❗ Работодателям упростят регистрацию в Соцфонде

Минтруд подготовил поправки в закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ об обязательном страховании от несчастных случаев. Согласно документу, компании, ИП, а также работодатели-физлица смогут быстрее проходить регистрацию в территориальных органах Социального фонда.
Сейчас на учет в СФР ставят на основании заявлений, которые подают работодатели. Их нужно подать в течение 30 дней после заключения трудового договора или ГПД, а также после создания обособленного подразделения.
Минтруд хочет ставить работодателей на учет без заявлений о регистрации. Все будут делать автоматические в течение 3 дней после получения информации:
от ФНС о постановке на учет обособленных подразделений;
об оформлении трудовых отношений с первым сотрудником;
о дате заключения и иных реквизитах гражданско-правового договора.
Также СФР будет автоматически присваивать класс профессионального риска и страхового тарифа в зависимости от основного вида деятельности и другой информации из ЕГРЮЛ, ЕГРИП или ЕГРН (для работодателей, которые не зарегистрированы в качестве ИП).
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