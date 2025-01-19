НДФЛ налогового нерезидента РФ в 2024 году

❗Обращаем внимание, что к доходам, полученным в 2024 году, применяются правила налогообложения без учета изменений, внесенных налоговой реформой. Такие изменения применяются к доходам, полученным с 1 января 2025 года.
Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Если физическое лицо проведет меньше 183 дней в РФ, оно потеряет статус налогового резидента РФ. Для целей определения финального налогового статуса лица рассматривается календарный год (т.е. если лицо проводит на территории РФ менее 183 дней в течение календарного года, то оно признается налоговым нерезидентом).
Нерезиденты платят налог только с доходов, полученных от источников в России (доходы, возникшие от российских активов или полученные за работу по найму, выполненную на территории РФ, независимо от того, кто является фактическим источником выплаты).
В отношении большинства доходов устанавливается ставка 30%. Для налоговых нерезидентов также недоступны налоговые вычеты.
Доход от работы по найму
Применимая ставка налогообложения 30%.
С 1 января 2024 года к доходам от источников в РФ относятся вознаграждение и иные выплаты при выполнении дистанционным работником трудовой функции дистанционно по договору с работодателем, являющимся российской организацией. Независимо от налогового статуса работника доходы будут подлежать обложению НДФЛ по ставке 13% / 15% в зависимости от суммы полученных доходов.
Также обложению НДФЛ по ставке 13% / 15% подлежат доходы от осуществления трудовой деятельности в качестве высококвалифицированного специалиста (ВКС) и лицами, работающими на основании патента.
Бонусы от трудовой деятельности
Применимая ставка налогообложения 30%
У дистанционщиков и ВКС – 13% / 15%.
Процентный доход
Совокупный процентный доход по депозитам, полученным в российских банках, не подлежит налогообложению в части суммы, рассчитанной следующим образом:
1 000 000 * максимальное значение ключевой ставки ЦБ РФ из действовавших по состоянию на 1-е число каждого месяца в указанном налоговом периоде.
Сумма превышения облагается налогом в размере 13%/15%.
Доход в виде дивидендов
Ставка налогообложения составляет 15%.
Доход от реализации ценных бумаг
Доход от реализации ценных бумаг как российских, так и иностранных организаций, через российского брокера признается доходом, полученным от источника в РФ, и подлежит обложению НДФЛ по ставке для нерезидента 30%.
При этом физическое лицо – нерезидент может получить освобождение от налогообложения доходов от реализации указанных акций при владении ими более 5 лет и при условии, что не более 50% активов организаций состоит из российского недвижимого имущества, если компания иностранная – она не должна быть учреждена в стране, входящей в «Черный список» Минфина РФ.
Физическое лицо – нерезидент также вправе уменьшить доходы от продажи ценных бумаг на произведенные им расходы, при этом как суммы от продажи, так и расходы на приобретение рассчитываются в рублях.
Доход от реализации долей в российских организациях
Ставка налогообложения составит 30%.
При этом нерезидент может получить освобождение от налогообложения доходов от реализации долей в российских компаниях при сроке владения ими в течение 5 лет и более.
Доход от продажи имущества, в том числе недвижимого
Данный доход подлежит обложению налогом на доходы ФЛ по ставке для нерезидента 30%.
При этом если российское имущество находится в собственности ФЛ не менее предельного срока владения (для недвижимого имущества – 5 лет либо 3 года в определенных Налоговым Кодексом РФ случаях, для иного имущества – 3 года), то указанный доход освобождается от налогообложения.
Физическому лицу – нерезиденту недоступна возможность применения налогового вычета и зачета расходов на приобретение имущества, то есть полная сумма, получаемая от реализации, облагается НДФЛ.
Доход от сдачи имущества в аренду
Применимая ставка налогообложения 30%.
В случае, если планируется осуществлять подобную деятельность в РФ рекомендуем рассмотреть возможность применения специальных режимов налогообложения – ИП/самозанятый.
Начать дискуссию