НДФЛ налогового нерезидента РФ в 2024 году

❗Обращаем внимание, что к доходам, полученным в 2024 году, применяются правила налогообложения без учета изменений, внесенных налоговой реформой. Такие изменения применяются к доходам, полученным с 1 января 2025 года.

Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Если физическое лицо проведет меньше 183 дней в РФ, оно потеряет статус налогового резидента РФ. Для целей определения финального налогового статуса лица рассматривается календарный год (т.е. если лицо проводит на территории РФ менее 183 дней в течение календарного года, то оно признается налоговым нерезидентом).

Нерезиденты платят налог только с доходов, полученных от источников в России (доходы, возникшие от российских активов или полученные за работу по найму, выполненную на территории РФ, независимо от того, кто является фактическим источником выплаты).

В отношении большинства доходов устанавливается ставка 30%. Для налоговых нерезидентов также недоступны налоговые вычеты.