Пониженные ставки налога по УСН

Как упрощенцу подтвердить льготную ставку по единому налогу

Если организация на УСН попадает под льготную ставку налога, которая устанавливается законом субъекта РФ, то ей нужно подтвердить это право. Разбираемся, какие документы нужно предоставить.
Как упрощенцу подтвердить льготную ставку по единому налогу
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Ситуация: организация на УСН имеет право на применение пониженной ставки по единому налогу (льгота установлена законом региона). Для подтверждения нужно составить два документа: расчет удельного веса дохода и документ, подтверждающий размер среднемесячной заработной платы. Как это сделать?

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  1. Форма по расчету удельного веса дохода не установлена. Рекомендуем указать в простой письменной форме общий доход за год и расписать по видам деятельности доходов с указанием их процентной доли в общей сумме. Можно это сделать в виде таблицы, воспользовавшись образцом таблицы из справки подтверждения ОКВЭД в СФР. 

  2. Размер среднемесячной зарплаты подтверждается формой П-4 (утв. Приказом Росстата от 31.07.2024 № 338). Методика заполнения П-4 указана в приказе Росстата от 16.12.2024 № 647.

По авансовым платежам подаются уведомления об исчисленном налоге в обычном порядке, с указанием КБК налога по УСН и суммы авансового платежа. Для корректировки суммы начисленного аванса сдается уведомление с правильной суммой, оно заменит собой неправильную. Это общее правило корректировки сумм исчисленных налогов в уведомлениях.

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