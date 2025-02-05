Может ли ИП назначить себе зарплату

Индивидуальные предприниматели часто задаются вопросом: можно ли платить зарплату самому себе. Если коротко — нельзя, но есть важные нюансы.

Алексей Третьяков (Контур.Эльба), разобрался в теме.

Почему ИП может быть нужна зарплата

ИП может задумываться о назначении самому себе зарплаты по нескольким причинам:

Прозрачность доходов. Зарплата показывает регулярный официальный доход, который пригодится для получения кредита или ипотеки.

Социальные гарантии. Работники на зарплате имеют право на оплачиваемые больничные, декрет, отпуск и накопление пенсии.

Управление личным бюджетом. Зарплата помогает структурировать финансы и разделить бизнес-расходы от личных.

Почему ИП не может назначить себе зарплату

По закону ИП не может быть одновременно работодателем и работником для самого себя — что подтвердил и Минтруд в письме от 20.06.2022 № 14-6/ООГ-4069. Это означает, что ИП не вправе заключать с собой трудовой договор и начислять зарплату.

Вместо зарплаты — доход

Весь доход, который зарабатывает ИП, принадлежит ему. Ему не нужно оформлять документы, чтобы воспользоваться деньгами, как это делают владельцы ООО при выводе дивидендов. Главное — соблюдать правила налогообложения.

Доход ИП — это деньги, которые остаются после налогов и обязательных платежей. Закон не ограничивает ИП в доступе к своим средствам. Но чтобы избежать проблем, надо вовремя платить налоги: на патенте до двух раз в год, на УСН и ОСНО — поквартально.

Как «вывести» деньги себе

ИП может использовать несколько способов, чтобы получить заработанные деньги:

1. Перевести с расчетного счета на личную карту. Самый простой и понятный способ — перевести деньги со счета ИП на личный счет. При этом важно указать назначение платежа: «Перевод средств ИП на личные нужды».

У большинства банков для ИП нет ограничений по сумме таких переводов, но могут быть лимиты на бесплатные операции. Суммы, выведенные на личную карту, не облагаются НДФЛ — Минфин подтвердил это письмом от 11.08.2014 № 03-04-05/39905.

2. Воспользоваться бизнес-картой. Бизнес-карта привязана к расчетному счету ИП. Ее разрешено использовать для оплаты как бизнес-расходов, так и личных — однако пользоваться такой картой для личных нужд может быть рискованно:

Такие расходы будет сложно выделить из общей массы транзакций, и это может создать путаницу в бухгалтерском учете.

У налоговой инспекции могут возникнуть вопросы о целевом использовании средств .

Закон о защите прав потребителей распространяется на физлиц. А товары и услуги, проведенные по бизнес-карте, могут считаться приобретенными для предпринимательской деятельности — и не подлежать возврату.

3. Взять из кассы. Если у ИП есть касса, деньги можно получить напрямую, оформить для этого расходный кассовый ордер (РКО). Если предприниматель упростил порядок кассовых операций, то оформлять документы на выдачу денег не придется.

Как ИП обеспечить себе гарантии работника

У наемных работников есть соцпакет: больничные, декретные выплаты, пенсия — и зарплата играет в формировании таких гарантий ключевую роль.

ИП должен позаботиться о социальных гарантиях самостоятельно.

Пенсия и медицина по полису ОМС. ИП платит за себя обязательные взносы на пенсионное и медицинское страхование. Поэтому у него формируются пенсионные баллы, которые учитываются при расчете пенсии.

Также есть доступ к бесплатной медицинской помощи по полису ОМС, аналогично наемным работникам. Но таких выплат, как больничные или пособия по беременности и родам, взносы ИП не покрывают.

Больничные и декретные. Чтобы ИП начислили больничные или декретные пособия, необходимо участвовать в системе добровольного социального страхования через Социальный фонд России (СФР). В 2025 году сумма добровольного взноса в СФР на эти цели составляет 7 809,12 рублей.

Ключевое условие: взносы должны быть уплачены за предыдущий год полностью и вовремя. Пропуск платежа приведет к тому, что в следующем году ИП потеряет право на социальные пособия, даже если начнет платить взносы позже. Частичная оплата также не дает права на пособие.

Пример: Мария Ивановна работает как ИП. В апреле 2025 года она собралась в декретный отпуск. Поскольку в 2024 году она полностью заплатила социальный взнос, то получит от СФР пособие по беременности и родам. Если Мария Ивановна в 2025 году заболеет и подтвердит это справкой от врача — то ей оплатят и больничные.

Напомним снова, что в 2025 году на больничные или декретные выплаты имеют право только те ИП, которые заплатили социальные взносы в 2024 году.

Страхование от травм. Государственное страхование от травм и заболеваний, которое действует для наемных работников, не распространяется на ИП. Однако предприниматель может заключить договор с коммерческими страховыми компаниями, которые предлагают страховые полисы от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

В случае травмы или заболевания страховая компания покроет расходы на лечение и компенсирует утраченный доход.

Получение кредита в банке. Банки охотнее предоставляют кредиты наемным сотрудникам с официальной зарплатой, чем индивидуальным предпринимателям: в глазах кредиторов такие заемщики более предсказуемы и надежны. ИП часто имеют переменный доход — поэтому сталкиваются с более строгими требованиями по объемам дохода и его стабильности.

Если ИП хочет увеличить свои шансы на одобрение кредита, ему важно показать свою надежность как заемщика. И прежде всего — предоставить банку полный пакет документов, подтверждающих финансовое благополучие ИП. Например:

налоговые декларации за несколько лет;

КУДиР (книга учета доходов и расходов) — для ИП на УСН;

декларацию по НДС или книгу учета доходов — для ИП на патенте;

выписку из банка с движением по расчетному счету;

бухгалтерскую отчетность;

договоры с контрагентами, подтверждающие стабильность дохода.

Повышают шансы на получение кредита для ИП имущество, которое можно предоставить в залог, и наличие созаемщика или поручителя.

Итак, ИП не может назначить себе зарплату, но это не мешает ему пользоваться доходами своего бизнеса. Важно правильно оформлять операции по выводу денег, чтобы избежать вопросов со стороны налоговых органов.

А для получения социальных гарантий предпринимателю нужно подключать добровольное страхование и следить за своевременной уплатой взносов. Такой подход позволит объединить преимущества статуса ИП и стабильность, свойственную наемным работникам.