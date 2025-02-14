Как в 1С отразить получение УПД-2 от маркетплейса

Организациям, торгующим на маркетплейсе, нужно вести учет расходов и доходов в особенном порядке: они работают с площадками по агентскому договору. Разбираемся, как отражать получение УПД-2 от маркетплейса в 1С.

УПД со статусом 2 расценивается в качестве акта или накладной. Он не может использоваться для получения вычета по НДС. Чтобы отразить его в 1С нужно создать документ прихода в разделе «Покупки с выделенным НДС»:

«Товары (накладная, УПД) на товар»; «Услуги (Акт, УПД) на услуги».

Вести учет и оформлять все документы при работе на маркетплейсе научит курс повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса». После его прохождения вы сможете вести учет и отчитываться по продажам на любой системе налогообложения. А еще в конце мы выдадим официальное удостоверение. Сейчас купить курс можно со скидкой 10%.

Внизу этого документа нужно пройти по ссылке в УПД и убрать галочку в параметре «Отразить вычет в книге покупок датой получения». На основании этого документа поступления нужно создать другой — «Списание НДС» с той же датой, что и поступление.

Выделенный НДС списывается в дебет счета 91.02. Также можно создать специальную статью расходов не принимаемых в налоговом учете: «Не принимаемый НДС к вычету» или «НДС не подтвержденный счет-фактурой».

Читайте также по теме 1С: