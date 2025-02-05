С сегодняшнего дня не нужно отправлять квитанции о приеме электронных требований от ФНС. 👍«Ночной бухгалтер» № 1864

Наконец, какая-то приятная новость для бухгалтеров. С 5 февраля им не нужно отправлять в ответ на требование от налоговой квитанцию о приеме. Ранее опоздание с передачей такой квитанции более чем на 10 дней грозила блокировкой счета.

Требование теперь считается полученным по ТКС через 6 дней с даты отправки автоматически.