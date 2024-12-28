Какие ставки НДС действуют на медицинские изделия

Если компания занимается продажей мед.изделий, то в некоторых случаях она может получить освобождение от НДС по реализации таких товаров.

По пп. 1 п. 2 ст. 149 НК реализация мед изделий освобождена от НДС, если оно включено в Перечень медицинских товаров, который утвержден Постановлением Правительства от 30.09.2015 № 1042.

Необходимо сопоставить название изделия, код ОКПД2 (ОКП ОК 005-93 - если в регистрационном удостоверении на мед.изделие указан код по этому Классификатору) и код ТН ВЭД ЕАЭС с названием и кодами в Перечне. Если они соответствуют, то реализация не облагается НДС.

Однако если в Перечне по изделию был найден только код ТН ВЭД ЕАЭС, то согласно позиции Минфина (изложена в письме от 18.03.2019 № 03-07-14/17394) для освобождения от НДС этого недостаточно.

Если оборудование не освобождается от НДС, то применяется ставка 10% при соблюдении следующих условий:

у компании есть регистрационное удостоверение на медицинское изделие;

изделие включено в Перечень кодов медицинских товаров, облагаемых НДС по ставке 10% при их реализации (утв. Постановлением Правительства от 15.09.2008 № 688).

Для применения пониженной ставки нужно сопоставить наименование реализуемого изделия и его код по ОКПД2 с наименованием и кодом, которые указаны в Перечне.

А если кода изделия нет в указанном Постановлении, то при реализации используется ставка 20%.

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