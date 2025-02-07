Можно ли принимать счета-фактуры от поставщика в PDF формате

Поставщик на УСН с НДС 5% выставляет счета-фактуры в pdf формате. Может ли организация принять их или у нее возникнут проблемы в дальнейшем? Рассказываем о формате счетов-фактур и о том, какие из них можно учитывать.

Закон не устанавливает требований по формату к электронным документам за редким исключением. Оно как раз и касается счетов-фактур. Их формат утвержден приказом ФНС от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@.

В нем сказано, что счет-фактура или УПД должны составляться только в формате XML. Документы в других форматах не будут юридически легитимными и при проверках со стороны ФНС могут возникнуть вопросы по НДС.

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Организация, которая получила такие счета-фактуры не сможет получить вычет по НДС, так как для него нужны счета-фактуры в установленном формате. Размер ставки НДС (стандартая или пониженная) в данном случае роли не играет.