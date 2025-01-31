Пониженные тарифы страховых взносов: кто их применяет в 2025 году

В 2024 году действовал пониженный тариф в размере 15% с дохода свыше МРОТ. Он применялся для субъектов МСП. Рассказываем, как изменились эти правила в 2025 году.

Раньше пониженный тариф действовал для ИП и организаций из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) согласно пп. 17 п. 1 ст. 427 НК. При этом никакого значения не имел вид деятельности компании или организации.

В 2025 году в соответствии с ФЗ от 29.10.2024 № 362-ФЗ тариф в размере 15% применяется к доходу свыше 1,5 федерального МРОТ на человека (22 440 руб.). По видам деятельности ничего не изменилось: эту ставку могут применять все субъекты МСП.

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Также был введен новый тариф в размере 7,6% с дохода свыше 1,5 МРОТ. Он применяется только обрабатывающими производствами по перечню кодов, утвержденных распоряжением Правительства от 11.12.2024 № 3689-р.

В СФР необходимо уплачивать взносы на страхование от несчастных случаев. Тарифы разные, для торговли используется в размере 0,2%.

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