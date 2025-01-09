Революция в бухгалтерии: как 42Clouds упрощает работу бухгалтеров с облачной 1С и открывает возможности для бизнеса через Маркет42 и партнерку

О том, как 42Clouds снижает издержки бизнеса, автоматизирует учет, упрощает ведение рутинных операций и предлагает простые решения для настройки 1С под запросы и нужды конкретной компании, поговорили с руководителем отдела продаж в 42Clouds Даниилом Юрьевичем Леоновым.

— Расскажите, насколько сейчас облачная 1С популярна у бухгалтеров, активнее ли переходят с десктопной версии в облако? Бытует мнение, что хранить данные в облаке небезопасно, да и проблемы со связью могут помешать работе. Насколько эти опасения оправданы?

— С каждым годом количество компаний, переходящих на облачную 1С, растет. В 2023 году, согласно отчетам аналитиков, порядка 35% российских компаний перешли на облачные решения для бухгалтерии и учета, и этот тренд продолжает набирать популярность.

Причины ясны: экономия на IT-инфраструктуре, отсутствие необходимости в локальном оборудовании, а главное — повышенная мобильность и доступность данных в любое время и из любой точки мира.

В то время как традиционная десктопная версия требует больших вложений в сервера, оборудование, лицензионные программы и обслуживание, облачные решения позволяют забыть об этих расходах. По сравнению с локальной версией, стоимость облачной 1С может быть в 2–3 раза дешевле, особенно для малых и средних предприятий​.

Что касается опасений по поводу безопасности и интернет-соединения, то современные технологии обеспечивают защиту на уровне банковских систем: данные шифруются, а резервное копирование проводится ежедневно. Более того, 42Clouds использует сертифицированные дата-центры, что гарантирует высокую степень безопасности и доступности информации.

— Как облачная 1С от 42Clouds решает проблемы бухгалтеров, например с автоматическими обновлениями?

— Облачная 1С от 42Clouds полностью освобождает бухгалтеров от необходимости вручную устанавливать обновления, что обычно требует дополнительных временных затрат и знаний. Все обновления программы происходят автоматически вне рабочего времени, что гарантирует отсутствие сбоев и прерываний в рабочем процессе. Система всегда актуальна и соответствует последним изменениям в законодательстве, что особенно важно для бухгалтеров, которые обязаны своевременно вносить изменения в налоговую отчетность и другие документы.

Это решение позволяет не только экономить время, но и уменьшить риски ошибок, которые могут возникнуть при установке обновлений вручную.

По данным пользователей, 70% бухгалтеров сообщают, что автоматические обновления существенно снизили их рабочую нагрузку и позволили избежать возможных штрафов за несоответствие законодательным требованиям​

— А есть у вас примеры кейсов, в цифрах, когда компании удалось значительно сэкономить после перехода на облачную 1С?

— Когда компания решила автоматизировать бизнес-процессы, она выбрала 1С:Управление торговлей (УТ). Вроде бы логичное решение для торговой компании, но уже спустя несколько месяцев стало понятно — функциональности УТ недостаточно. Пришлось срочно переходить на 1С:Управление нашей фирмой (УНФ) и дополнительно внедрить 1С:Бухгалтерию предприятия (БП).

На этом сложности не закончились. После установки новых конфигураций выяснилось, что существующих клиентских лицензий не хватает для работы всех сотрудников. Пришлось докупать лицензии на 5 и 10 рабочих мест. Конечно, это заняло время: подготовка запроса, закупка, установка. А в это время сотрудники просто простаивали, а бизнес терял деньги.

Теперь представьте: если бы компания сразу обратилась в 42Clouds и выбрала облачную аренду 1С, ситуация была бы совсем другой. У нас доступно более 29 различных конфигураций 1С, которые можно «пощупать» и протестировать перед покупкой. Если одной конфигурации недостаточно, клиент может сразу переключиться на другую — без дополнительных затрат на лицензии и с минимальными временными потерями. Это невероятно удобно для компаний, которые еще не до конца понимают, какая конфигурация им идеально подойдет.

В облаке можно масштабировать решение за несколько минут: добавить пользователей, подключить новые конфигурации или убрать лишние ресурсы. В отличие от локальных решений, где на любые изменения требуется время, деньги и дополнительные специалисты, в облаке все просто и быстро.

К слову, экономия на переходе в облако огромная. Я сейчас приведу конкретные цифры, которые покажут разницу между затратами на локальное решение и аренду 1С от 42Clouds. Их можно будет прикрепить к статье для более наглядного сравнения.

1. Расходы на локальный сервер и ПО:

Оборудование и ПО : Сервер — 80 000 руб. Windows Server, MS SQL — 60 000 руб. Итого: 140 000 руб.

Лицензии на 1С : 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер — 104 700 руб. Клиентские лицензии на 5 рабочих мест — 26 200 руб. Клиентские лицензии на 10 рабочих мест — 50 200 руб. 1С:Бухгалтерия ПРОФ — 17 600 руб. 1С:УНФ ПРОФ — 23 500 руб. 1С:Управление торговлей ПРОФ — 30 500 руб. Итого на лицензии: 252 700 руб.

Ежемесячные расходы : Зарплата IT-специалиста — 80 000 руб./месяц. Обновления и резервное копирование — 40 000 руб./месяц. Амортизация оборудования и лицензий — 10 908 руб./месяц. Простои из-за сбоев — 10 000 руб./месяц.

Годовые затраты : Текущие расходы: 1 690 896 руб./год. Подписка ИТС ПРОФ: 44 064 руб./год. Общие затраты за год: 1 734 960 руб./год.



2. Облачная альтернатива — Аренда 1С от 42Clouds:

Аренда лицензий:

Тариф : 1 596 руб. на пользователя в месяц.

Количество пользователей: 5 сотрудников.

Итог в месяц: 5×1596=7980рублей/месяц.

Годовые расходы на аренду: 7980×12=∗95760рублей/год.

В отличие от локальной версии, в облачной 1С от 42Clouds компания могла бы: Быстро «пощупать» любую из 29+ доступных конфигураций 1С без необходимости покупки и установки дополнительного ПО.

Масштабировать лицензии за считанные минуты — добавлять или убирать пользователей по мере необходимости.

Избежать простоев благодаря автоматическому доступу к нужным конфигурациям и готовой инфраструктуре. С учетом тарифа 1 596 рублей на пользователя в месяц, компания экономит более 1,6 млн рублей в год, переходя с локального решения на облачную 1С от 42Clouds.

Гибкость, отсутствие простоев и возможность тестировать любые конфигурации делают облако неоспоримо выгодным для бизнеса.

— А что, если возможностей 1С не хватает, как их проще всего расширить?

— Если стандартных возможностей 1С недостаточно для специфических нужд бизнеса, то решение — Маркет42. Это специализированная платформа, на которой собраны более 1000 модулей и расширений, которые помогают настроить 1С под конкретные задачи компании. Это может быть автоматизация документооборота, интеграция с CRM-системами, создание уникальных отчетов и расчетов, и многое другое.

Одним из самых популярных решений на Маркет42 является модуль для автоматического заполнения отчетности, который снижает вероятность ошибок и ускоряет сдачу отчетности на 30–40%. Бухгалтеры, использующие расширения из Маркет42, сообщают, что смогли ускорить процессы на 50%, и это прямой путь к увеличению эффективности работы компании.

Нам постоянно хочется что-то улучшать что-то в аспектах своей жизни. И 1С не исключение. И если несколько лет назад загружая данные в свою 1С (а это иногда по несколько тысяч строк) приходилось делать руками, то сегодня можно добиться этого с помощью расширения функционала 1С с помощью дополнительных решений.

Мы решили упростить работу нашим клиентам и собрать все решения на одной площадке. Так родилась идея создания Маркет42.

На сегодня в Маркет42 размещены 1300+ сервисов для автоматизации учета, контроля движения денежных средств, настройки различных CRM и конечно крупные интеграции. И даже если вы не нашли в нем то, что хотите — не повод огорчаться. Напишите нам, мы найдем для вас именно то, что нужно.

— Какие решения на Маркет42 есть для бухгалтеров? Какие проблемы они решают?

— Для бухгалтеров на Маркет42 доступны решения, которые автоматизируют рутинные операции, такие как:

Автоматизация расчета заработной платы и налогов : Модуль для расчета зарплаты и отчетности интегрирован с налоговыми системами, что позволяет уменьшить количество ошибок в расчетах и гарантировать своевременную сдачу отчетности.

Автоматическое создание актов сверки с контрагентами : Упрощает взаимодействие с контрагентами, автоматизирует рассылку актов сверки, что значительно ускоряет процесс взаиморасчетов.

Интеграция с ОФД для загрузки выручки: Быстрая загрузка данных о выручке из онлайн-касс для бухгалтерии без ручного ввода​.

Все эти решения помогают бухгалтеру работать быстрее, с меньшими затратами и минимизировать человеческий фактор.

Ниша сервисов для бухгалтеров у нас заполнена даже не на 100, а на все 120%, ведь наша основная ЦА это именно бухгалтера.

Пожалуй одними из топовых решений в Маркет42 для решения рутинных задач являются сервисы: Чеки ФНС, Синхронизация кассы с 1С, Загрузка выручки из ОФД.

Зачем они? Давайте очень кратко:

Чеки ФНС это в первую очередь быстрая загрузка данных чеков ККМ, сопоставление и создание номенклатуры и контрагентов.

Синхронизация кассы в 1С это сервис, сервис, помогающий бухгалтерам тратить меньше времени на ввод первички о продажах. Полностью автоматическая загрузка данных в 1С:Бухгалтерия.

Загрузка выручки из ОФД мощный сервис, котрый полезен тем клиентам, у которых кассы подключены к ОФД, но не подключены к 1С. Полная автоматическая загрузка розничной выручки.

Рейтинги использования данных решений говорит сам за себя. Они однозначно стоят вашего внимания!

— Как Маркет42 помогает бизнесу в целом?

— Маркет42 — это не только расширения для бухгалтерии, но и для всех аспектов бизнеса. Здесь можно найти решения для автоматизации складского учета, управления торговлей, планирования бизнес-процессов и многого другого. Более 5000 компаний уже используют расширения из Маркет42 для решения уникальных задач, таких как управление запасами, CRM, аналитика и даже автоматизация маркетинговых кампаний.

Одним из востребованных решений является интеграция с онлайн-кассами и CRM-системами, что позволяет бизнесу увеличить конверсии на 25–30% за счет улучшения обработки заказов и взаимодействия с клиентами

Безусловно, Маркет42 это не только про бухгалтеров. Нам есть, чем удивить пользователей. Начиная с небольших, но таких сильных загрузок данных и заканчивая крупными обменами с другими системами учета. Например Мой Склад, Честный знак..и это еще не весь список.

Так чем же помогает Маркет42 бизнесу? Если мы говорим о продажах, то с нашими решениями это действительно продажи. А не ручной труд загрузки отчетов.

Если нужно рассчитать средний заработок сотрудников на предприятии, которое насчитывает 450 человек, то это про расчет, а не про занесение в 1С данных по каждому сотруднику. Все это сделает за вас решение из Маркет42

И если мы говорим про инновации в сфере разработки, то и здесь мы сможем удивить пользователя 1С. Потому как Маркет42 на сегодня насчитывает уже не один десяток решений на базе Искусственного интеллекта.

— Я знаю, что у вас есть партнерская программа, которая позволяет зарабатывать на облачных решениях 20% комиссии с покупок клиентов. Расскажите о ней подробнее, кому она подходит, может ли на ней заработать бухгалтер?

— Партнерская программа 42Clouds позволяет зарабатывать 20% с каждой покупки клиента. Это отличная возможность для бухгалтеров и других специалистов зарабатывать на продаже облачных решений, предлагая их своим клиентам. К примеру, бухгалтер, который уже работает с облачной 1С, может порекомендовать эти решения другим компаниям и получать стабильный доход.

Программа подходит не только для бухгалтеров, но и для всех, кто работает в области IT-консультирования. Успешные партнеры 42Clouds часто сообщают о доходах от 10 000 до 200 000 рублей в месяц в зависимости от активности и числа привлеченных клиентов​.

— Как стать партнером 42Clouds? А успешные кейсы с партнерами можете привести в пример. Сколько в среднем зарабатывает партнер?

— Стать партнером 42Clouds можно просто — нужно зарегистрироваться на платформе и начать привлекать клиентов. Одним из успешных кейсов является бухгалтер, который после подписания партнерского соглашения начал рекомендовать облачные решения своим клиентам и за несколько месяцев стал получать до 100 000 рублей в месяц от комиссий, что составило значительную часть его дохода. При этом наш партнер получил размещение у нас на сайте и новый поток клиентов.

Средний чек клиентов нашего облака составлеяет 8000–10000 руб, давайте посчитаем.

Если партнер приведет 10 клиентов и будет стабильно привлекать по 2–3 новых клиента каждый месяц, его годовой доход по партнерской программе составит около 288,000 рублей.

Это может быть больше или меньше в зависимости от числа новых клиентов, которых он приведет каждый месяц.

Этот расчет, это расчет просто для тех бухгалтеров которые обслуживают несколько клеиентов в месяц.

Партнерская программа — это отличный способ для бухгалтеров не только зарабатывать на рекомендациях, но и расширить свои горизонты, предлагая клиентам дополнительные решения, которые помогут им развивать бизнес.

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