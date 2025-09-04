Материнский капитал в 2025 году: кому положен, в каком размере и на что можно потратить

Какой размер материнского капитала в 2025 году

Сумма материнского капитала тем, каким по счету родился ребенок и в каком году это произошло. Размеры маткапитала в 2025 году выглядят следующим образом:

Условия получения Размер выплаты Первый ребенок родился до 1 января 2020 года, а второй — после этой дат 912 162,09 руб. на второго ребенка Оба ребенка родились раньше 1 января 2020 года 690 266,95 руб. на второго ребенка Единственный ребенок родился после 1 января 2020 года 690 266,95 руб. Первый ребенок родился после указанной даты, а затем появился второй 690 266,95 руб., за второго ребенка — еще 221 895,14 руб. Первые два ребенка родились до 2007 года, а третий — после 2020 года 912 162,09 руб. на третьего ребенка

Размер материнского капитала в конкретных ситуациях можно узнать с помощью сервиса «Калькулятор федерального маткапитала» на портале «Госуслуги».

Скриншот калькулятора федерального маткапитала на портале «Госуслуги»

Достаточно ввести количество детей, дату рождения первого ребенка и возможные планы на детей.

Кроме федерального маткапитала, отдельные регионы предоставляют дополнительную региональную поддержку при появлении ребенка. Конкретные условия зависят от региона проживания семьи.

Подробнее ознакомиться с правилами начисления регионального материнского капитала можно в местных органах социальной защиты населения.