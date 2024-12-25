Как работник может отозвать заявление об увольнении во время новогодних праздников

Источник: Бухгалтерия.ру

Право на отзыв заявления на увольнение

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели. Три дня установлено для сезонных работников и заключивших краткосрочный договор, а также сотрудников, проходящих испытательный срок.

Двухнедельный срок начинает течь на следующий после подачи заявления день. Причем в этот период включаются и праздничные дни.

За данный период отработки, то есть за эти 14 дней, работник имеет право передумать и отозвать свое заявление об увольнении. Об этом он должен сообщить работодателю, написав заявление об отзыве заявления об увольнении (ст. 80 ТК).

Обратите внимание, что заявление на увольнение работник уже не сможет отозвать, если работодатель пригласил в письменной форме другого работника.

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