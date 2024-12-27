«Не все люди могут выдать такой объем эмпатии, какой может выдать робот» — эксперт об искусственном интеллекте в бухгалтерском бизнесе и его будущем

Стремительное внедрение ИИ в разные сферы государства и бизнеса вызывает беспокойство у специалистов отдельных профессий. Заменят ли роботизированные системы бухгалтеров через 5–10 лет? Если да — то полностью или частично? Что лучше для бизнеса — ИИ или «живой» сотрудник? На эти и другие вопросы ответил управляющий директор «Модульбанка» Никита Константинов.

— Об ИИ сейчас не говорит только ленивый, нейросетями пользуются (по крайней мере пытаются внедрить) совершенно разные сферы бизнеса. А как ИИ пришел в бухгалтерию?

— По первой части вопроса о том, что с нейросетями сейчас не работает только ленивый, я, наверное, выражу свой скептицизм, и скажу — нет. Если говорить про «обычного» человека, не предпринимателя, то посмотрите, как ведет себя популярный Chat GPT. Даже простейшие задачи, которые мы ставим, приводят его в тупик.

Здесь нужно внести ремарку: современные генеративные системы — это не про искусственный интеллект совершенно.

Сейчас в «Модульбанке» на некоторые свои позиции мы ввели обязательное тестовое задание — использование искусственного интеллекта. Так вот, с тестовым заданием справляется один кандидат из десяти. Все-таки прикладное использование ИИ в бизнесе — это путь, который только начинается.

Теперь о том, как ИИ пришел в бухгалтерию. Изначально мы сильно заблуждались. Есть прекрасный фильм — «Я — робот» с Уиллом Смитом. Там главный герой спрашивал у робота — а ты можешь симфонию написать или картину? А вы? — отвечает робот.

Неожиданно все наши представления о генеративном ИИ были перевернуты именно тем, что ИИ начал лучше справляться с творческими задачами. И если в самом начале ИИ в бухгалтерии в первую очередь использовался для цифровизации документов (это попытка оцифровки большого количества бумаг, которые есть у бизнеса), то сегодня эффективнее всего ИИ себя показывает в консолидации данных и подготовке отчетов.

И второе — это общение роботизированных систем с клиентами. Сегодня нормальный ИИ (не те чат-боты, к которым мы привыкли за последние пять лет) с блоком хуманизации более эмпатичен и лучше понимает, что нужно сказать клиенту, чтобы тот получил ответ на вопрос, который даже не задал.

Это уникальная вещь, и, к сожалению, не все люди могут выдать такой объем эмпатии, какой может выдать робот.

Если коротко, то все началось с того, что начали оцифровывать большое количество документов, а сейчас видим, что робот лучше справляется в вопросах общения с клиентом.

— Сейчас мы получаем много звонков от роботов, и многие люди говорят, что очень трудно отличить робота от человека. Не сразу можно понять, говоришь ты с человеком или искусственным интеллектом.

— Надо признать, если мы по голосу не можем отличить, где с нами общается робот, то в тексте и подавно не сможем определить. Но все-таки спешу всех успокоить — нормальный блок хуманизации создается со «взрослыми» психологами. Это дорого, и не каждая компания будет вкладывать именно в такое развитие технологий. На всю Россию таких компаний всего три — они могут сделать нормального робота, остальные будут использовать более дешевые и примитивные подходы к формированию процесса диалога между роботом и «живым» человеком.

Важно понимать — чтобы внедрить робота, нужно как минимум описать бизнес-процессы в компании. Я скажу ужасную вещь: даже CRM-системами не все бизнесмены пользуются, поэтому иногда задачи теряются у наших коллег по рынку или еще что-то подобное происходит.

Роботы хорошо берут на себя задачи по консолидации информации и подготовке отчетов, лучше людей ищут ответы на вопросы и неплохо работают с первичкой.

Успокою всех — конечно, роботы не стремятся заменить человека. Какой процесс я вижу (и его поддерживают наши коллеги из «Сбербанка» и Microsoft) — это когда генеративный искусственный интеллект подсказывает «живому» человеку правильные ответы. Там, где глубоких компетенций и экспертизы не нужно, можно ставить робота и умного человека, который будет им руководить.

— Одна из самых полезных и известных задач, которые выполняет ИИ для бухгалтерии — распознавание документов. А какие еще задачи сегодня можно поручить роботу? Как в «Модульбанке» вы используете искусственный интеллект?

— «Модульбанк» был пионером при внедрении искусственного интеллекта. У нас была технология «Эм», которую мы ставили на первую линию. Нужно сказать, что эта технология была немного сырая. Когда три года назад (вспомните уровень ИИ в то время!) мы выкатили «Эм» именно на общение с клиентами, технология не всегда хорошо себя проявляла.

Сегодня «Эм» пошла внутрь. Мы гордимся тем, что у нас первая линия — на «живых» людях, как у банка, так и у бухгалтерии. Искусственный интеллект в формате copilot подсказывает ответы нашим ребятам на первой линии.

У нас обслуживаются сотни тысяч предпринимателей, и так же у нас есть обязательства перед регулятором в лице Центробанка по соблюдению законодательства по 115-ФЗ и финмониторингу. Базовые возможности ИИ мы используем, чтобы быстро находить мошенников и помогать государству с ними бороться.

Есть еще много моментов, где мы компетенциями ИИ делимся с клиентами. Например, мы недавно проводили вебинар для клиентов о том, как с помощью генеративного искусственного интеллекта писать отзывы на карточках Wildberries. И, конечно, наши ребята помогают с внедрением ИИ в бизнесы клиентов. При этом мы смотрим, что эффективно, а что — нет.

Сегодня по каждой технологии, которую мы внедряем, мы смотрим, можем ли ее удешевить с помощью искусственного интеллекта. Не для того, чтобы сэкономить, а чтобы процесс работал лучше. Даже когда делаем какие-то доработки внутри «1С:Бухгалтерии», смотрим, что можно перекинуть на роботов.

И еще важная ремарка — роботы у нас были давно. При автоматизации и учете в массовом сегменте (у нас это почти 10 тысяч клиентов на «живом» аутсорсинге) мы используем тот же подход copilot — отработанная 1С сама ведет учет, а «живые» люди проверяют корректность на каждом этапе каждого цикла, что позволяет как минимум сократить варианты ошибок и человеческие ресурсы. Сейчас этот подход мы постепенно внедряем в более крупные портреты.

— Есть ли риски при работе с ИИ, как подстраховаться от ошибок? Регулируется ли как-то законодательно сфера ИИ и нейросетей, и есть ли правовые риски при их использовании?

— При работе с ИИ есть огромное количество рисков от неправомерного использования информации, которую генеративные модели выдают. Если мы начинаем говорить про государство, то недавно президент в рамках БРИКС+ дал интервью на тему искусственного интеллекта. Кураторами этого направления являются наши коллеги из Минцифры. Есть огромная правовая и информационная база по использованию ИИ. Что не менее важно, даже текущее законодательство регулирует многие аспекты использования ИИ Об этом мало кто знает, но можно пойти на государственные сайты и почитать. Нужно понимать, что технология является чуть ли не основной для будущего нашего государства.

Что касается рисков, то выделю основные.

Повсеместное использование ИИ и суровое законодательство.

Как сказал президент, искусственному интеллекту быть и нужно все силы бросать на его развитие. Появляются законы, ужесточающие ответственность за раскрытие персональных данных. С чем это связано — всякие «нехорошие» люди на рынке «скармливают» тому же Chat GPT (который принадлежит американской корпорации) данные о своих клиентах. Так нельзя делать — это нарушение сразу нескольких федеральных законов.

Главный риск — понимать, кто является вендором той или иной технологии, которую ты затягиваешь в свой бизнес. В России уже появилось достаточно большое количество аналогов или, скажем так, безопасных нейрогенеративных моделей.

Например, китайские — они есть в свободном доступе и ими можно спокойно пользоваться. Из российских — я хочу похвалить коллег из «Т-Банка», хоть это и наш конкурент. Недавно мы тестировали релиз T-Lite, и «Т-Банк» доказал свою состоятельность на этом рынке.

При использовании и внедрении технологий важно понимать, как они работают, и не нарушать законодательство в сфере работы с персональными данными.

Излишняя романтизация внедрения ИИ.

Искусственный интеллект — это не замена «живому» человеку. Сейчас слишком требовательное описание процессов роботизации. Может, я скажу страшный секрет — вообще роботизация процессов (RPA) существует на рынке очень давно. Так почему все не ушли в роботов? Чтобы внедрять такие технологии, есть требования к процессам в компаниях. Например, аутсорсинговой компании по бухгалтерии, у которой 30 клиентов, такая технология не нужна. При описании есть требования к IT-специалитету компании. Чтобы внедрять такие технологии, нужно сначала очень сильно подумать.

С помощью технологии ИИ государство решает проблему с «перегретым» рынком наемных сотрудников.

Количество успешных стартапов по внедрению технологий у нас в стране — всего 6%. Вероятность некорректно внедрить или использовать роботизированные системы — 94%. К сожалению, сейчас такой процент эффективности этой технологии, но мы делаем все, чтобы он стал получше.

— Если у меня небольшой бизнес, как я могу внедрить у себя такие вот новейшие технологии, что от меня требуется?

— Выступлю не с популярным, но честным мнением. Вопрос не в стоимости внедрения. Почему-то ко всему, что у нас связано с IT, дополнительно рисуется два нуля. Все-таки научиться сегодня, к примеру, в интернете тем вещам, которые необходимы для внедрения искусственного интеллекта, достаточно просто. Как минимум есть нотация BPMN 2.0, которую можно изучить, и на базе этой нотации продумать роботизацию бизнес-процессов. Вопрос к компетенциям человека, который внедряет.

Если малый бизнес хочет развиваться и считает, что дорос до использования этой технологии, он может потратить 1–2 месяца, чтобы изучить, как эта технология на самом деле работает.

Скажу еще одно непопулярное мнение — не нужно пытаться везде использовать ИИ, просто чтобы он был. Вероятность, что вы преуспеете в этой истории — нулевая.

Много лет назад Иван Тягунов — мой знакомый предприниматель, сказал фразу, которую я до сих пор помню: «Не нужно автоматизировать то, что людьми сделать проще». Большинство процессов, которые малый бизнес мог бы отдать на откуп ИИ, стоят несколько тысяч рублей затрат на сотрудника, который спокойно эти задачи сделает.

Стоит ли два месяца жизни предпринимателя и Х тысяч рублей внедрения вместо того, чтобы нанять «живого» сотрудника? Скажем так, появилось много вещей, которые позволяют проще использовать эту технологию, и все же стоимость внедрения зависит от готовности самой технологии к ее внедрению.

Но малый бизнес может сделать условно автоматические вещи — рассылки по клиентам или общение с клиентом на базе ИИ. Есть много компаний на рынке, которые уже занимаются внедрением таких технологий, и стоимость их — от 45 тыс. руб. в месяц.

— Давно говорят, что роботы заменят бухгалтеров. И бухгалтеры над этим смеются, потому что считают, что робот не сможет выполнять их задачи. Чего ждать в ближайшем будущем от ИИ, какие перспективы у этой технологии?

— При определенных инвестициях и желаниях робот, честно говоря, уже на современном этапе развития может делать многое. Я уже жду, когда кто-то первым сделает нейробухгалтера. Вопрос в ответственности, потому что рано или поздно робот все равно ошибется.

Когда у тебя процессы строятся на «живых» людях, то появляется иллюзия контроля ситуации, и ты должен нести за это ответственность. «Живой» человек может получить толику ответственности и ответить перед кем-то, робот — нет.

Интерпретация того, что хотел клиент, и перевод в юридически значимую часть — робот может это сделать, но ответственность нести не будет. Также не будет нести ответственность компания, которая внедрила вам ИИ или создала для вас генеративную модель. Ответственность полностью будет лежать на вас. В любом случае должен быть какой-то эксперт, который в формате copilot будет проверять деятельность ИИ и ему помогать.

Наши ощущения того, с чем робот справится или не справится, строится из предположений, которые оказались ошибочны. Роботы прекрасно пишут симфонии и рисуют картинки, зачастую лучше, чем человек и эффективнее.

Вопрос в том — «когда», а не «если». Лет через 5–10 будем думать, что делать огромному количеству «живых» людей, которые в этой области завязаны.

Что же делать? Повышать свою экспертизу. В финансовом плане это никак не отразится на бизнесе — как платили условно 100 тыс. рублей в месяц за бухгалтерию, так и будет платить. Просто теперь на эти 100 тысяч будет не три человека работать, а один плюс ИИ.

— Если подытожить, какие бы три причины вы назвали для бухгалтера, аутсорсера в качестве аргумента для использования ИИ?

— Я бы смотрел на задачи, которые стоят перед бизнесом. Почти любой бизнес у нас в стране уже задумывался о внедрении искусственного интеллекта в свои процессы.

Бухгалтерия — это не та область, куда будут внедрять ИИ. Стоимость ведения бухгалтерии не сильно большая для бизнеса. ИИ не уменьшает ФОТ, а перераспределяет его на более умных сотрудников. Мы можем использовать технологию, чтобы снижать стоимость операционной ошибки.

Искусственный интеллект лучше справится с какими-то прикладными задачами, например, взять документ, занести его в 1С, заполнить. ИИ сделает это с минимумом ошибок ручного ввода. Если говорить в контексте бизнеса, то, скорее всего, это красивые отчеты для руководства (консолидация финансовой документации и рекомендации от ИИ).

Происходит упрощение ручного труда — 1С прекрасно закрывает прикладные задачи. Мы увидим улучшение процесса роботизации на стороне 1С. А самому бизнесу нужно подумать, что можно сократить и как использовать возможности ИИ.

Структура расходов большинства компаний на бухгалтерию явно не входит в топ-10 расходов компании — это примерно 1–3% от выручки. Интересно сокращать там, где цифры намного больше — там эффективность выше.

Мы берем лучшие мировые практики, налоговая сфера хорошо развивается — коллеги за 10 лет сделали качественный рывок. Процент успешности по сбору налогов у нас — один из лучших в мире.

Лучшая практика для налоговой — научиться понимать, сколько налогов должен уплатить налогоплательщик. Например, американская налоговая и так прекрасно знает, сколько налогов должен уплатить налогоплательщик, у них все данные для этого есть. Когда налогоплательщик в Америке платит налоги, они сравнивают свои данные с фактически оплаченной суммой.

Мы буквально живем в этой реальности — для большинства бизнесов налоговая уже примерно понимает суммы налогов к уплате. Они делают огромное количество цифровых коопераций.

Например, 4 декабря Даниил Егоров провел встречу с крупнейшими маркетплейсами в стране и объявил о новом формате взаимодействия между маркетплейсами и ФНС. Маркетплейсы пообещали предоставлять полную информацию, касаемо различных схем ухода от налогов.

Налоговая спокойно использует различные кооперации — ФНС и банки, ФНС и учетные системы. А теперь еще — ФНС и маркетплейсы.

ИИ используется везде и всюду. А мы пытаемся «охладить» рынок кадров, потому что это ведь тоже приводит к инфляции. Многие считают, что ключевая ставка — единственный способ сдержать инфляцию. Ничего подобного. Одна из главных задач — стабилизировать стоимость заработной платы, потому что она растет, в том числе разгоняя инфляцию. Не только ключевая ставка, курс валют и логистика влияют на нее. Я тут говорю в первую очередь про курьеров, которые в эти новогодние праздники получат по 400 тысяч рублей, вот это реальная проблема. Потому что зарплаты остальных людей будут расти до зарплат курьеров. Представьте, если медианная зарплата будет 280 000?

Налоговая активно смотрит финансовые потоки, и у нее уже есть системы, которые сигнализируют о возможных нарушениях. Конечно, они подключаются к новым источникам данных. Есть кооперация между Центробанком и ФНС — коллеги очень здорово строят «Цифровое государство». Ни для кого не секрет, что «Цифровое государство» — это один из главных проектов нашей страны, на него тратят огромные деньги, а занимаются им лучшие умы страны.

Видим, что качество и собираемость налогов станет лучше. Налоговые схемы будут отслеживаться лучше и эффективнее, будет автоматическое начисление налогов.

Будет ли это «убийством» бухгалтерского рынка? В той же Америке это не привело к вымиранию стандартных бухгалтерских контор. Поэтому бухгалтерия никуда не исчезнет. Бизнесу проще смотреть в глаза «живому» человеку, чем роботу. И это одна из стен, которую проломить искусственному интеллекту будет очень сложно.

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