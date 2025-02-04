Как оприходовать в бухгалтерском и налоговом учетах лицензию на ПО

Если организация купила лицензию на программное обеспечение, то такую операцию нужно отразить в бухгалтерском и налоговом учетах. Рассказываем, как это правильно сделать.

Ситуация: организация купила лицензию на программное обеспечение сроком на полгода. Как оприходовать ее в бухгалтерском учете, если оплата производится ежемесячными платежами?

Любая лицензия со сроком менее 1 года не относится к нематериальным активам. Ее приобретение включается в расходы по обычным видам деятельности или в прочие расходы организации единовременно. Счет затрат определяется в зависимости от назначения использования. Проводка будет такая:

Дт 26 (20, 44, 91.02) — Кт 60.01 (76.09)

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В налоговом учете затраты на лицензионное ПО списываются в расходы равномерно: на последнее число каждого месяца в течение срока полезного использования. А при доходно-расходной УСН списываются единовременно после оплаты по ст. 264 и 346.16 НК.

В 1С для отражения приобретения лицензии можно использовать документ «Поступление. Услуги». В налоговом учете на ОСНО указывается 97 счет. Оплата производится по выписке банка. Проводка такая: Дт 60.01 (76.09) — Кт 51.

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