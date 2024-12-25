Как в 1С:Управление торговлей считать зарплату менеджеров по продажам

Устали считать зарплату менеджеров в Excel? Если ваши продажи учитываются в 1С Управление торговлей, то вы можете дополнить программу зарплатным модулем.

Оплата менеджеров будет рассчитываться исходя из показателей:

выручка;

только оплаченные отгрузки;

прибыль;

выполнение плана менеджером или отделом.

Как работает расчет зарплаты менеджера по продажам в 1С «Управление торговлей»

1. Заводим новый вид начисления — «Оклад». Это постоянная часть заработной платы. В нашем случае 50000,00 руб. Выбираем сотрудников, которые будут получать этот оклад.

Заводим вид начисление «Оклад менеджера по продажам».

2. Заводим вид начисления «Процент». В нашем примере это будут отгрузки менеджера по продажам. Вознаграждение менеджера составит 2% от выручки.

Заводим вид начисления «Процент от выручки».

3. По итогам месяца только один менеджер продал товар на сумму 2583900,00 руб.

4. По итогам месяца формируется документ «Начисление зарплаты», в котором рассчитывается зарплата менеджеров

Создаем документ «Начисление зарплаты», выбираем работников и нажимаем «Расчет».

5. Менеджеры, которые не сделали продаж в этом месяце, получают оклад 50000,00 руб. Менеджер, который продал товар на сумму 2583900,00 руб., дополнительно к окладу получает вознаграждение 2% (51678,00 руб.).

6. На основании расчета зарплаты создаются документы по выплате сотрудникам.

7. В отчете «Ведомость по взаиморасчетам» видим состояние расчетов с сотрудниками.

Также в программе можно настроить расчет и начисление НДФЛ и страховых взносов. Таким образов в 1С «Управление торговлей» можно вести полноценный учет зарплаты.

Модуль зарплатного учета в 1С УТ не подходит для 1C:Fresh и базовых версий конфигурации.