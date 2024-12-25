Как в 1С:Управление торговлей считать зарплату менеджеров по продажам

Устали считать зарплату менеджеров в Excel? Если ваши продажи учитываются в 1С Управление торговлей, то вы можете дополнить программу зарплатным модулем.
Как в 1С:Управление торговлей считать зарплату менеджеров по продажам
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Оплата менеджеров будет рассчитываться исходя из показателей:

  • выручка;

  • только оплаченные отгрузки;

  • прибыль;

  • выполнение плана менеджером или отделом.

Как работает расчет зарплаты менеджера по продажам в 1С «Управление торговлей»

1. Заводим новый вид начисления — «Оклад». Это постоянная часть заработной платы. В нашем случае 50000,00 руб. Выбираем сотрудников, которые будут получать этот оклад.

Заводим вид начисление "Оклад менеджера по продажам"
Добавляем работников, которые будут получать этот оклад

Заводим вид начисление «Оклад менеджера по продажам».

2. Заводим вид начисления «Процент». В нашем примере это будут отгрузки менеджера по продажам. Вознаграждение менеджера составит 2% от выручки.

Заводим вид начисления "Процент от выручки"
На вкладке "Градация процентов" устанавливаем процент от выручки
Добавляем работников

Заводим вид начисления «Процент от выручки».

3. По итогам месяца только один менеджер продал товар на сумму 2583900,00 руб.

-4

4. По итогам месяца формируется документ «Начисление зарплаты», в котором рассчитывается зарплата менеджеров

Создаем документ "Начисление зарплаты", выбираем работников и нажимаем "Расчет"

Создаем документ «Начисление зарплаты», выбираем работников и нажимаем «Расчет».

5. Менеджеры, которые не сделали продаж в этом месяце, получают оклад 50000,00 руб. Менеджер, который продал товар на сумму 2583900,00 руб., дополнительно к окладу получает вознаграждение 2% (51678,00 руб.).

6. На основании расчета зарплаты создаются документы по выплате сотрудникам.

7. В отчете «Ведомость по взаиморасчетам» видим состояние расчетов с сотрудниками.

-6

Также в программе можно настроить расчет и начисление НДФЛ и страховых взносов. Таким образов в 1С «Управление торговлей» можно вести полноценный учет зарплаты.

Модуль зарплатного учета в 1С УТ не подходит для 1C:Fresh и базовых версий конфигурации.

Начать дискуссию