С сегодняшнего дня не нужно отправлять квитанции о приеме электронных требований от ФНС. 👍«Ночной бухгалтер» № 1864

Сегодня в выпуске:
Реальное облегчение в работе бухгалтеру. Побольше бы таких.
ИП на патенте не сможет перейти на АУСН в течение года.
Бизнес перенес выплату годовых премий на декабрь, чтобы сэкономить на НДФЛ. Чем это может грозить.
Некоторым организациям придется сдавать не только годовую, но и промежуточную бухгалтерскую отчетность.
Полезные ссылки для бухгалтера.
Мем дня.
Галя, у нас отмена!
Наконец, какая-то приятная новость для бухгалтеров. С 5 февраля им не нужно отправлять в ответ на требование от налоговой квитанцию о приеме. Ранее опоздание с передачей такой квитанции более чем на 10 дней грозила блокировкой счета.
Требование теперь считается полученным по ТКС через 6 дней с даты отправки автоматически.
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ИП на патенте не сможет применять АУСН в 2024 году
Перейти с патента на АУСН в течение года могут организации на УСН и ИП на УСН или НПД. При этом, после перехода на АУСН не с начала года предприниматели не смогут менять налоговый режим в течение 12 месяцев.
Другим, чтобы применять автоУСН в 2025 году нужно было подать заявление до 31 декабря 2024 года.
Так как ИП на патенте в исключениях нет, то они не смогут сменить патентную систему на АУСН, перейти на нее они смогут только с 2026 года.
Чтобы сэкономить на НДФЛ, компании заплатили премии в декабре. Но тут есть налоговые риски
Годовые премии в декабре преимущественно получили топовые сотрудники, те у кого доход за год превышает 2,4 млн рублей.
Вместо того, чтобы выплатить бонусы в первом квартале следующего года, как это делается обычно, выплаты провели в конце года. К такой хитрости бизнес прибег, чтобы премии не облагались повышенным налогом по новой прогрессивной шкале НДФЛ.
Центробанк, кстати, посчитал, что это повлияло на инфляцию, чем немало удивил бухгалтеров.
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Кто будет сдавать промежуточную бухгалтерскую отчетность
Уже в 2025 году некоторые компании могут обязать сдавать промежуточную бухгалтерскую отчетность.
Такой проект ранее разработал Минфин. Новую обязанность получат только компании, которые работают по гособоронзаказу (ГОЗ). На проект обрушилась волна критики, так как из-за некоторых формулировок он вводит дополнительные требования для лиц, не осуществляющих деятельность в рамках ГОЗ.
Сейчас проект находится на рассмотрении в Правительстве.
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Полезные ссылки для бухгалтера
Мем дня
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Ваша пребывает в дзене, наверное… редакция
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