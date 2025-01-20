❗ Работодателям упростят регистрацию в Соцфонде

Сейчас работодатели должны подавать заявления, чтобы встать на учет в СФР. Это будет не нужно, учет начнут вести автоматически.

Минтруд подготовил поправки в закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ об обязательном страховании от несчастных случаев. Согласно документу, компании, ИП, а также работодатели-физлица смогут быстрее проходить регистрацию в территориальных органах Социального фонда.

Сейчас на учет в СФР ставят на основании заявлений, которые подают работодатели. Их нужно подать в течение 30 дней после заключения трудового договора или ГПД, а также после создания обособленного подразделения.

Минтруд хочет ставить работодателей на учет без заявлений о регистрации. Все будут делать автоматические в течение 3 дней после получения информации:

от ФНС о постановке на учет обособленных подразделений;

об оформлении трудовых отношений с первым сотрудником;

о дате заключения и иных реквизитах гражданско-правового договора.

Также СФР будет автоматически присваивать класс профессионального риска и страхового тарифа в зависимости от основного вида деятельности и другой информации из ЕГРЮЛ, ЕГРИП или ЕГРН (для работодателей, которые не зарегистрированы в качестве ИП).