Как организации на УСН учесть в расходах услуги маркетплейса

Организации и предприниматели на УСН вправе уменьшить налоговую базу на расходы. Рассказываем, какие услуги маркетплейсов можно списать в расходы.

На УСН можно принять расходы, которые могут относиться к закрытому перечню, указанному в п. 1 ст. 346.16 НК.

Возмещение эквайринга можно принять в расходы по пп. 9, в котором указано: «проценты, уплачиваемые за предоставление в пользование денежных средств (кредитов, займов), а также расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями».

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В пп. 23 указаны «расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, а также расходы, связанные с приобретением и реализацией указанных товаров, в том числе расходы по хранению, обслуживанию и транспортировке товаров». На основании этой нормы можно принять в расходы:

расходы поверенного;

доставку в ПВЗ (курьером или в постамат);

утилизацию остатков (если закон обязывает утилизировать негодный товар);

гибкий график выплат;

продажу в рассрочку.

По пп. 20 «расходы на рекламу производимых (приобретенных) и (или) реализуемых товаров (работ, услуг), товарного знака и знака обслуживания» можно принять в расходы услуги продвижения, а также приобретение отзывов на платформе.