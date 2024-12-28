Какие ставки НДС действуют на медицинские изделия

По пп. 1 п. 2 ст. 149 НК реализация мед изделий освобождена от НДС, если оно включено в Перечень медицинских товаров, который утвержден Постановлением Правительства от 30.09.2015 № 1042.
Необходимо сопоставить название изделия, код ОКПД2 (ОКП ОК 005-93 - если в регистрационном удостоверении на мед.изделие указан код по этому Классификатору) и код ТН ВЭД ЕАЭС с названием и кодами в Перечне. Если они соответствуют, то реализация не облагается НДС.
Однако если в Перечне по изделию был найден только код ТН ВЭД ЕАЭС, то согласно позиции Минфина (изложена в письме от 18.03.2019 № 03-07-14/17394) для освобождения от НДС этого недостаточно.
Если оборудование не освобождается от НДС, то применяется ставка 10% при соблюдении следующих условий:
у компании есть регистрационное удостоверение на медицинское изделие;
изделие включено в Перечень кодов медицинских товаров, облагаемых НДС по ставке 10% при их реализации (утв. Постановлением Правительства от 15.09.2008 № 688).
Для применения пониженной ставки нужно сопоставить наименование реализуемого изделия и его код по ОКПД2 с наименованием и кодом, которые указаны в Перечне.
А если кода изделия нет в указанном Постановлении, то при реализации используется ставка 20%.
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