Росреестра при подаче заявления. Если система не найдет соответствующие сведения, потребуется внести их самостоятельно. Заключить договор вправе владелец сертификата, супруг/супруга владельца или пара супругов.
Можно ли купить машину на материнский капитал в 2025 году
Средства федерального материнского капитала не предназначены для приобретения автомобилей. Однако отдельные субъекты федерации позволяют тратить региональные сертификаты на покупку транспортных средств. Такие меры поддержки регулируются законами субъектов.
Информацию о правилах использования региональной помощи можно получить на официальном портале администрации вашей области или обратившись непосредственно в службу социальной защиты.
Можно ли снимать деньги из материнского капитала ежемесячно
Семьи с небольшим уровнем дохода могут оформить ежемесячное пособие из средств материнского капитала. Расчет размера пособия осуществляется исходя из:
среднемесячного официального заработка обоих родителей (или законного представителя, его супруги/супруга) до удержания налога на доходы физических лиц;
количества детей младше 18 лет, среди которых хотя бы один из не достиг 3-х лет.
Право на такую помощь возникает у семей, чей совокупный месячный доход ниже двукратного значения регионального прожиточного минимума на каждого члена семьи. Величина пособия — сумма детского прожиточного минимума, установленного в соответствующем регионе. Важно отметить, что данную выплату можно совмещать с универсальным детским пособием до достижения ребенком 17 лет.
Заявление на назначение выплат можно подать в любое удобное время, пока ребенку не исполнится три года. При обращении в первые шесть месяцев после рождения ребенка, средства начнут поступать с первого месяца его жизни. Во всех иных ситуациях поддержка начнется с момента подачи документов в СФР.
По достижении ребенком трехлетнего возраста выдача пособия останавливается.
Процедура оформления включает подачу соответствующего заявления онлайн через портал государственных услуг или личное обращение в отделение Социального фонда России.
Частые вопросы
Можно ли потратить материнский капитал на ремонт квартиры
Средства материнского капитала нельзя направлять на ремонт. Однако его можно вложить в реконструкцию: начиная с 2023 года, владельцы индивидуальных жилых домов получили право использовать маткапитал также для реконструкции недвижимости типа блокированной застройки, включая таунхаусы и дуплексы.
Можно ли вложить материнский капитал в ипотеку через Госуслуги
Да, распорядиться материнским капиталом в целях ипотеки можно и через портал «Госуслуги». Достаточно перейти на страницу услуги, заполнить все необходимые сведения и направить ее на рассмотрение.
Можно ли использовать материнский капитал как первоначальный взнос в 2025 году
Да, можно. Материнский капитал часто используют в качестве первоначального взноса. Многодетные семьи могут воспользоваться также программой помощи в погашении ипотеки — она позволяет получить 450 тыс. руб. для оплаты займа. Заявление на выплату можно подать через портал «Госуслуги» или в банке, где оформлен кредит.
Можно ли купить бытовую технику на материнский капитал
Федеральный материнский капитал не позволяет приобретать бытовую технику, поскольку предназначается исключительно для улучшения жилья, оплаты образования ребенка либо формирования пенсионных накоплений матери.
Тем не менее, отдельные регионы России предоставляют дополнительные региональные программы поддержки семей, предусматривающие использование аналогичных средств именно на приобретение бытовых приборов, мебели и даже автомобилей.
Можно ли получить материнский капитал за третьего ребенка, если за второго уже получили
При рождении третьего ребенка в 2025 году семья получит не полный размер материнского капитала, а лишь доплату в размере 221 895,14 руб. Это правило действует, если ранее родители уже воспользовались правом на получение федерального маткапитала за второго ребенка.
Сгорает ли материнский капитал, если его не использовать после 18 лет
Если материнский капитал не используют, он остается для будущих трат, а не сгорает. Потерять право на получение выплаты можно при таких обстоятельствах:
Утрата родительских прав вследствие совершения преступления против своего ребенка, ведущего к ограничению или полному лишению родительских полномочий.
Отказ от новорожденного в медицинском учреждении (роддоме).
Добровольный отказ от воспитания ребенка и передача его на усыновление третьими лицами.
Аннулирование процедуры усыновления, если изначально именно эта процедура стала основанием для получения права на материнский капитал.
