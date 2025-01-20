Сезон открыт: собрали ответы на популярные вопросы ФНС по 3-НДФЛ и вычетам. 🔥«Ночной бухгалтер» № 1852

Сегодня в выпуске:
Что спрашивают у ФНС про вычеты и 3-НДФЛ.
Скоро изменится работа с ККТ.
Поменялись ОКТМО в Москве и не только.
Работодателей будут автоматически ставить на учет в СФР.
У детей теперь есть скидка на билеты в самолет.
Полезные статьи для бухгалтера: подборка.
Мем дня.
О чем нужно знать при подаче 3-НДФЛ на вычеты
Вопросы, ответы и ситуации взяты нами из официального чата ФНС.
Кстати, обратите внимание. участники чата пишут, что к ним в личку стучатся мошенники, предлагая получить услуги по возврату вычетов или даже представляются налоговыми инспекторами.
Не верьте им! Обо всех официальных каналах общения ФНС регулярно пишет в чате, и напоминает — представители ФНС не пишут вам в личные сообщения в мессенджерах!
Вопрос: Какие документы предоставить за 2024 год по вычету на лечение или обучение?
Ответ ФНС: В зависимости от вида вычета предусмотрены отдельные справки: по лечению — КНД 1151156, по обучению — КНД 1151158.
Примечание редакции: договор и документе об оплате услуг предоставлять при подаче декларации на вычет за 2024 год не нужно, но вы можете приложить их копии к декларации, лишними они не будут. А вот если подаете декларацию за более ранние годы, например, за 2023 год, то нужно собрать полный пакет документов.
Вопрос: Когда налоговые органы проведут проверку декларации и справки для вычета, предоставленных до 25 февраля, то есть до направления работодателем отчетности?
Ответ ФНС: Отсутствие сведений о доходах и исчисленном/уплаченном НДФЛ физического лица в налоговых органах не является основанием для изменения сроков проведения камеральных налоговых проверок деклараций 3-НДФЛ. Налоговые органы при необходимости могут направить запрос налоговому агенту для уточнения сведений о доходах и исчисленном НДФЛ по конкретному физическому лицу, а также проводить и другие контрольные мероприятия.
Примечание редакции: срок камеральной проверки 3-НДФЛ 3 месяца с момента подачи декларации. По результатам проверки в течение 10 дней принимается решение о возврате средств. Возврат денег происходит в течение одного месяца, это в случае, если никаких нарушений налоговики не нашли. Если вы не приложили каких-то документов или просто в чем-то ошиблись (например, вместо 10 000 к возврату указали 100 000, добавив лишний нолик), то вам пришлют письмо с указанием ошибок и придется подавать корректировку, которую снова будут камералить. На практике ФНС может проверить декларации и быстрее, тут уж как повезет.
Вопрос: при продаже авто указывать ли в декларации сумму покупки? (видимо имеется в виду можно ли получить вычет в виде расходов на покупку автомобиля — прим. ред.).
Ответ ФНС: В декларации необходимо отразить доход от продажи автомобиля и налоговый вычет: 250 тыс. руб. или сумму фактически осуществлённых и документально подтверждённых расходов на приобретение проданного автомобиля.
Примечание редакции: у налогоплательщика есть выбор — или применить вычет в виде расходов на покупку (нужны подтверждающие документы — договор, платежные документы), или использовать вычет, установленный НК для прочего имущества — 250 000 руб. Одновременно воспользоваться ими нельзя.
Есть и некоторые проблемы, на которые жалуются пользователи личного кабинета.
При отправке декларации 3-НДФЛ через личный кабинет за 2022 год, налогоплательщик получил ответ: «Отсутствует положительное сальдо на едином налоговом счете для исполнения заявления о распоряжении путем зачета (возврата)». Сальдо на ЕНС действительно нулевое, что логично, ведь за человека НДФЛ уплачивал работодатель, и налог уже давно направлен в соответствующий бюджет, откуда его и пытаются вернуть. ФНС ситуацию пока не прокомментировала.
В конце 2024 года налогоплательщик отправил декларацию за 2021 год (в 2024 году ее еще можно было отправить, так как подать 3-НДФЛ можно за последние 3 года). Налоговая написала, что требуется корректировка, но подать ее не получается — в личном кабинете сервис не дает создать декларацию за 2021 год, ведь в 2025 году ее подавать уже нельзя. И тут налоговая пока не дала ответ, но на сайте она пишет, что предоставление уточняющих деклараций ограничено тем же сроком, что и для первичных. Т.е. с подачей декларации (корректирующей) налогоплательщик опоздал и вычет получить не сможет.
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С 1 марта 2025 года изменятся правила применения онлайн-касс
Поправки были внесены Федеральным законом от 08.08.2024 № 273-ФЗ.
Применять кассы придется тем, кто торгует на открытых прилавках внутри крытых рыночных помещений при торговле непродовольственными товарами. Налогоплательщики на ЕСХН могут работать без ККТ. но при соблюдении определенных условий и только если будут продавать товар в розницу.
С 1 марта 2025 года арендодателям необходимо будет проверять наличие кассы у арендатора, который собирается заключить договор на аренду торгового места на рынках.
Изменились ОКТМО в Москве
Новые коды пригодятся вам для заполнения деклараций и уведомлений. В комментарии к новости одна из наших читательниц пишет, что коды изменились не только в Москве. Будьте внимательны при заполнении отчетов!
Не придется подавать заявление на регистрацию в СФР
Процедуру регистрации работодателей (организаций, ИП и физлиц) упростят — не нужно будет подавать заявление в течение 30 дней с момента заключения трудового или ГПХ-договора с работником.
Нужные сведения Фонд получит от ФНС и из направляемых отчетов.
«БухВесна-2025» — вместе разберемся со всеми трудностями в налогах, отчетах и учете!
Приглашаем принять участие в главном профессиональном событии весны для бухгалтеров VIl Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025».
13 марта в Москве для вас выступят самые лучшие и любимые спикеры. Разберем самые горячие вопросы об изменениях в налогах и отчетности, узнаете, что ждет бизнес в части проверок ФНС. Эксперты дадут практические рекомендации бухгалтерам.
Каждая презентация спикеров — это инструкция с примерами, таблицами, нормативкой и другими полезными сведениями.
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Покупаете билет на самолет для ребенка — требуйте скидку!
Дети от 2-х до 12 лет будут летать за 50% стоимости билета, а малыши до двух лет получат скидку 100% на внутренние рейсы и 90% на международные. Изменения в законодательство внес приказ Минтранса.
Скидки распространяются на детей с российским гражданством в возрасте от двух до 12 лет, которые путешествуют с сопровождающим.
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Скидка не будет распространяться на билеты в бизнес-класс и по субсидированным маршрутам.
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Мем дня
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Ваша тоже подводит итоги года редакция
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