Как работник может отозвать заявление об увольнении во время новогодних праздников

Источник: Бухгалтерия.ру
Право на отзыв заявления на увольнение
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели. Три дня установлено для сезонных работников и заключивших краткосрочный договор, а также сотрудников, проходящих испытательный срок.
Двухнедельный срок начинает течь на следующий после подачи заявления день. Причем в этот период включаются и праздничные дни.
За данный период отработки, то есть за эти 14 дней, работник имеет право передумать и отозвать свое заявление об увольнении. Об этом он должен сообщить работодателю, написав заявление об отзыве заявления об увольнении (ст. 80 ТК).
Обратите внимание, что заявление на увольнение работник уже не сможет отозвать, если работодатель пригласил в письменной форме другого работника.
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Как работник может отозвать заявление об увольнении
Заявление об отзыве заявления об увольнении по собственному желанию работник должен написать и подать работодателю на бумажном носителе. Возможны разные случаи, когда подать лично заявление невозможно. Например, из-за новогодних праздников.
Если заявление от работника на увольнение поступит в 20 числах декабря, то двухнедельный срок закончится в новогодние праздники. Значит, передумать увольняться работник может в новогодние каникулы, и в эти выходные должен направить заявление об отзыве. В таком случае есть два варианта:
заказным письмом по почте с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу работодателя, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц;
телеграммой вида «заверенная оператором связи» с отметкой «заверенная».
Роструд в письме от 5 декабря 2024 г. № ПГ/24047-6-1 отметил следующее.
При направлении почтовой корреспонденции такое заявление будет считаться полученным с даты ее поступления на данный адрес.
При направлении телеграммы — подпись отправителя или доверенность (пункт 98 требований к оказанию услуг телеграфной связи, утвержденных приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций от 3 февраля 2022 г. № 85).
Электронное заявление на отзыв можно принять только в одном случае — наличие ЭДО в компании.
Минтруд ранее в письме от 1 февраля 2023 г. № 14-6/ООГ-728 разъяснял, что отзыв заявления об увольнении может быть направлен работником в электронном виде, если:
работодатель осуществляет электронный кадровый документооборот (ЭКДО) с данным работником;
отзыв заявления об увольнении включен в перечень электронных документов, в отношении которых осуществляется ЭКДО, утвержденный локальным нормативным актом.
Если же данные условия не выполняются, то данное заявление об отзыве должно быть только на бумажном носителе.
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