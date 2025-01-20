Сезон открыт: собрали ответы на популярные вопросы ФНС по 3-НДФЛ и вычетам. 🔥«Ночной бухгалтер» № 1852

Вопросы, ответы и ситуации взяты нами из официального чата ФНС.

Кстати, обратите внимание. участники чата пишут, что к ним в личку стучатся мошенники, предлагая получить услуги по возврату вычетов или даже представляются налоговыми инспекторами. Не верьте им! Обо всех официальных каналах общения ФНС регулярно пишет в чате, и напоминает — представители ФНС не пишут вам в личные сообщения в мессенджерах!

Вопрос: Какие документы предоставить за 2024 год по вычету на лечение или обучение?

Ответ ФНС: В зависимости от вида вычета предусмотрены отдельные справки: по лечению — КНД 1151156, по обучению — КНД 1151158.

Примечание редакции: договор и документе об оплате услуг предоставлять при подаче декларации на вычет за 2024 год не нужно, но вы можете приложить их копии к декларации, лишними они не будут. А вот если подаете декларацию за более ранние годы, например, за 2023 год, то нужно собрать полный пакет документов.

Вопрос: Когда налоговые органы проведут проверку декларации и справки для вычета, предоставленных до 25 февраля, то есть до направления работодателем отчетности?

Ответ ФНС: Отсутствие сведений о доходах и исчисленном/уплаченном НДФЛ физического лица в налоговых органах не является основанием для изменения сроков проведения камеральных налоговых проверок деклараций 3-НДФЛ. Налоговые органы при необходимости могут направить запрос налоговому агенту для уточнения сведений о доходах и исчисленном НДФЛ по конкретному физическому лицу, а также проводить и другие контрольные мероприятия.

Примечание редакции: срок камеральной проверки 3-НДФЛ 3 месяца с момента подачи декларации. По результатам проверки в течение 10 дней принимается решение о возврате средств. Возврат денег происходит в течение одного месяца, это в случае, если никаких нарушений налоговики не нашли. Если вы не приложили каких-то документов или просто в чем-то ошиблись (например, вместо 10 000 к возврату указали 100 000, добавив лишний нолик), то вам пришлют письмо с указанием ошибок и придется подавать корректировку, которую снова будут камералить. На практике ФНС может проверить декларации и быстрее, тут уж как повезет.

Вопрос: при продаже авто указывать ли в декларации сумму покупки? (видимо имеется в виду можно ли получить вычет в виде расходов на покупку автомобиля — прим. ред.).

Ответ ФНС: В декларации необходимо отразить доход от продажи автомобиля и налоговый вычет: 250 тыс. руб. или сумму фактически осуществлённых и документально подтверждённых расходов на приобретение проданного автомобиля.

Примечание редакции: у налогоплательщика есть выбор — или применить вычет в виде расходов на покупку (нужны подтверждающие документы — договор, платежные документы), или использовать вычет, установленный НК для прочего имущества — 250 000 руб. Одновременно воспользоваться ими нельзя.

Есть и некоторые проблемы, на которые жалуются пользователи личного кабинета.